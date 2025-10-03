Cartelera Cine en Lima y Perú hoy viernes 03 de octubre

A lo largo de 60 años, tres huéspedes de una casa maldita descubren a una bruja eterna que vive bajo ella con una sed insaciable de almas vivas. Cada nuevo ocupante descubre la espantosa verdad que yace dentro de las paredes de la casa.
Un grupo de cazadores de tesoros postapocalípticos busca reliquias antiguas en una Tierra que ha quedado casi medio destruida por una enorme erupción solar.
El padre Park, un médico convertido en sacerdote excomulgado por realizar exorcismos prohibidos, es llamado por un viejo amigo: un monje guardián de un templo oculto lleno de magia ancestral. Su misión es proteger a un niño ingenuo pero dotado de poderes sobrenaturales de su malvado maestro, desatando una batalla entre luz y oscuridad donde el pasado de Park será su mayor enemigo.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle adaptará el decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, que a su vez se divide en dos subarcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.
Tras la pérdida de su pequeña hija, una mujer encuentra en un mercado de antigüedades una muñeca idéntica a la niña. Al principio la muñeca servirá de consuelo para sobrellevar el duelo, pero pronto su presencia se vuelve aterradora y hostil, como si se tratara de un demonio aferrándose a su presa.
El Conjuro: Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.
Aquiles, un niño ashaninka de nueve años, es secuestrado de su aldea por Sendero Luminoso y, forzado a convivir y crecer dentro del movimiento terrorista, sobrevive impulsado por su obsesión de fugar y encontrar a su padre.
Un agente de la DEA y una conductora audaz se enamoran, luego de 15 añosel destino de ambos se ve envuelto en una explosión durante un fin de semanaen Taipei, que involucra al peor narcotraficante del país, ambos se daráncuenta que lo único más difícil que atrapar al criminal es volver a enamorarse.
Incluso en los entornos más duros, los bomberos deben centrarse en extinguir incendios y rescatar a todos los que se encuentren allí. A las 3:47 de la madrugada del 4 de marzo de 2001, el centro de llamadas de emergencia 119 recibe una llamada telefónica sobre un incendio que se ha desatado en el barrio de Hongje-dong. Los bomberos, incluido Cheol-Woong (Joo Won), se apresuran a llegar a la escena.
La casa de muñecas de Gabby es el hogar de los Gatos de Gabby, un grupo de adorables y divertidas miniaturas de gatos que cobran vida gracias a la magia del juego. Esta magia permite a Gabby reducirse a un tamaño diminuto y unirse a los Gatos en la casa de muñecas para vivir aventuras en un mundo lleno de maravillas y sorpresas. En esta película para cines, Gabby viaja con su abuela Gigi (la ganadora de cuatro Grammys, Gloria Estefan) a la ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby termina en las manos de una excéntrica señora de los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para reunir de nuevo a sus Gatos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.
En 1781, las huestes revolucionarias Amaru-Kataristas ocupan el altiplano del sur de Perú. Sapa Inca, el último descendiente de los incas aymaras y su esposa Gregoria, deciden continuar con la insurrección indígena contra los opresores españoles. Sin embargo, en una época tumultuosa, la obsesión por la causa libertaria, el amor en tiempos de caos y la traición entre la hermandad, desencadenarán una serie de tragedias.
Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas.
Benjamín es un adolescente de provincia que se muda a Lima al ingresar a la Universidad. Su único propósito es conocer seres vivos pudientes y con un coeficiente intelectual mayor al suyo, que contribuyan en su camino al éxito cineasta, dicho en otras palabras: amigos pitucos. Lo logra. Su camino al éxito va rindiendo frutos, pero eso no es lo importante. Eso nosotros, sus seguidores y haters ya lo hemos visto. Lo que NO hemos visto a lo largo de su aún corta carrera es el lado “humano” y poco explorado de este joven vulgar: el lado pasional, el cual nace al conocer a Valeria, su primer amor; y más tarde a Alessia… ptm.
Más de una década después de los acontecimientos de 'Avatar', los Na'vi Jake Sully, Neytiri y sus hijos viven en paz en los bosques de Pandora hasta que regresan los hombres del cielo. Entonces comienzan los problemas que persiguen sin descanso a la familia Sully, que decide hacer un gran sacrificio para mantener a su pueblo a salvo y seguir ellos con vida.
Cuando su malvado enemigo resurge después de 16 años, una banda de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos.
Tomás tiene 40 años y acaba de divorciarse hace unos meses. Romina, el amor de su adolescencia, ha vuelto a Lima y le trae los recuerdos de aquel fugaz romance escolar. Sin embargo, un viejo walkman le da la posibilidad de volver al pasado para intentar corregir los errores que cambien su destino. Una comedia al ritmo de Raúl Romero.
Ne Zha, un niño demonio criado por humanos, forma una incómoda alianza con el príncipe Loong, Ao Bing, en una batalla épica para proteger a sus clanes. Después, sus cuerpos se tambalean al borde de la destrucción. Ne Zha debe embarcarse en una peligrosa búsqueda para obtener un elixir que restaure el cuerpo de Ao Bing. Durante este viaje para matar demonios, Ne Zha descubre una conspiración que desencadenará una guerra devastadora entre el bien y el mal, y deberá desafiar a fuerzas traicioneras para proteger lo que más aprecia.
Una “FESTA” única que trascendió el tiempo y el espacio, uniendo a BTS y a ARMY en una sola energía:
De camino a su luna de miel, el vehículo de una pareja se avería, obligándoles a refugiarse en un remoto Airbnb. Al caer la noche, tres desconocidos enmascarados los aterrorizan hasta el amanecer.
#3 BTS 2019 WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ LONDON Remastered
Una impresionante expresión del amor verdadero y el significado de la existencia bajo un cielo estrellado:
De la esperada adaptación de la primera novela escrita por el maestro del suspenso Stephen King, y bajo la dirección de Francis Lawrence —la mente detrás de las impactantes películas de Los Juegos del Hambre (En llamas, Sinsajo partes 1 y 2, y La balada de los pájaros cantores y serpientes)— llega THE LONG WALK, un thriller intenso, estremecedor y profundamente emocional. Una historia que no solo pondrá a prueba los límites de sus protagonistas, sino también los del espectador, con una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde serías capaz de llegar?
Una experiencia escénica cinematográfica inolvidable, la versión filmada de la producción original de Broadway de HAMILTON combina lo mejor del teatro en vivo y el cine para crear una propuesta emocionante. HAMILTON es la historia de la América de entonces, contada por la América de hoy. Con una partitura que fusiona hip-hop, jazz, y Broadway, el musical ha transformado la historia del padre fundador Alexander Hamilton en un momento revolucionario para el teatro: una obra que ha tenido un profundo impacto en la cultura, la política y la educación.
El film, de 110 minutos de duración, tiene la particularidad de estar conformado por 16 mini películas de entre 1 y 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en muy diferentes roles. Cada viñeta es autónoma, pero la suma de todas ellas construye una reflexión sobre el presente en tono de comedia, con una aguda crítica social. El film remite a la época de oro del cine italiano, con películas como Los Monstruos, Un burgués pequeño pequeño, o Viva Italia, de las que Francella y los directores son admiradores, pero con el tono e impronta que es sello distintivo de la filmografía de Duprat y Coh.
En el Perú de los años 60, la vida de una privilegiada mujer franco-peruana se desmorona tras la traición de su esposo, que la deja marginada de la alta sociedad. Forzada a replantearse su mundo, se acerca a personas de las propias comunidades que fue criada para menospreciar. Con nuevas alianzas, emprende un viaje transformador que desafía las normas sociales a través de una audaz aventura culinaria que celebra la extraordinaria diversidad de la cocina y gente peruana, encendiendo una revolución que redefine su vida.
A los 80 años, Nanito busca reconquistar a Antonia, un amor del pasado. La inocencia de Nanito y la picardía de Antonia nos invitan a emocionarnos y repensar los prejuicios sobre el amor en la tercera edad. Cuando el corazón habla, ni los años ni el qué dirán pueden callarlo.
Ambientado en un mundo donde los juguetes tienen vida propia, esta historia está vista a través de dos juguetes: Woody (Tom Hanks), un vaquero parlante a cuerda, y Buzz Lightyear (Tim Allen), una heroica figura de acción espacial. El cómico dúo finalmente aprende a dejar de lado sus diferencias cuando se separan de su dueño, Andy, y se encuentran en una desopilante misión llena de aventuras... donde solo sobrevivirán si forman una alianza.
Tras mudarse al campo en busca de una nueva vida, una pareja comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales que no solo alteran su vínculo, sino también su percepción de la relación... y de sí mismos.