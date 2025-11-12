Cartelera Cine en Lima y Perú hoy miércoles 12 de noviembre

Sinopsis

En su vuelo inaugural e intercontinental, el lujoso A380 es secuestrado por terroristas. Durante el vuelo, los criminales están dispuestos a matar a todos para cobrar un rescate de 500 millones de dólares y tirarse en paracaídas. Pero no se imaginaron que en el vuelo un experto en seguridad internacional decide enfrentarlos, sin saber que su hija y su exesposa también están abordo. Volando a 10,000 metros de altura, sin piloto y copiloto, con los motores en llamas, con el fuselaje dañado y sin escotillas; el avión está cayendo y el pánico se apodera entre los pasajeros. El tiempo se acaba… La cuenta regresiva ha comenzado…