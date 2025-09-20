Cartelera Cine en Lima y Perú hoy sábado 20 de septiembre

Sinopsis

De la esperada adaptación de la primera novela escrita por el maestro del suspenso Stephen King, y bajo la dirección de Francis Lawrence —la mente detrás de las impactantes películas de Los Juegos del Hambre (En llamas, Sinsajo partes 1 y 2, y La balada de los pájaros cantores y serpientes)— llega THE LONG WALK, un thriller intenso, estremecedor y profundamente emocional. Una historia que no solo pondrá a prueba los límites de sus protagonistas, sino también los del espectador, con una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde serías capaz de llegar?