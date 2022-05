Elizabeth Olsen, protagonista de "Doctor Strange 2", defendió las películas de Marvel Studios de las críticas

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la última película de Marvel Studios, viene teniendo críticas muy positivas. Sin embargo, en una reciente entrevista con The Independent, Elizabeth Olsen, una de sus protagonistas, se refirió a las opiniones adversas que reciben las películas de Marvel de algunas personalidades del cine, como fue el caso de Martin Scorsese o Francis Ford Coppola.

Elizabeth Olsen señaló que le incomodaba que estas películas sean vistas como una forma de arte inferior, ya que le quitan mérito al equipo que está detrás de su realización.

“Estos son algunos de los escenógrafos, diseñadores de vestuario y operadores de cámara más asombrosos. Siento que disminuirlos con ese tipo de crítica les quita a todas las personas que hacen películas premiadas, que también trabajan en estos proyectos” expresó la actriz que encarna a Wanda Maximoff.

Incluso, señalo que puede entender la crítica desde el punto de vista actoral, pero recalcó que esta crítica no puede aplicarse para todos los que participan. “Creo que arrojar a Marvel debajo del autobús le quita a los cientos de personas con mucho talento del equipo. Ahí es donde me pongo un poco agresiva con eso”.

Elizabeth Olsen para rato

En la misma entrevista con The Independent, la protagonista de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” indicó que está abierta a continuar participando en los próximos proyectos del Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

“No sé qué tan grandes son los planes en realidad, pero estoy dispuesta a cualquier cosa siempre que haya una buena idea”, comentó, añadiendo que entre estos proyectos puede estar la segunda temporada de “WandaVision”.

Elizabeth Olsen también manifestó que siente mucha curiosidad sobre el futuro del MCU una vez que ingresen los X-Men. Recordemos que su personaje en los cómics es una mutante, por lo que está íntimamente ligado al profesor Charles Xavier y sus estudiantes. Incluso, es hija del némesis por excelencia de los Hombres-X: Magneto.

