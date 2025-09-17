Últimas Noticias
Cartelera Cine en Lima y Perú hoy miércoles 17 de septiembre

La cartelera de películas de cines en Lima y Perú se renueva cada jueves. Revisa los títulos que se estrenan y mira los trailers.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
17 de Septiembre del 2025
200% LOBO
200% LOBO
A1h 38minINFANTIL
Director: Alexs Stadermann
Reparto: Samara Weaving,Jennifer Saunders,Llai Swindells
Sinopsis

Un heroico caniche lucha por mantener el respeto de su manada de hombres lobo, cuando un deseo descarriado lo transforma en hombre lobo y desata a una traviesa hada en la Tierra.

DAVID GILMOUR LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS, ROME
DAVID GILMOUR LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS, ROME
B2h 30minMUSICAL
Director: David Elder
Sinopsis

Una película-concierto del legendario guitarrista de Pink Floyd. Esta producción cinematográfica captura la actuación monumental de David Gilmour en el histórico Circo Máximo de Roma durante su gira Luck and Strange en 2024 —su primera en casi una década—. Dirigida por su colaborador habitual Gavin Elder. Este espectáculo sublime, filmado con las antiguas ruinas de Roma como telón de fondo, combina temas en solitario del álbum más reciente de David, Luck and Strange, incluyendo una emotiva interpretación de Between Two Points junto a Romany Gilmour, así como himnos clásicos de Pink Floyd como Sorrow, High Hopes, Breathe, Time, Wish You Were Here y Comfortably Numb. La gira Luck and Strange abarcó veintitrés fechas en cinco ciudades y se agotó de inmediato. Sin nuevos conciertos a la vista, David Gilmour: concierto en el Circo Máximo, Roma es la mejor —y única— manera de experimentar al maestro de su arte sobre el escenario.

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – CASTILLO INFINITO
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – CASTILLO INFINITO
B142h 35minANIMACIÓN
Director: Haruo Sotozaki
Sinopsis

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle adaptará el decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, que a su vez se divide en dos subarcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
B142h 15min
Director: Michael Chaves
Reparto: Mia Tomlinson,Vera Farmiga,Patrick Wilson
Sinopsis

El Conjuro: Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.

LOS PATOS Y LAS PATAS
LOS PATOS Y LAS PATAS
A1h 43minCOMEDIA
Director: Guillermo Castañeda
Reparto: Francisca Aronsson,Gain Piero Diaz,Daniela Sarfari
Sinopsis

Tomás tiene 40 años y acaba de divorciarse hace unos meses. Romina, el amor de su adolescencia, ha vuelto a Lima y le trae los recuerdos de aquel fugaz romance escolar. Sin embargo, un viejo walkman le da la posibilidad de volver al pasado para intentar corregir los errores que cambien su destino. Una comedia al ritmo de Raúl Romero.

MISTURA
MISTURA
A1h 40minDRAMA
Director: Ricardo de Montreuil
Reparto: Juan Pablo Olyslager,Christian Meier,Bárbara Mori
Sinopsis

Perú, años 60. Norma es una mujer que no solo sufre el abandono de su esposo sino que, además del dolor que siente, tendrán que enfrentar el desprecio de la sociedad elitista de la capital, Lima. Ella no se da por vencida y trata de salir adelante por sus propios medios; para ello, reúne a varias personas de diversas comunidades, que antes desconocía, para lanzar un proyecto: un restaurante.

TOY STORY (30 ANIVERSARIO)
TOY STORY (30 ANIVERSARIO)
A1h 21minANIMACIÓN
Director: John Lasseter
Reparto: Tom Hanks,Tim Allen,Don Rickles
Sinopsis

Ambientado en un mundo donde los juguetes tienen vida propia, esta historia está vista a través de dos juguetes: Woody (Tom Hanks), un vaquero parlante a cuerda, y Buzz Lightyear (Tim Allen), una heroica figura de acción espacial. El cómico dúo finalmente aprende a dejar de lado sus diferencias cuando se separan de su dueño, Andy, y se encuentran en una desopilante misión llena de aventuras... donde solo sobrevivirán si forman una alianza.

LOS TIPOS MALOS 2
LOS TIPOS MALOS 2
A1h 33minANIMACIÓN
Director: Pierre Perifel
Reparto: Marc Maron,Craig Robinson,Sam Rockwell
Sinopsis

Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas.

OTRO VIERNES DE LOCOS
OTRO VIERNES DE LOCOS
A1h 51minFAMILIAR
Director: Nisha Ganatra
Reparto: Jamie Lee Curtis,Julia Butters,Lindsay Lohan
Sinopsis

Secuela de "Ponte en mi lugar" (2003). La historia se desarrolla años después de que Tess (Curtis) y Anna (Lohan) sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora una hija propia y una futura hijastra. Mientras se enfrentan a los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que la venganza puede ser dulce.

¡Has llegado al final de la lista!
