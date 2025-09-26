Cartelera Cine en Lima y Perú hoy viernes 26 de septiembre

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle adaptará el decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, que a su vez se divide en dos subarcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.
El Conjuro: Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.
Una experiencia escénica cinematográfica inolvidable, la versión filmada de la producción original de Broadway de HAMILTON combina lo mejor del teatro en vivo y el cine para crear una propuesta emocionante. HAMILTON es la historia de la América de entonces, contada por la América de hoy. Con una partitura que fusiona hip-hop, jazz, R&B y Broadway, el musical ha transformado la historia del padre fundador Alexander Hamilton en un momento revolucionario para el teatro: una obra que ha tenido un profundo impacto en la cultura, la política y la educación.
Entra en uno de los recintos más emblemáticos del mundo para disfrutar de una noche inolvidable de música, energía y espectáculo. Capturado en directo durante la actuación de Kygo en el Hollywood Bowl, con entradas agotadas, durante su gira mundial, Kygo: Back at the Bowl ofrece una experiencia de concierto de otro nivel: remezclada, remasterizada y reinventada para la gran pantalla. Dirigida por Sam Wrench (Taylor Swift: The Eras Tour, Billie Eilish Live at the O2), esta película inmersiva del concierto lleva a los fans en primera fila a través de los innovadores formatos SCREENX y 4DX, con actuaciones sorpresa de Ryan Tedder, Ava Max, Zara Larsson, Calum Scott y muchos más. Tanto si eres fan de toda la vida como si descubres a Kygo por primera vez, este es tu pase de acceso total a la magia de un espectáculo en directo, como nunca antes lo has visto ni sentido.
La casa de muñecas de Gabby es el hogar de los Gatos de Gabby, un grupo de adorables y divertidas miniaturas de gatos que cobran vida gracias a la magia del juego. Esta magia permite a Gabby reducirse a un tamaño diminuto y unirse a los Gatos en la casa de muñecas para vivir aventuras en un mundo lleno de maravillas y sorpresas. En esta película para cines, Gabby viaja con su abuela Gigi (la ganadora de cuatro Grammys, Gloria Estefan) a la ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby termina en las manos de una excéntrica señora de los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para reunir de nuevo a sus Gatos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.
De camino a su luna de miel, el vehículo de una pareja se avería, obligándoles a refugiarse en un remoto Airbnb. Al caer la noche, tres desconocidos enmascarados los aterrorizan hasta el amanecer.
Tomás tiene 40 años y acaba de divorciarse hace unos meses. Romina, el amor de su adolescencia, ha vuelto a Lima y le trae los recuerdos de aquel fugaz romance escolar. Sin embargo, un viejo walkman le da la posibilidad de volver al pasado para intentar corregir los errores que cambien su destino. Una comedia al ritmo de Raúl Romero.
Benjamín es un adolescente de provincia que se muda a Lima al ingresar a la Universidad. Su único propósito es conocer seres vivos pudientes y con un coeficiente intelectual mayor al suyo, que contribuyan en su camino al éxito cineasta, dicho en otras palabras: amigos pitucos. Lo logra. Su camino al éxito va rindiendo frutos, pero eso no es lo importante. Eso nosotros, sus seguidores y haters ya lo hemos visto. Lo que NO hemos visto a lo largo de su aún corta carrera es el lado “humano” y poco explorado de este joven vulgar: el lado pasional, el cual nace al conocer a Valeria, su primer amor; y más tarde a Alessia… ptm.
Ne Zha, un niño demonio criado por humanos, forma una incómoda alianza con el príncipe Loong, Ao Bing, en una batalla épica para proteger a sus clanes. Después, sus cuerpos se tambalean al borde de la destrucción. Ne Zha debe embarcarse en una peligrosa búsqueda para obtener un elixir que restaure el cuerpo de Ao Bing. Durante este viaje para matar demonios, Ne Zha descubre una conspiración que desencadenará una guerra devastadora entre el bien y el mal, y deberá desafiar a fuerzas traicioneras para proteger lo que más aprecia.
Tras mudarse al campo en busca de una nueva vida, una pareja comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales que no solo alteran su vínculo, sino también su percepción de la relación... y de sí mismos.
Cuando su malvado enemigo resurge después de 16 años, una banda de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos.
De la esperada adaptación de la primera novela escrita por el maestro del suspenso Stephen King, y bajo la dirección de Francis Lawrence —la mente detrás de las impactantes películas de Los Juegos del Hambre (En llamas, Sinsajo partes 1 y 2, y La balada de los pájaros cantores y serpientes)— llega THE LONG WALK, un thriller intenso, estremecedor y profundamente emocional. Una historia que no solo pondrá a prueba los límites de sus protagonistas, sino también los del espectador, con una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde serías capaz de llegar?