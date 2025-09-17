Cartelera Cine en Lima y Perú hoy miércoles 17 de septiembre

Sinopsis

Una película-concierto del legendario guitarrista de Pink Floyd. Esta producción cinematográfica captura la actuación monumental de David Gilmour en el histórico Circo Máximo de Roma durante su gira Luck and Strange en 2024 —su primera en casi una década—. Dirigida por su colaborador habitual Gavin Elder. Este espectáculo sublime, filmado con las antiguas ruinas de Roma como telón de fondo, combina temas en solitario del álbum más reciente de David, Luck and Strange, incluyendo una emotiva interpretación de Between Two Points junto a Romany Gilmour, así como himnos clásicos de Pink Floyd como Sorrow, High Hopes, Breathe, Time, Wish You Were Here y Comfortably Numb. La gira Luck and Strange abarcó veintitrés fechas en cinco ciudades y se agotó de inmediato. Sin nuevos conciertos a la vista, David Gilmour: concierto en el Circo Máximo, Roma es la mejor —y única— manera de experimentar al maestro de su arte sobre el escenario.