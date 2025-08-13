Últimas Noticias
Cartelera Cine en Lima y Perú hoy miércoles 13 de agosto

La cartelera de películas de cines en Lima y Perú se renueva cada jueves. Revisa los títulos que se estrenan y mira los trailers.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
13 de Agosto del 2025
SUPERMAN
SUPERMAN
APT2h 2minAcción,Aventuras,Ficción
Director: James Gunn
Reparto: Nicholas Hoult,David Corenswet,Milly Alcock
Sinopsis

En su estilo característico, James Gunn asume el papel del superhéroe original en el nuevo universo de DC, con una singular mezcla de acción épica, humor y corazón, ofreciendo un Superman impulsado por la compasión y una creencia inherente en la bondad de la humanidad.

Trailer
JURASSIC WORLD RENACE
JURASSIC WORLD RENACE
APT2h 14minAcción,Aventuras,Thriller
Director: Gareth Edwards
Reparto: Scarlett Johansson ,Rupert Friend,Jonathan Bailey
Sinopsis

Protagonizada por la icónica superestrella de acción Scarlett Johansson, el nominado al Emmy y al SAG Jonathan Bailey y el dos veces ganador del Oscar® Mahershala Ali, este nuevo capítulo lleno de acción ve a un equipo de extracción correr hacia el lugar más peligroso de la Tierra, una isla de investigación en el Parque Jurásico original, habitada por los peores de los peores que quedaron atrás. Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World: Dominio, la ecología del planeta se ha vuelto inhóspita para los dinosaurios. Los que quedan viven en entornos ecuatoriales aislados con climas semejantes al de los lugares donde alguna vez prosperaron. Las tres criaturas más colosales de la tierra, el mar y el aire dentro de esa biosfera tropical poseen, en su ADN, la clave para un medicamento que aportará a la humanidad milagrosos beneficios para salvar vidas. #JurassicWorldRenace

Trailer
PITUFOS
PITUFOS
APT1h 29minAventuras,Animada,Comedia
Director: Chris Miller
Sinopsis

Cuando Papa Pitufo es tomado por los malvados magos Razamel y Gargamel, Pitufina lleva a los Pitufos en una misión al mundo real para salvarlo.

Trailer
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
APT1h 55minAcción,Aventuras
Director: Matt Shakman
Reparto: Vanessa Kirby,Pedro Pascal,Joseph Quinn
Sinopsis

Con el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en la década de 1960, LOS CUATRO FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS de Marvel Studios presenta a La Primera Familia de Marvel: Reed Richards / Sr. Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm / Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm / La Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm / La Mole (Ebon Moss-Bachrach) mientras enfrentan su más grande desafío hasta el momento. Obligados a equilibrar sus roles de héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios del espacio llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmática Heralda, Silver Surfer (Julia Garner). Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos los que lo habitan no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal.

Trailer
AMORES MATERIALISTAS
AMORES MATERIALISTAS
M141h 49minComedia,Romance
Director: Celine Song
Reparto: Dakota Johnson,Chris Evans,Pedro Pascal
Sinopsis

Una joven y ambiciosa casamentera de la ciudad de Nueva York se encuentra dividida entre su pareja perfecta y su ex imperfecto.

Trailer
LOS TIPOS MALOS 2
LOS TIPOS MALOS 2
APT1h 44minAnimada,Aventuras
Director: Pierre Perifel,JP Sans
Sinopsis

¿Quiénes son más malos que Los Tipos Malos? Las Tipas Malas. En el nuevo capítulo de la aclamada comedia de acción de DreamWorks Animation estrenada en 2022 sobre una banda criminal de forajidos animales, Los Tipos Malos luchan por encontrar la confianza y la aceptación en sus recién estrenadas vidas como Los Tipos Buenos, cuando son sacados de su retiro y obligados a hacer un “último trabajo” por un grupo de criminales formado por mujeres.

Trailer
Y DONDE ESTA EL POLICIA
Y DONDE ESTA EL POLICIA
M141h 25minAcción,Comedia
Director: Akiva Schaffer
Reparto: Liam Neeson,Paul Walter Hauser,Pamela Anderson
Sinopsis

Solo un hombre tiene las habilidades necesarias para liderar el Escuadrón de Policía y salvar el mundo.

Trailer
EXORCISMO EL RITUAL
EXORCISMO EL RITUAL
M141h 38minTerror
Director: David Midell
Reparto: Dan Stevens,Al Pacino Al Pacino,Ashley Greene
Sinopsis

Dos sacerdotes, uno que se cuestiona su fe y otro que se enfrenta a un pasado turbulento, deben dejar a un lado sus diferencias para salvar a una joven poseída a través de una difícil y peligrosa serie de exorcismos.

Trailer
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
M142h 9minTerror
Director: Zach Cregger
Reparto: Josh Brolin,Alden Ehrenreich,Julia Garner
Sinopsis

Cuando todos menos uno de los niños de la misma clase desaparecen misteriosamente en la misma noche, a la comunidad le queda preguntarse quién o qué está detrás de su desaparición.

Trailer
OTRO VIERNES DE LOCOS
OTRO VIERNES DE LOCOS
APT1h 51minComedia
Director: Nisha Ganatra
Reparto: Jamie Lee Curtis,Lindsay Lohan,Chad Michael Murray
Sinopsis

Años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una hijastra. Enfrentan los desafíos que se presentan cuando dos familias se fusionan. Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces.

Trailer
EL VIAJE DE CHIHIRO [2001]
EL VIAJE DE CHIHIRO [2001]
APT2h 4minAnime,Aventuras
Director: Hayao Miyazaki
Sinopsis

Chihiro es una introvertida niña de diez años que viaja en coche con sus padres en dirección a su nuevo hogar. Tras tomar la salida equivocada, la familia atraviesa un túnel internándose en un mundo mágico y salvaje, donde merodean espíritus, brujas, monstruos y criaturas fantásticas como bebés gigantes y duendes de hollín. Chihiro tomará conciencia de su alrededor cuando descubra que sus padres han sido convertidos en cerdos y que en ese lugar no hay cabida para seres humanos. Ganadora del Oscar a Mejor Película Animada en 2003.

Trailer
F1: LA PELÍCULA
F1: LA PELÍCULA
M142h 30minDrama
Director: Joseph Kosinski
Reparto: Kerry Condon,Brad Pitt,Javier Bardem
Sinopsis

Apodado "el más grande que nunca fue", Sonny Hayes (Brad Pitt) fue el fenómeno más prometedor de la FÓRMULA 1 de los años 90 hasta que sufrió un espectacular accidente. Treinta años después, es un piloto nómade a sueldo cuando es abordado por su ex compañero de equipo Ruben Cervantes (Javier Bardem), dueño de un equipo de F1 en problemas que está al borde del colapso. Ruben convence a Sonny de regresar a la FÓRMULA 1 para una última oportunidad de salvar el equipo y ser el mejor del mundo. Competirá junto a Joshua Pearce (Damson Idris), el joven prodigio del equipo decidido a marcar su propio ritmo acelerado. Pero mientras los motores rugen, el pasado de Sonny lo alcanza y se da cuenta de que en F1, tu compañero de equipo es tu competencia más feroz, y el camino hacia la redención no es algo que puedas recorrer solo.

Trailer
¡Has llegado al final de la lista!
Últimas noticias

