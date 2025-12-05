Cartelera Cine en Lima y Perú hoy viernes 05 de diciembre

Connor, un joven amable pero inseguro, lleva años enamorado de su amiga Olivia. Una noche, Olivia lo introduce a Jenny, una atractiva desconocida, y lo lleva a un trío inesperado que él interpreta como su fantasía hecha realidad. Pero pronto Olivia y Jenny descubren estar embarazadas a la vez. Connor queda atrapado entre dos mujeres, dos familias, dos decisiones que lo obligarán a enfrentar sus propias limitaciones emocionales y el caos de la adultez inesperada
En una operación de rescate sin precedentes, comandos de élite se infiltran en una embajada sitiada por terroristas para liberar a decenas de rehenes, enfrentando un desafío que pondrá a prueba su valentía y humanidad.
Ha transcurrido un año desde la pesadilla sobrenatural en la pizzería de Freddy Fazbear. La historia de lo que ocurrió allí ha ido adquiriendo la talla de leyenda local, e incluso ha dado pie al primer “Faszfest”. El exguarda de seguridad Mike y la agente de policía Vanessa han ocultado la verdad a Abby, la hermana de 11 años de Mike, acerca del destino de sus amigos animatrónicos. Pero cuando Abby decide reconectar con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una serie de acontecimientos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s, desencadenando un horror que llevaba décadas escondido y olvidado.
Los Cuatro Jinetes están de regreso… y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece... y esta vez, menos que nunca.
Una pareja americana lleva a su hija al hotel italiano de su abuelo con la intención de que se entere de su separación. La niña, sin saberlo, tensa el matrimonio de sus abuelos en un intento de reunir a sus padres.
Segunda parte de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway. El capítulo final de la historia jamás contada de las brujas de Oz comienza con Elphaba y Glinda distanciadas y viviendo las consecuencias de sus respectivas decisiones. Mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, ambas deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.
En ZOOTOPIA 2 de Walt Disney Animation Studios, los detectives Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.
Se trata de una nueva historia de acción y suspenso que hace honor al legado del DEPREDADOR. Un joven Depredador, desterrado de su clan, deberá enfrentarse a su mayor desafío: sobrevivir solo y recuperar su honor. Pero cuando una inesperada aliada —una humana androide llamada Thia (Elle Fanning)— cruza su camino, ambos unirán fuerzas en una misión imposible: enfrentarse a un enemigo capaz de cazar incluso a los cazadores. Entre traiciones, criaturas letales y batallas por la supervivencia, este Depredador descubrirá que el verdadero combate no está en la sangre… sino en lo que significa ser digno de su nombre.
Basada en hechos reales. Un joven es acusado de tráfico de drogas. Se declara culpable por sugerencia de su abogado defensor, a cambio de una sentencia reducida. El ex policía Fok (Donnie Yen), un hombre de carácter duro, es el fiscal poco convencional asignado al caso. Se convence de que la condena es inusual y decide llevar a cabo su propia investigación. Fok se ve obligado a arriesgar su propia vida y su carrera para descubrir la verdad y llevar a los verdaderos villanos ante la justicia. Donde termina la ley, comienza su justicia...
Kiki es una joven bruja que, al cumplir 13 años, debe dejar su hogar para entrenarse y encontrar su lugar en el mundo. Acompañada por su gato parlante Jiji, se instala en una ciudad costera y comienza un servicio de entregas voladoras. Una historia cálida sobre crecer, encontrar tu camino y confiar en ti misma.
En La Casa de las Sirenas, el burdel más antiguo de Iquitos, el carnaval marca la despedida de la mítica Shushupe. Pero la fiesta se torna en misterio al hallarse muerta a la menor del lugar. Entre pasiones, culpas y la magia oscura de la selva, todos descubren que en la Casa de las Sirenas todo puede acabar en un instante.
Lo que comenzó como un pequeño accidente pone en movimiento una serie de consecuencias cada vez mayores.
Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los comediantes peruanos detrás del fenómeno que redefinió el stand-up en español, se enfrentan a su mayor reto: llenar el Madison Square Garden. Justo cuando deciden mostrar el lado humano de su imperio, una emergencia amenaza con arruinarlo todo. A través de entrevistas, material inédito y momentos íntimos, la película traza una historia de amistad, riesgo y resiliencia, desde sus transmisiones en pandemia hasta su accidentada gira internacional.
Durante Halloween en Shibuya, un misterioso velo atrapa a la multitud dentro del distrito. Como consecuencia, diez colonias japonesas se convierten en zonas dominadas por maldiciones.
En julio de 2025, MONSTA X incendió el KSPO DOME durante tres noches inolvidables con su impactante espectáculo 2025 MONSTA X CONNECT X. Desde la energía arrolladora de sus presentaciones en vivo y un repertorio lleno de momentos electrizantes, hasta material inédito del proceso de preparación y entrevistas exclusivas donde los miembros comparten sus reflexiones sobre una intensa década juntos, esta película lo captura todo. Una crónica de diez años escrita mano a mano por MONSTA X y MONBEBE.
Tras un virus que mata a la mayoría de los adultos, unos niños huérfanos viajan al sur, donde se enfrentan a una mujer psicópata que oculta un oscuro secreto.
La química entre cuatro artistas hizo de The Doors una de las bandas de rock americanas más influyentes. Con material inédito filmado desde su formación en 1965 hasta el fallecimiento de Jim Morrison en 1971, el filme When You’re Strange, de Tom DiCillo, galardonado con el premio GRAMMY® y narrado por Johnny Depp, sigue a la banda a lo largo de su carrera y se adentra en el impacto revolucionario de su música. Con ocasión del 60 aniversario del grupo, el filme se estrena en cines en 4K por primera vez e incluye una grabación inédita de "Riders on the Storm", con John Densmore, Robby Krieger y artistas invitados interpretando el tema en lugares exóticos de todo el mundo en colaboración con Playing For Change
Inspirada en una historia real, Roofman presenta a Jeffrey Manchester (Channing Tatum), un carismático veterano del ejército que lleva una vida tan arriesgada como fascinante. Todo cambia cuando conoce a Leigh Wainscott (Kirsten Dunst), quien despierta en él sentimientos que pondrán a prueba su ingenio y su secreto mejor guardado. Una historia de amor, redención y segundas oportunidades, contada con suspenso y un toque de humor.