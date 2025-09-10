Últimas Noticias
Cartelera Cine en Lima y Perú hoy miércoles 10 de septiembre

La cartelera de películas de cines en Lima y Perú se renueva cada jueves. Revisa los títulos que se estrenan y mira los trailers.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
10 de Septiembre del 2025
JURASSIC WORLD RENACE
JURASSIC WORLD RENACE
APT2h 14minAcción,Aventuras,Thriller
Director: Gareth Edwards
Reparto: Scarlett Johansson ,Rupert Friend,Jonathan Bailey
Sinopsis

Protagonizada por la icónica superestrella de acción Scarlett Johansson, el nominado al Emmy y al SAG Jonathan Bailey y el dos veces ganador del Oscar® Mahershala Ali, este nuevo capítulo lleno de acción ve a un equipo de extracción correr hacia el lugar más peligroso de la Tierra, una isla de investigación en el Parque Jurásico original, habitada por los peores de los peores que quedaron atrás. Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World: Dominio, la ecología del planeta se ha vuelto inhóspita para los dinosaurios. Los que quedan viven en entornos ecuatoriales aislados con climas semejantes al de los lugares donde alguna vez prosperaron. Las tres criaturas más colosales de la tierra, el mar y el aire dentro de esa biosfera tropical poseen, en su ADN, la clave para un medicamento que aportará a la humanidad milagrosos beneficios para salvar vidas. #JurassicWorldRenace

Trailer
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
APT1h 55minAcción,Aventuras
Director: Matt Shakman
Reparto: Vanessa Kirby,Pedro Pascal,Joseph Quinn
Sinopsis

Con el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en la década de 1960, LOS CUATRO FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS de Marvel Studios presenta a La Primera Familia de Marvel: Reed Richards / Sr. Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm / Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm / La Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm / La Mole (Ebon Moss-Bachrach) mientras enfrentan su más grande desafío hasta el momento. Obligados a equilibrar sus roles de héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios del espacio llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmática Heralda, Silver Surfer (Julia Garner). Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos los que lo habitan no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal.

Trailer
LOS TIPOS MALOS 2
LOS TIPOS MALOS 2
APT1h 44minAnimada,Aventuras
Director: Pierre Perifel,JP Sans
Sinopsis

¿Quiénes son más malos que Los Tipos Malos? Las Tipas Malas. En el nuevo capítulo de la aclamada comedia de acción de DreamWorks Animation estrenada en 2022 sobre una banda criminal de forajidos animales, Los Tipos Malos luchan por encontrar la confianza y la aceptación en sus recién estrenadas vidas como Los Tipos Buenos, cuando son sacados de su retiro y obligados a hacer un “último trabajo” por un grupo de criminales formado por mujeres.

Trailer
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
M142h 9minTerror
Director: Zach Cregger
Reparto: Josh Brolin,Alden Ehrenreich,Julia Garner
Sinopsis

Cuando todos menos uno de los niños de la misma clase desaparecen misteriosamente en la misma noche, a la comunidad le queda preguntarse quién o qué está detrás de su desaparición.

Trailer
OTRO VIERNES DE LOCOS
OTRO VIERNES DE LOCOS
APT1h 51minComedia
Director: Nisha Ganatra
Reparto: Jamie Lee Curtis,Lindsay Lohan,Chad Michael Murray
Sinopsis

Años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una hijastra. Enfrentan los desafíos que se presentan cuando dos familias se fusionan. Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces.

Trailer
HAZ QUE REGRESE
HAZ QUE REGRESE
M141h 45minTerror
Director: Danny Philippou
Reparto: Sally Hawkins,Michael Philippou,Billy Barratt,Mischa Heywood
Sinopsis

Un hermano y una hermana descubren un ritual aterrador en la apartada casa de su nueva madre adoptiva.

Trailer
MISTURA
MISTURA
M141h 37minDrama,Romance
Director: Ricardo de Montreuil
Reparto: Hermelinda Luján,Bárbara Mori,César Ballumbrosio
Sinopsis

En el Perú de los años 60, la vida de una privilegiada mujer franco-peruana se desmorona tras la traición de su esposo, que la deja marginada de la alta sociedad. Forzada a replantearse su mundo, se acerca a personas de las propias comunidades que fue criada para menospreciar. Con nuevas alianzas, emprende un viaje transformador que desafía las normas sociales a través de una audaz aventura culinaria que celebra la extraordinaria diversidad de la cocina y gente peruana, encendiendo una revolución que redefine su vida.

Trailer
MASCOTAS AL RESCATE
MASCOTAS AL RESCATE
APT1h 27minAnimada
Director: Benoît Daffis,Jean Christian Tassy
Sinopsis

Cuando un tren arranca inesperadamente, llevándose solo a las mascotas, los animales descubren que Hans, un tejón con un rencor, está detrás de todo. Mientras el choque parece inevitable, los animales pueden contar con Falcon, un astuto mapache que hará cualquier cosa para salvarlos.

Trailer
EL CONJURO 4 ÚLTIMOS RITOS
EL CONJURO 4 ÚLTIMOS RITOS
M142h 10minTerror
Director: Michael Chaves
Reparto: Vera Farmiga,Patrick Wilson,Ben Hardy
Sinopsis

El Conjuro: Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.

Trailer
ATRAPADO ROBANDO
ATRAPADO ROBANDO
M141h 47minDrama
Director: Darren Aronofsky
Reparto: Vincent D'Onofrio,Zoë Kravitz,Austin Butler
Sinopsis

El exjugador de béisbol Hank Thompson se ve envuelto en una peligrosa lucha por la supervivencia en medio del submundo criminal de la ciudad de Nueva York de los 90, obligado a navegar por un traicionero inframundo que nunca imaginó.

Trailer
SUPERMAN
SUPERMAN
APT2h 2minAcción,Aventuras,Ficción
Director: James Gunn
Reparto: Nicholas Hoult,David Corenswet,Milly Alcock
Sinopsis

En su estilo característico, James Gunn asume el papel del superhéroe original en el nuevo universo de DC, con una singular mezcla de acción épica, humor y corazón, ofreciendo un Superman impulsado por la compasión y una creencia inherente en la bondad de la humanidad.

Trailer
PITUFOS
PITUFOS
APT1h 29minAventuras,Animada,Comedia
Director: Chris Miller
Sinopsis

Cuando Papa Pitufo es tomado por los malvados magos Razamel y Gargamel, Pitufina lleva a los Pitufos en una misión al mundo real para salvarlo.

Trailer
AMORES MATERIALISTAS
AMORES MATERIALISTAS
M141h 49minComedia,Romance
Director: Celine Song
Reparto: Dakota Johnson,Chris Evans,Pedro Pascal
Sinopsis

Una joven y ambiciosa casamentera de la ciudad de Nueva York se encuentra dividida entre su pareja perfecta y su ex imperfecto.

Trailer
LOS ROSES
LOS ROSES
M141h 46minDrama,Comedia
Director: Jay Roach
Reparto: Benedict Cumberbatch,Olivia Colman,Allison Janney
Sinopsis

La vida parece fácil para Ivy (Olivia Colman) y Theo (Benedict Cumberbatch), la pareja perfecta: carreras exitosas, un matrimonio amoroso, excelentes hijos. Pero debajo de la fachada de su supuesta vida ideal, se está gestando una tormenta: a medida que la carrera de Theo cae en picada y mientras las propias ambiciones de Ivy despegan, se enciende un polvorín de feroz competencia y resentimiento oculto. LOS ROSES es una nueva versión de la película clásica de 1989 LA GUERRA DE LOS ROSE, basada en la novela de Warren Adler.

Trailer
LA QUIMERA DEL ORO
LA QUIMERA DEL ORO
M141h 29minAventuras,Comedia
Director: Charlie Chaplin
Reparto: Charlie Chaplin,Mack Swain,Georgia Hale
Sinopsis

Obra maestra de Chaplin, en la que interpreta a un solitario buscador de oro que llega a Alaska, a principios de siglo XX, en busca de fortuna. Una fuerte tormenta de nieve le llevará a refugiarse en la cabaña de un hambriento bandido que lo confundirá con un pollo gigante. Versión aniversario 100 años remasterizada en 4K.

Trailer
