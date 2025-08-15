Cartelera Cine en Lima y Perú hoy viernes 15 de agosto

Con el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en la década de 1960, LOS CUATRO FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS de Marvel Studios presenta a La Primera Familia de Marvel: Reed Richards / Sr. Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm / Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm / La Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm / La Mole (Ebon Moss-Bachrach) mientras enfrentan su más grande desafío hasta el momento. Obligados a equilibrar sus roles de héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios del espacio llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmática Heralda, Silver Surfer (Julia Garner). Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos los que lo habitan no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal.
¿Quiénes son más malos que Los Tipos Malos? Las Tipas Malas. En el nuevo capítulo de la aclamada comedia de acción de DreamWorks Animation estrenada en 2022 sobre una banda criminal de forajidos animales, Los Tipos Malos luchan por encontrar la confianza y la aceptación en sus recién estrenadas vidas como Los Tipos Buenos, cuando son sacados de su retiro y obligados a hacer un “último trabajo” por un grupo de criminales formado por mujeres.
Cuando todos menos uno de los niños de la misma clase desaparecen misteriosamente en la misma noche, a la comunidad le queda preguntarse quién o qué está detrás de su desaparición.
Años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una hijastra. Enfrentan los desafíos que se presentan cuando dos familias se fusionan. Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces.
Protagonizada por la icónica superestrella de acción Scarlett Johansson, el nominado al Emmy y al SAG Jonathan Bailey y el dos veces ganador del Oscar® Mahershala Ali, este nuevo capítulo lleno de acción ve a un equipo de extracción correr hacia el lugar más peligroso de la Tierra, una isla de investigación en el Parque Jurásico original, habitada por los peores de los peores que quedaron atrás. Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World: Dominio, la ecología del planeta se ha vuelto inhóspita para los dinosaurios. Los que quedan viven en entornos ecuatoriales aislados con climas semejantes al de los lugares donde alguna vez prosperaron. Las tres criaturas más colosales de la tierra, el mar y el aire dentro de esa biosfera tropical poseen, en su ADN, la clave para un medicamento que aportará a la humanidad milagrosos beneficios para salvar vidas. #JurassicWorldRenace
Cuando Papa Pitufo es tomado por los malvados magos Razamel y Gargamel, Pitufina lleva a los Pitufos en una misión al mundo real para salvarlo.
Solo un hombre tiene las habilidades necesarias para liderar el Escuadrón de Policía y salvar el mundo.
Celebra los 20 años de un clásico. Keira Knightley y Matthew Mcfayden regresan con los personajes que definieron sus carreras, Elizabeth Bennet y el Sr. Darcy, quienes tras conocerse tienen una intensa pero compleja relación que parece no destinada a consumarse. Un evento cinematográficos que muchos querrán volver a vivir en pantalla grande y otros disfrutarán por primera vez
Tras la muerte de su esposa, un príncipe del siglo XV renuncia a Dios y se convierte en vampiro. Siglos más tarde, en el Londres del siglo XIX, ve a una mujer parecida a su difunta esposa y la persigue, sellando así su propio destino.
Zephyr, una surfista rebelde, es secuestrada por un asesino obsesionado con los tiburones y llevada mar adentro, donde nadie puede oír sus gritos. Atrapada en su bote, deberá enfrentarlo e intentar escapar antes de que él lleve a cabo un ritual para alimentar a los tiburones que se encuentran debajo.
En esta nueva temporada, París enfrenta su mayor desafío mientras nuevos héroes se unen al equipo de Ladybug y Cat Noir para proteger la ciudad. Marinette, ahora como la Guardiana de los Miraculous, debe equilibrar su vida como estudiante, heroína y líder de los portadores, mientras descubre secretos que pondrán a prueba su confianza y su corazón. Pero una nueva amenaza emerge: Lila Rossi, bajo su identidad de Chrysalis, se convierte en una villana aún más peligrosa, manipulando y akumatizando a ciudadanos para cumplir sus oscuros propósitos. Mientras tanto, los lazos de amistad y amor entre Marinette y Adrien son puestos a prueba, obligándolos a tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Nuevos aliados, villanos inesperados y revelaciones impactantes llevarán a Ladybug y Cat Noir al límite. ¿Podrán nuestros héroes salvar París una vez más y descubrir la verdad que los une?
"La inocente primavera que los dos más fuertes perdieron para siempre". La historia de maldiciones que no te puedes perder vuelve para proyectarse en los cines. Esta es la inocente primavera que los dos más fuertes perdieron para siempre. Junio de 2018, Yuji Itadori permite que Ryomen Sukuna habite en su cuerpo. Diciembre de 2017, Yuta Okkotsu libera a la Maldición, Rika Orimoto. Ahora, el tiempo retrocede hasta la primavera de 2006, cuando Satoru Gojo y Suguru Geto aún eran estudiantes de preparatoria. Ambos estaban activos como hechiceros Jujutsu sin ningún enemigo que pudiera igualarlos cuando recibieron una misión de Tengen, la piedra angular de la sociedad Jujutsu, que ejerce la técnica maldita de la Inmortalidad. Su misión implica dos objetivos: escoltar y borrar el Recipiente de Plasma Estelar, Riko Amanai, la joven compatible con Tengen. Los dos emprenden su misión de protegerla para que continúe la sociedad Jujutsu, pero el Asesino Hechicero que responde al nombre de Fushiguro interfiere, con la intención de asesinar al Recipiente de Plasma Estelar. El pasado que separó a Gojo, el hechicero más fuerte del jujutsu, y a Geto, el usuario de maldiciones más malvado, será finalmente revelado.
Rosario (Emeraude Toubia), una exitosa corredora de bolsa en Wall Street, se ve obligada a pasar la noche con el cuerpo de su abuela Griselda que ha muerto abruptamente. Mientras espera que llegue la ambulancia y su padre Oscar (José Zúñiga), una fuerte tormenta de nieve la atrapa dentro del departamento de Griselda, rodeada de vecinos hostiles, incluido Joe el vigilante (David Dastmalchian). A medida que la noche avanza, fuerzas sobrenaturales, retorcidas y amenazantes que han poseído el cadáver de Griselda, y comienza el ataque a Rosario. Ahora, el objetivo de una maldición familiar y mortal que abarca generaciones, Rosario debe luchar contra todo, con lo que sabe sobre su pasado para salvarse a sí misma y su alma en un intento desesperado de romper el mal.
Hee Joon está poseído por un espíritu maligno. La hermana Junia y la hermana Michaela intentan salvarlo, el Padre Paolo cree que una intervención médica puede curarlo. El Padre Andrea realiza exorcismos al niño en medio del caos.
Apodado "el más grande que nunca fue", Sonny Hayes (Brad Pitt) fue el fenómeno más prometedor de la FÓRMULA 1 de los años 90 hasta que sufrió un espectacular accidente. Treinta años después, es un piloto nómade a sueldo cuando es abordado por su ex compañero de equipo Ruben Cervantes (Javier Bardem), dueño de un equipo de F1 en problemas que está al borde del colapso. Ruben convence a Sonny de regresar a la FÓRMULA 1 para una última oportunidad de salvar el equipo y ser el mejor del mundo. Competirá junto a Joshua Pearce (Damson Idris), el joven prodigio del equipo decidido a marcar su propio ritmo acelerado. Pero mientras los motores rugen, el pasado de Sonny lo alcanza y se da cuenta de que en F1, tu compañero de equipo es tu competencia más feroz, y el camino hacia la redención no es algo que puedas recorrer solo.
Una leyenda del rodeo jubilada lo arriesga todo para salvar a su nieto. Enfrentando su doloroso pasado y los temores de su familia, participa en una competencia montando toros de alto riesgo como el concursante de mayor edad de la historia. En el camino, reconcilia viejas heridas con su hija distanciada y demuestra que el verdadero coraje reside en la lucha por la familia.
Una joven y ambiciosa casamentera de la ciudad de Nueva York se encuentra dividida entre su pareja perfecta y su ex imperfecto.