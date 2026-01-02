Cartelera Cine en Lima y Perú hoy viernes 02 de enero

Doug y Griff son muy buenos amigos desde que eran niños y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el «clásico cinematográfico» Anaconda. Cuando una crisis de mediana edad les anima a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caótico y cómico plató de rodaje en una situación mortal. ¿La película que se morían por hacer, podría ser la que les mate?
Tercera entrega de la saga "Avatar". Presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na'vi no tan pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.
Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini zarpan en el evento cinematográfico más grande, completamente nuevo e imperdible… Bob Esponja, En busca de los pantalones cuadrados. Desesperado por convertirse en un tipo importante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía a Don Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma, en una aventura cómica por el mar que lo llevará a las profundidades más profundas del océano, donde ninguna esponja ha llegado antes
Sigue a una mujer luchadora que se alegra de empezar de nuevo como empleada doméstica de una pareja acomodada y elitista.
En PRIMATE, las vacaciones tropicales de un grupo de amigos se convierten en una aterradora y primitiva historia de terror y supervivencia
Las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, el carismático Gustav, un antiguo director de renombre que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado su papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una estrella estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.
En ZOOTOPIA 2 de Walt Disney Animation Studios, los detectives Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.
La reportera encubierta Si-Kyung se infiltra en una secta y queda atrapada en una ceremonia donde los secretos se pagan con sangre. Cada revelación es más oscura… y escapar exige un sacrificio que podría costarle todo.
Ha transcurrido un año desde la pesadilla sobrenatural en la pizzería de Freddy Fazbear. La historia de lo que ocurrió allí ha ido adquiriendo la talla de leyenda local, e incluso ha dado pie al primer “Faszfest”. El exguarda de seguridad Mike y la agente de policía Vanessa han ocultado la verdad a Abby, la hermana de 11 años de Mike, acerca del destino de sus amigos animatrónicos. Pero cuando Abby decide reconectar con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una serie de acontecimientos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s, desencadenando un horror que llevaba décadas escondido y olvidado.
Sigue a Bob Esponja en su viaje a las profundidades del océano para enfrentarse al fantasma del Holandés Errante.
Dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a la poderosa directora ejecutiva de una gran empresa, convencidos de que es una alienígena que pretende destruir el planeta Tierra.
En una operación de rescate sin precedentes, comandos de élite se infiltran en una embajada sitiada por terroristas para liberar a decenas de rehenes, enfrentando un desafío que pondrá a prueba su valentía y humanidad.
Un joven Depredador, desterrado de su clan, deberá enfrentarse a su mayor desafío: sobrevivir solo y recuperar su honor. Pero cuando una inesperada aliada —una humana androide llamada Thia (Elle Fanning)— cruza su camino, ambos unirán fuerzas en una misión imposible: enfrentarse a un enemigo capaz de cazar incluso a los cazadores. Entre traiciones, criaturas letales y batallas por la supervivencia, este Depredador descubrirá que el verdadero combate no está en la sangre… sino en lo que significa ser digno de su nombre.
Lo que comenzó como un pequeño accidente pone en movimiento una serie de consecuencias cada vez mayores.
Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los comediantes peruanos detrás del fenómeno que redefinió el stand-up en español, se enfrentan a su mayor reto: llenar el Madison Square Garden. Justo cuando deciden mostrar el lado humano de su imperio, una emergencia amenaza con arruinarlo todo. A través de entrevistas, material inédito y momentos íntimos, la película traza una historia de amistad, riesgo y resiliencia, desde sus transmisiones en pandemia hasta su accidentada gira internacional.
Los Cuatro Jinetes están de regreso… y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece... y esta vez, menos que nunca.
Un niño presencia el asesinato de sus padres por un hombre disfrazado de Papá Noel. Años más tarde, ya adulto, se pone él mismo un disfraz de Papá Noel y se embarca en una violenta búsqueda de venganza contra los responsables.
Tras la primera parte de esta aventura, Elphaba enfrenta su destino como Bruja Mala del Oeste, mientras Glinda es nombrada defensora de Oz. Ambas deben tomar decisiones cruciales que marcarán sus futuros.