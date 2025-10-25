Cartelera Cine en Lima y Perú hoy sábado 25 de octubre

Sinopsis

En 2015, con el saludo "¡One in a million, TWICE!", un nuevo grupo de K-pop irrumpió en el escenario mundial. Con himnos que lideraron las listas como "CHEER UP", "TT", "What is Love?", "FANCY" y "Feel Special", TWICE conquistó corazones más allá de Corea, convirtiéndose en un fenómeno global. Este documental sigue su trayectoria de una década: incontables horas de dedicación, la brillante luz de sus giras mundiales y reflexiones sinceras sobre su crecimiento, amistad e incluso sus sueños de futuro. Durante diez años, más brillante que cualquier luz del escenario, "ONCE" ha sido el centro de su historia. A través de entrevistas inéditas y el emotivo proceso de preparación de la celebración de su décimo aniversario, la película revela lo que TWICE realmente ha significado para sí mismas y para los fans que han caminado a su lado. En su décimo aniversario, 〈ONE IN A MILLION〉 llega a la pantalla, revelando la verdadera razón detrás de la existencia de TWICE, un grupo como ningún otro.