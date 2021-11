Cartelera: Las películas que se estrenan este jueves 18 de noviembre en cines. | Fuente: Composición

Conoce las películas que podrás ver en estreno en Cineplanet, MovieTime Cinemas, Cinemark y Cine Star este jueves 18 de noviembre. Cintas de terror, familiares y acción ingresarán a la cartelera de los cines peruanos.

Prepárate para ver las películas en pantalla grande y mira los tráilers en nuestra nota.

Gatopía: Una Aventura de Pelos

Un gato perezoso llamado Tom ha estado viviendo plácidamente en un apartamento con su menor hijo, Tommy. Esta paz se ve alterada cuando se muda con ellos Maya, una GUACAMAYA burlona y Parlanchina. Un día, Tommy decide escaparse del apartamento para descubrir el legendario paraíso de los gatos. GATOPIA. Para encontrar a su hijo, Tom tendrá que perder el miedo y reconciliarse con su pasado y acompañado de Maya y unos nuevos amigos; atravesarán y vivirán una serie de fantásticas y divertidas aventuras.

Ghostbusters: El Legado

Una madre soltera y sus dos hijos llegan a una pequeña ciudad, descubriendo su conexión con los cazafantasmas originales y el legado secreto que dejó su abuelo tras de sí.

Harry, el sucio

Harry Callahan (Clint Eastwood) es un duro policía que se ha criado en la calles de San Francisco. Sus compañeros le llaman Harry el Sucio por sus particulares métodos de lucha contra el crimen y porque siempre se encarga de los trabajos más desagradables. Cuando un francotirador que se hace llamar 'Scorpio' asesina a una mujer desde una azotea y promete matar a más personas si la ciudad no le paga 100.000 dólares, el inspector Callahan será el encargado de intentar resolver el caso.

La Crónica Francesa

LA CRÓNICA FRANCESA de Wes Anderson es una carta de amor a los periodistas. Está ambientada en la redacción de una revista estadounidense en una ficticia ciudad francesa del siglo XX, y da vida a una colección de historias publicadas en La Crónica Francesa, la revista en cuestión.

Los puentes de Maddison

La apacible pero anodina vida de Francesca Johnson (Meryl Streep), un ama de casa que vive en una granja con su familia, se ve alterada con la llegada de Robert Kincaid (Clint Eastwood), un veterano fotógrafo de la revista National Geographic, que visita el condado de Madison (Iowa) para fotografiar sus viejos puentes. Cuando Francesca invita a Robert a cenar, un amor verdadero y una pasión desconocida nacerá entre ellos.

Medias Hermanas

Durante el velorio de su padre, Victoria y Marita se enteran que son medias hermanas. Victoria a su vez, decide divorciarse de su esposo que la ha dejado con muchas deudas, y para evitar el embargo de su departamento debe vender su casa de playa que le dejó su padre. El problema es que la propiedad también está a nombre de su media hermana, Marita, quien acepta venderla siempre y cuando pasen el verano juntas. En esta convivencia, a pesar de sus diferencias, descubrirán todas aquellas cosas que tienen en común, en medio de una divertida historia que las llevará a convertirse en una nueva familia.

Riesgo Bajo Cero

Una remota mina de diamantes ha colapsado dejando atrapados a un grupo de mineros en una región lejana y helada de Canadá. Como parte de un equipo contratado para rescatarlos, el experimentado conductor de una quitahielos emprende un rescate imposible, teniendo que luchar contra una carretera helada, contra las aguas que están descongelándose y contra una amenaza que no ve venir.





