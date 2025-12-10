Cartelera Cine en Lima y Perú hoy miércoles 10 de diciembre

Sinopsis

Disfruta el cine como nunca antes con nuestra Función de Crítica, una experiencia exclusiva para quienes buscan ir más allá de la película. Después de la proyección, los reconocidos directores peruanos Daniel Rodríguez (Cuadrilátero) y Sandro Ventura (Prohibido Salir) liderarán un conversatorio en vivo para analizar la historia, sus giros y su propuesta cinematográfica. Tú también podrás participar: tendremos un espacio preparado y micrófono abierto para que compartas tu opinión, debatas y escuches nuevas apreciaciones. Una oportunidad única para profundizar en el cine y ser parte de una conversación que solo sucede aquí. Sinopsis : "Dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a la poderosa directora ejecutiva de una gran empresa, convencidos de que es una alienígena que pretende destruir el planeta Tierra."