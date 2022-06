"Asesino sin memoria", "Seductores irresistibles" y "Atrapados" son los tres estrenos de 9 junio

La cartelera se renueva este jueves 9 de junio con una película de acción, una comedia y otra de terror. Hablamos de “Asesino sin memoria”, con un maestro del género como es Liam Neeson; la comedia peruana “Seductores irresistibles”, que marca el retorno de Hernán Romero a la pantalla grande; y el thriller “Atrapados”.

Conoce las películas que podrás ver en Cineplanet, MovieTime Cinemas, Cinemark, Cine Star y otros cines a nivel nacional.

“Seductores irresistibles”

Giacomo Casanova (Hernán Romero), un galán a la “antigua”, ayudará a cuatro jóvenes a mejorar sus habilidades para seducir: Joaquim, un joven empeñoso y con muchas ganas de aprender sobre los secretos de seducción; Camilo, un vago que no quiere trabajar, pero sí quiere conocer muchas chicas; Renzo, un modelo venido a menos, que pasa por un mal momento con su enamorada; y Arturo, a quien las chicas ignoran y lo mandan a la “friendzone”.

"Asesino sin memoria"

Un asesino a sueldo (Liam Neeson) descubre que se ha convertido en un objetivo después de que se niega a completar un trabajo para una peligrosa organización criminal. "Asesino sin memoria" es el remake de la película belga de 2003 'The Memory of a Killer'.

"Atrapados"

Un matrimonio disfuncional es puesto a prueba cuando una voz desconocida los retiene, y les dicta cada movimiento en la casa que han alquilado por un fin de semana, la cual cuenta con lo último de la tecnología en materia de seguridad.





