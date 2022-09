"El corazón de la luna" es la precandidata para representar al Perú en el camino que busca lograr una nominación a los premios Oscar 2023 en la categoría Mejor Película Extranjera. | Fuente: Difusión





“El Corazón de la Luna”, la cinta peruana más premiada del año, llega a los principales cines este 27 de octubre. Escrita y dirigida por el reconocido cineasta Aldo Salvini y producida por la Universidad de Lima, está magistralmente protagonizada por la primera actriz Haydeé Cáceres. Con un recorrido exitoso por los principales festivales de cine a nivel mundial acaba de ser confirmada como la precandidata para representar al Perú en el camino que busca lograr una nominación a los premios Oscar 2023 en la categoría Mejor Película Extranjera.

Esta exitosa producción nacional cuenta la historia de “M” (Haydeé Cáceres) una anciana que vive sola, totalmente a la deriva y que un día encuentra un compañero en el ser más inesperado con quien empieza a compartir sus recuerdos, sus penas y también sus temores más profundos alentados por una presencia oscura y demoníaca que le impide ser feliz a pesar de la ayuda de un "ángel mecánico", que tiene la misión de salvarla.

“Han pasado cerca de quince años desde que se gestó la idea de esta película. Hasta ahora ha tenido un muy buen recorrido por festivales internacionales de cine, hemos ganado ocho premios, tres para Haydeé Cáceres y cinco para la película misma. Y por fin se estrena, a partir del 27 de octubre se podrá ver el hermoso e intenso trabajo de Haydeé, actriz superlativa” señala Aldo Salvini.

OSCAR 2023: PRECANDIDATA PERUANA A LAS NOMINACIONES

“El Corazón de la Luna” es la primera película producida por la Universidad de Lima a través de su Centro de Creación Audiovisual, cuyo extraordinario trabajo encabezado por sus egresados, el escritor y director Aldo Salvini, Macarena Coello (Productora general), Julio Wissar (Productor ejecutivo), Micaela Cajahuaringa (Directora de fotografía) y Karin Zielinski (Compositora), Sandra Rodríguez (Edición) junto a un gran equipo humano acaban de lograr la precandidatura peruana a los premios Oscar.

“La precandidatura al Oscar nos agarró de sorpresa. El hecho que El Corazón de la Luna represente al cine peruano en esta preselección es todo un honor. El camino al Oscar es un camino difícil, ya no solo depende de la película misma, sino de una serie de factores “extra cinematográficos”, pero necesarios para lograr ser nominados” finaliza el director.

“El Corazón de la Luna” película de Aldo Salvini tuvo su estreno a nivel mundial el 2021 en el SCI-FI London Festival donde recibió el premio a Mejor Largometraje. Desde ese momento le siguieron importantes festivales como 47° Boston Science Fiction Film Festival, donde recibió los premios a Mejor Película y Mejor Actriz; el Sydney Science Fiction Film Festival, donde se reconoció a Haydeé Cáceres como Mejor Actriz; y el Festival Internacional de Cine Independiente y de Autor de Canarias, donde recibió una Mención Especial del Jurado y el Premio Music Library and SFX.

Con una historia que conmueve y por momentos desgarradora, una fotografía que sorprenderá a los espectadores “El Corazón de la Luna” está creada para impactar, para sacar emociones en el público, características que la hacen única y que están siendo reconocidas en los diferentes certámenes donde se ha presentado. Escrita y dirigida por Aldo Salvini y producida por la Universidad de Lima llegará de forma comercial a la pantalla de los principales cines el próximo 27 de octubre.

"EL CORAZÓN DE LA LUNA"

La cinta de 2021 fue producida por la Universidad de Lima y es escrita y dirigida por Aldo Salvini. La productora general fue Macarena Coello, mientras que el productor ejecutivo es Julio Wissar y Gerardo Arias.

El elenco está conformado por Haydeé Cáceres (M), Bruno Balbuena (Yawarbot), Sergio Velasco (niño), Mirta Urbina (demonio) y César Chirinos (momia).

La cinta se llevó el premio a Mejor película y Mejor actriz en el 47 Boston Science Fiction Film Festival, ganador a Mejor actriz en el Sydney Science Fiction Film Festival 2021, Mejor largometraje en el Sci-Fi London Film Festival 2021, Premio Music Library and SFX en el Festival Internacional de Cine Independiente y de Autor de Canarias 2021 y Mejor actriz en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Porto Alegre FANTASPOA 2022.

Fue proyectada y seleccionada en el Latin American Film Festival at the Canadian Film Institute (Ottawa Art Gallery), International Horror and Sci-Fi Film Festival de Phoenix, Arizona y el 28 Festival de Cine Latino de Chicago (CLFF).

