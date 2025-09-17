Cartelera Cine en Lima y Perú hoy miércoles 17 de septiembre

Un heroico caniche lucha por mantener el respeto de su manada de hombres lobo, cuando un deseo descarriado lo transforma en hombre lobo y desata a una traviesa hada en la Tierra.
Una película-concierto del legendario guitarrista de Pink Floyd. Esta producción cinematográfica captura la actuación monumental de David Gilmour en el histórico Circo Máximo de Roma durante su gira Luck and Strange en 2024 —su primera en casi una década—. Dirigida por su colaborador habitual Gavin Elder. Este espectáculo sublime, filmado con las antiguas ruinas de Roma como telón de fondo, combina temas en solitario del álbum más reciente de David, Luck and Strange, incluyendo una emotiva interpretación de Between Two Points junto a Romany Gilmour, así como himnos clásicos de Pink Floyd como Sorrow, High Hopes, Breathe, Time, Wish You Were Here y Comfortably Numb. La gira Luck and Strange abarcó veintitrés fechas en cinco ciudades y se agotó de inmediato. Sin nuevos conciertos a la vista, David Gilmour: concierto en el Circo Máximo, Roma es la mejor —y única— manera de experimentar al maestro de su arte sobre el escenario.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle adaptará el decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, que a su vez se divide en dos subarcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.
El Conjuro: Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.
Tomás tiene 40 años y acaba de divorciarse hace unos meses. Romina, el amor de su adolescencia, ha vuelto a Lima y le trae los recuerdos de aquel fugaz romance escolar. Sin embargo, un viejo walkman le da la posibilidad de volver al pasado para intentar corregir los errores que cambien su destino. Una comedia al ritmo de Raúl Romero.
Perú, años 60. Norma es una mujer que no solo sufre el abandono de su esposo sino que, además del dolor que siente, tendrán que enfrentar el desprecio de la sociedad elitista de la capital, Lima. Ella no se da por vencida y trata de salir adelante por sus propios medios; para ello, reúne a varias personas de diversas comunidades, que antes desconocía, para lanzar un proyecto: un restaurante.
Ambientado en un mundo donde los juguetes tienen vida propia, esta historia está vista a través de dos juguetes: Woody (Tom Hanks), un vaquero parlante a cuerda, y Buzz Lightyear (Tim Allen), una heroica figura de acción espacial. El cómico dúo finalmente aprende a dejar de lado sus diferencias cuando se separan de su dueño, Andy, y se encuentran en una desopilante misión llena de aventuras... donde solo sobrevivirán si forman una alianza.
Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas.
Secuela de "Ponte en mi lugar" (2003). La historia se desarrolla años después de que Tess (Curtis) y Anna (Lohan) sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora una hija propia y una futura hijastra. Mientras se enfrentan a los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que la venganza puede ser dulce.