Cartelera Cine en Lima y Perú hoy sábado 20 de septiembre

De la esperada adaptación de la primera novela escrita por el maestro del suspenso Stephen King, y bajo la dirección de Francis Lawrence —la mente detrás de las impactantes películas de Los Juegos del Hambre (En llamas, Sinsajo partes 1 y 2, y La balada de los pájaros cantores y serpientes)— llega THE LONG WALK, un thriller intenso, estremecedor y profundamente emocional. Una historia que no solo pondrá a prueba los límites de sus protagonistas, sino también los del espectador, con una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde serías capaz de llegar?
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle adaptará el decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, que a su vez se divide en dos subarcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.
"El Apóstol de los Andes" cuenta la vida de Monseñor Federico Kaiser, misionero alemán que viene al Perú al inicio de la segunda guerra mundial, realizó una gran misión de evangelización con los pobres y más necesitados de los andes peruanos. Monseñor Federico Kaiser funda la Congregación de Misioneras de Jesús Verbo y Víctima, religiosas que trabajan en lugares donde no hay sacerdotes residentes. Actualmente, son 500 religiosas en el mundo que además se encuentran también en el extranjero: Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Cuba.
El Conjuro: Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.
¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y atravesarla para revivir un momento decisivo de tu pasado? Sarah y David son dos solteros que se conocen en la boda de un amigo común y, pronto, por un sorprendente giro del destino, se embarcan en Un gran viaje atrevido y maravilloso, una aventura divertida, fantástica y arrolladora en la que reviven juntos momentos importantes de sus respectivos pasados, descubriendo cómo han llegado a donde están.
Tomás tiene 40 años y acaba de divorciarse hace unos meses. Romina, el amor de su adolescencia, ha vuelto a Lima y le trae los recuerdos de aquel fugaz romance escolar. Sin embargo, un viejo walkman le da la posibilidad de volver al pasado para intentar corregir los errores que cambien su destino. Una comedia al ritmo de Raúl Romero.
Nanito, a sus 80 años, busca reconquistar a Antonia, un amor del pasado. La ternura de Nanito y la picardía de Antonia nos conducen por un viaje de antaño que nos hará reflexionar sobre la soledad y el amor en la vejez.
Tony, un niño de once años, tiene una característica única con la que nació: brilla. Pasa sus días en casa, dentro de su búnker de mantas, soñando con tener un amigo. Justo antes de Navidad, una niña peculiar llamada Shelly se muda a su edificio y cambia su mundo por completo. Juntos, se embarcan en una aventura para descubrir el origen de los misteriosos mechones de oscuridad que absorben la luz del sol en su casa.
Interpretaciones en directo de los grandes éxitos de Dua Lipa acompañada por la Heritage Orchestra, así como reflexiones personales sobre su carrera.
Ambientado en un mundo donde los juguetes tienen vida propia, esta historia está vista a través de dos juguetes: Woody (Tom Hanks), un vaquero parlante a cuerda, y Buzz Lightyear (Tim Allen), una heroica figura de acción espacial. El cómico dúo finalmente aprende a dejar de lado sus diferencias cuando se separan de su dueño, Andy, y se encuentran en una desopilante misión llena de aventuras... donde solo sobrevivirán si forman una alianza.