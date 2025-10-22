Cartelera Cine en Lima y Perú hoy miércoles 22 de octubre

Un mercenario que se esconde de un peligroso cartel y un mototaxista local se ven obligados a unir fuerzas para rescatar a sus "novias" secuestradas.
Ángelo, un niño de 10 años, viaja con su familia a visitar a su abuelita. Cuando sus distraídos padres lo dejan atrás en un área de descanso, el chico se adentra a un misterioso mundo habitado por criaturas extrañas y maravillosas, algunas más amistosas que otras.
Es la historia de Frankie, un extraño joven creado por un científico loco que vive junto a sus creaciones espeluznantes. Sueña con ver el mundo, pero teme los peligros que podría encontrar. Un giro moderno sobre la clásica historia de Frankenstein, Stitch Head es una emocionante y divertida película sobre la amistad, la familia y la aventura.
Cuando un joven llamado Juan busca ayuda para pagar los impuestos de su familia, se encuentra con un hombre que cambiará su vida: Jesús. Acompañado por otros discípulos como Pedro y Santiago, Juan vivirá una aventura que marcará la historia para siempre. Contada a través de los ojos del apóstol Juan, esta conmovedora película animada recorre la vida, muerte y resurrección de Jesús.
La casa de muñecas de Gabby es el hogar de los Gatos de Gabby, un grupo de adorables y divertidas miniaturas de gatos que cobran vida gracias a la magia del juego. Esta magia permite a Gabby reducirse a un tamaño diminuto y unirse a los Gatos en la casa de muñecas para vivir aventuras en un mundo lleno de maravillas y sorpresas. En esta película para cines, Gabby viaja con su abuela Gigi (la ganadora de cuatro Grammys, Gloria Estefan) a la ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby termina en las manos de una excéntrica señora de los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para reunir de nuevo a sus Gatos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.
Combinando comedia y terror, la película es una versión atrevida e inesperada del famoso cuento, vista a través de los ojos de Elvira, la hermanastra de Cenicienta. La sangrienta película sigue a Elvira en su lucha por competir con su increíblemente bella hermanastra en un reino donde la belleza es un negocio brutal. Elvira hará todo lo posible por atraer la atención del príncipe
La historia real del luchador Mark Kerr (Dwayne Johnson), figura clave en el origen de la UFC, que retrata su meteórico ascenso y caída en el brutal mundo de las artes marciales mixtas, al que se enfrentó con coraje y el apoyo incondicional de su mujer Dawn Staples (Emily Blunt). Una vida llena de ambición y sacrificio del que fue dos veces campeón de este torneo.
Esta producción de Studio Ghibli narra la historia de un hombre que naufraga en una isla tropical desierta, y que tras varios intentos fallidos por escapar encuentra una misteriosa tortuga roja que cambiará su vida para siempre. Premio Especial del Jurado en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes
Feliciano, un pastor de alpacas de 8 años, vive con la ilusión de que Perú clasifique al Mundial de Rusia. Mientras sueña con la gloria del fútbol, la amenaza de una empresa pone en riesgo la tranquilidad de su pueblo y la vida de su inseparable alpaca Ronaldo. En medio de la adversidad, Feliciano descubrirá que la verdadera victoria es la fuerza de la unión familiar y que la amistad es el mejor equipo.
Secuela de "Black Phone". El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.
“TRON: Ares” sigue a un programa altamente sofisticado, Ares, que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de I.A.
Cuando su malvado enemigo resurge después de 16 años, una banda de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle adaptará el decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, que a su vez se divide en dos subarcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.
"Dora: Aventuras mágicas en el Reino de las Sirenas" es una colección de una hora de cuatro nuevos episodios en los que Dora y su amigo el mono Botas se convierten en sirenas para hacer nuevos amigos bajo el agua, además de uno con temática de cumpleaños en el que el dúo explorador se embarca en una misión para encontrar la tarta de cumpleaños perdida de Dora.
El Conjuro: Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.
Aquiles, un niño ashaninka de nueve años, es secuestrado de su aldea por Sendero Luminoso y, forzado a convivir y crecer dentro del movimiento terrorista, sobrevive impulsado por su obsesión de fugar y encontrar a su padre.
Tras perder a su familia en un trágico accidente, un joven sacerdote renuncia a todo, incluso a su fe. Pero su vida y su fe dan un giro inesperado cuando un veterano exorcista lo recluta para enfrentar un caso aterrador: una niña poseída por múltiples demonios. Decidido a salvarla a cualquier precio el deberá de realizar otro exorcismo, un exorcismo final…, el más letal y peligroso de todos.
“A PESAR DE TI” presenta al público a Morgan Grant (Allison Williams) y a su hija Clara (Mckenna Grace) mientras exploran lo que queda tras un devastador accidente que revela una traición impactante y las obliga a enfrentarse a secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse mutuamente. “A PESAR DE TI” es una historia de crecimiento, resiliencia y autodescubrimiento tras una tragedia, protagonizada también por Dave Franco y Mason Thames, junto a Scott Eastwood y Willa Fitzgerald
Cuando Ashley (Adria Arjona) le pide el divorcio, Carey (Kyle Marvin) acude a sus amigos, Julie (Dakota Johnson) y Paul (Michael Angelo Covino), en busca de apoyo. Se sorprende al descubrir que el secreto de su felicidad es un matrimonio abierto, hasta que Carey cruza la línea y provoca un caos en todas sus relaciones.
De la esperada adaptación de la primera novela escrita por el maestro del suspenso Stephen King, y bajo la dirección de Francis Lawrence —la mente detrás de las impactantes películas de Los Juegos del Hambre (En llamas, Sinsajo partes 1 y 2, y La balada de los pájaros cantores y serpientes)— llega THE LONG WALK, un thriller intenso, estremecedor y profundamente emocional. Una historia que no solo pondrá a prueba los límites de sus protagonistas, sino también los del espectador, con una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde serías capaz de llegar?
Un grupo de cazadores de tesoros postapocalípticos busca reliquias antiguas en una Tierra que ha quedado casi medio destruida por una enorme erupción solar.
En la isla de Berk, donde los vikingos y los dragones han sido enemigos por generaciones, Hipo se distingue. El ingenioso, pero olvidado, hijo del Jefe Estoico el Vasto, Hipo desafía siglos de tradición cuando hace amistad con Chimuelo, el temido dragón Furia Nocturna. Su vínculo inusual revela la verdadera naturaleza de los dragones, retando las fundaciones de la sociedad vikinga.
Tras la pérdida de su pequeña hija, una mujer encuentra en un mercado de antigüedades una muñeca idéntica a la niña. Al principio la muñeca servirá de consuelo para sobrellevar el duelo, pero pronto su presencia se vuelve aterradora y hostil, como si se tratara de un demonio aferrándose a su presa.
El regreso cinematográfico del fenómeno global, sigue a la familia Crawley y a su personal mientras entran a la década de 1930. Mary se verá envuelta en un escándalo público y la familia se enfrentará a problemas financieros, que llevaran a Los Crawley y al personal a adaptarse a los cambios que requiere Downton Abbey hacia el futuro.
Si estás buscando una forma emocionante de disfrutar de una película, esta Función Secreta es una oportunidad que no querrás perderte. Prepárate para una experiencia cinematográfica única y mantén el misterio hasta el último momento.
Una experiencia escénica cinematográfica inolvidable, la versión filmada de la producción original de Broadway de HAMILTON combina lo mejor del teatro en vivo y el cine para crear una propuesta emocionante. HAMILTON es la historia de la América de entonces, contada por la América de hoy. Con una partitura que fusiona hip-hop, jazz, y Broadway, el musical ha transformado la historia del padre fundador Alexander Hamilton en un momento revolucionario para el teatro: una obra que ha tenido un profundo impacto en la cultura, la política y la educación.
El film, de 110 minutos de duración, tiene la particularidad de estar conformado por 16 mini películas de entre 1 y 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en muy diferentes roles. Cada viñeta es autónoma, pero la suma de todas ellas construye una reflexión sobre el presente en tono de comedia, con una aguda crítica social. El film remite a la época de oro del cine italiano, con películas como Los Monstruos, Un burgués pequeño pequeño, o Viva Italia, de las que Francella y los directores son admiradores, pero con el tono e impronta que es sello distintivo de la filmografía de Duprat y Coh.
En una carrera desenfrenada hacia el éxito, un excéntrico actor abandona a sus aliados más fieles. Solo frente a sí mismo, le asalta una visión inquietante. Emprende un viaje a Perú para una aventura espiritual.
Sarah y tres amigos viajan a la selva peruana para filmar un documental sobre minería ilegal. Ignoran las advertencias sobre el "Supay", un demonio mitológico que castiga a quienes dañan la tierra. Lo que encuentran en lo profundo del bosque no es solo una leyenda... es el principio de su condena.
Idioma Original: Aymara con subtitulos en español En 1781, las huestes revolucionarias Amaru - Kataristas ocupan el altiplano del sur de Perú. Sapa Inca, el último descendiente de los incas aymaras y su esposa Gregoria, deciden continuar con la insurrección indígena contra los opresores españoles. Sin embargo, en una época tumultuosa,la obsesión por la causa libertaria, el amor en tiempos de caos y la traición entre la hermandad, desencadenarán una serie de tragedia
Tomás tiene 40 años y acaba de divorciarse hace unos meses. Romina, el amor de su adolescencia, ha vuelto a Lima y le trae los recuerdos de aquel fugaz romance escolar. Sin embargo, un viejo walkman le da la posibilidad de volver al pasado para intentar corregir los errores que cambien su destino. Una comedia al ritmo de Raúl Romero.
De camino a su luna de miel, el vehículo de una pareja se avería, obligándoles a refugiarse en un remoto Airbnb. Al caer la noche, tres desconocidos enmascarados los aterrorizan hasta el amanecer.
En el Perú de los años 60, la vida de una privilegiada mujer franco-peruana se desmorona tras la traición de su esposo, que la deja marginada de la alta sociedad. Forzada a replantearse su mundo, se acerca a personas de las propias comunidades que fue criada para menospreciar. Con nuevas alianzas, emprende un viaje transformador que desafía las normas sociales a través de una audaz aventura culinaria que celebra la extraordinaria diversidad de la cocina y gente peruana, encendiendo una revolución que redefine su vida.
Benjamín es un adolescente de provincia que se muda a Lima al ingresar a la Universidad. Su único propósito es conocer seres vivos pudientes y con un coeficiente intelectual mayor al suyo, que contribuyan en su camino al éxito cineasta, dicho en otras palabras: amigos pitucos. Lo logra. Su camino al éxito va rindiendo frutos, pero eso no es lo importante. Eso nosotros, sus seguidores y haters ya lo hemos visto. Lo que NO hemos visto a lo largo de su aún corta carrera es el lado “humano” y poco explorado de este joven vulgar: el lado pasional, el cual nace al conocer a Valeria, su primer amor; y más tarde a Alessia…
A los 80 años, Nanito busca reconquistar a Antonia, un amor del pasado. La inocencia de Nanito y la picardía de Antonia nos invitan a emocionarnos y repensar los prejuicios sobre el amor en la tercera edad. Cuando el corazón habla, ni los años ni el qué dirán pueden callarlo.
Idioma Original: Quechua con subtitulos en español Feliciano, un pastor de alpacas de 8 años, se siente eufórico porque Perú tiene la posibilidad de clasificarse para el Mundial de Fútbol. Mientras él vive esta emoción, su comunidad que corre el riesgo de desaparecer debido a la contaminación de los pastos y a la presión de una empresa que amenazan el mundo y los sueños de Feliciano.
En 2015, con el saludo "¡One in a million, TWICE!", un nuevo grupo de K-pop irrumpió en el escenario mundial. Con himnos que lideraron las listas como "CHEER UP", "TT", "What is Love?", "FANCY" y "Feel Special", TWICE conquistó corazones más allá de Corea, convirtiéndose en un fenómeno global. Este documental sigue su trayectoria de una década: incontables horas de dedicación, la brillante luz de sus giras mundiales y reflexiones sinceras sobre su crecimiento, amistad e incluso sus sueños de futuro. Durante diez años, más brillante que cualquier luz del escenario, "ONCE" ha sido el centro de su historia. A través de entrevistas inéditas y el emotivo proceso de preparación de la celebración de su décimo aniversario, la película revela lo que TWICE realmente ha significado para sí mismas y para los fans que han caminado a su lado. En su décimo aniversario, 〈ONE IN A MILLION〉 llega a la pantalla, revelando la verdadera razón detrás de la existencia de TWICE, un grupo como ningún otro.
Tras mudarse al campo en busca de una nueva vida, una pareja comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales que no solo alteran su vínculo, sino también su percepción de la relación... y de sí mismos.