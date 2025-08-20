Cartelera Cine en Lima y Perú hoy miércoles 20 de agosto

Sinopsis

"La inocente primavera que los dos más fuertes perdieron para siempre". La historia de maldiciones que no te puedes perder vuelve para proyectarse en los cines. Esta es la inocente primavera que los dos más fuertes perdieron para siempre. Junio de 2018, Yuji Itadori permite que Ryomen Sukuna habite en su cuerpo. Diciembre de 2017, Yuta Okkotsu libera a la Maldición, Rika Orimoto. Ahora, el tiempo retrocede hasta la primavera de 2006, cuando Satoru Gojo y Suguru Geto aún eran estudiantes de preparatoria. Ambos estaban activos como hechiceros Jujutsu sin ningún enemigo que pudiera igualarlos cuando recibieron una misión de Tengen, la piedra angular de la sociedad Jujutsu, que ejerce la técnica maldita de la Inmortalidad. Su misión implica dos objetivos: escoltar y borrar el Recipiente de Plasma Estelar, Riko Amanai, la joven compatible con Tengen. Los dos emprenden su misión de protegerla para que continúe la sociedad Jujutsu, pero el Asesino Hechicero que responde al nombre de Fushiguro interfiere, con la intención de asesinar al Recipiente de Plasma Estelar. El pasado que separó a Gojo, el hechicero más fuerte del jujutsu, y a Geto, el usuario de maldiciones más malvado, será finalmente revelado.