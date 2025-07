Cartelera Cine en Lima y Perú hoy miércoles 23 de julio

ROGER WATERS THIS IS NOT A DRILL

Sinopsis

Roger Waters, miembro fundador y fuerza creativa detrás de la legendaria banda Pink Floyd, lleva a la pantalla grande su espectáculo en vivo, Roger Waters This Is Not A Drill: Live From Prague - The Movie. Dirigida por Sean Evans y Roger Waters, la película combina canciones icónicas de su época con Pink Floyd junto con temas de su carrera como solista, abarcando más de sesenta años. Es una experiencia cinematográfica impactante y emotiva que fusiona música, tecnología, política, autobiografía y crítica social de manera extraordinaria.