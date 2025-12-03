Estrenos de Películas hoy 03 de diciembre del 2025

Para sobrellevar el insomnio crónico que sufre después de su regreso de Vietnam, Travis decide trabajar como taxista nocturno. Como individuo tiene poco contacto con la gente, pero observa la violencia y desolación en la que se hunde la ciudad de Nueva York. Travis anota en su diario todas sus impresiones, hasta que un día decide pasar a la acción.
Claire Clauster es el pegamento que une a su caótica y adorable familia en Navidad, pero este año, planea una salida especial para todos, y ellos cometen un gran error y la dejan sola en casa. Claire se siente harta y poco valorada, así que emprende su propia aventura improvisada. Mientras su familia lucha por encontrarla, Claire descubre la magia inesperada de una Navidad fuera de serie.
Randle McMurphy (Jack Nicholson), un violador de espíritu libre, que vive contracorriente, es recluido en un hospital psiquiátrico. La inflexible disciplina del centro acentúa su contagiosa tendencia al desorden, que acabará desencadenando una guerra entre los pacientes y el personal de la clínica con la fría y severa enfermera Ratched (Louise Fletcher) a la cabeza. La suerte de cada paciente del pabellón está en juego.
Lee Chandler es un fontanero que se ve obligado a regresar a su pequeño pueblo natal tras enterarse de que su hermano ha fallecido. Allí se encuentra con su sobrino de 16 años, del que tendrá que hacerse cargo. De pronto, Lee se verá obligado a enfrentarse a un pasado trágico que le llevó a separarse de su esposa Randi y de la comunidad en la que nació y creció.
Seis miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional que están a punto de lograr uno de los descubrimientos más importantes en la historia humana: la primera evidencia de vida extraterrestre en Marte. A medida que el equipo comienza a investigar y sus métodos tienen consecuencias inesperadas, la forma viviente demostrará ser más inteligente de lo que cualquiera esperaba.
True Brandywine (Wyatt Russell) es un jinete de caballos salvajes que se aferra a su decadente carrera en el rodeo. Cuando queda atrapado en una inesperada tormenta de nieve, deberá enfrentarse a heridas, enfermedades y un frío implacable. Mientras lucha por sobrevivir enfrentará las decisiones vitales que lo llevaron a su precaria situación.
Rusia, revolución bolchevique (1917). La guerra produce una convulsión general en un país dividido. En medio del conflicto, asistimos al drama íntimo de un hombre que lucha por sobrevivir. Este hombre es Zhivago, poeta y cirujano, marido y amante, cuya vida trastornada por la guerra afecta a las vidas de otros, incluida Tonya, su mujer, y Lara, la mujer de la que se enamora.
Quedan pocas horas para que el año toque a su fin y en la comisaría del distrito 13, sólo queda un puñado de policías encabezado por el sargento Jake Roenick (Ethan Hawke), un buen oficial que no consigue olvidar una operación fallida que tuvo lugar la primavera pasada. Pero es que, además, ese mismo día por la mañana, un policía de paisano había intentado arrestar al mafioso Marion Bishop (Laurence Fishburne), el cual consiguió matar al agente antes de ser capturado por la Unidad contra el Crimen Organizado encabezada por Marcus Duvall (Gabriel Byrne). Bishop es trasladado en autobús a la cárcel, pero la tormenta de nieve arrecia y el autobús, ante la imposibilidad de llegar a la cárcel de máxima seguridad, se dirige provisionalmente a la comisaría del distrito 13.
Aquaman debe luchar contra los enemigos en el aire, en tierra y en las profundidades de los Siete Mares, junto con la ayuda de la Liga de la Justicia.
Narra la historia de una madre soltera llena de vida que, en busca de trabajo, se disfraza de hombre para poder ser contratada como Santa Claus de temporada en un resort de esquí de lujo. Cuando comienza a enamorarse del gerente del hotel, surgen complicaciones.
Yakarta, año 1965. Al inexperto reportero australiano Guy Hamilton (Mel Gibson) se le presenta la oportunidad de su vida cuando lo mandan como enviado especial a Indonesia. En el turbulento escenario de la insurrección comunista contra el presidente Sukarno, conoce a Billy Kwan (Hunt), un enigmático fotógrafo, y a Jill Bryant (Weawer), una atractiva mujer que trabaja en la embajada inglesa.
¡Llega la Navidad! En este especial festivo, Meghan comparte con amigos nuevos y viejos sus tradiciones favoritas para estos días, así como manualidades y recetas familiares.
Después de que sus padres abandonan a la familia, una mujer joven trabaja para cuidar de sus hermanos menores.
Esta película explora la percepción de Lisandro, un joven de 16 años que está dentro del espectro autista. Su madre, Valentina, actriz, lo ha criado entre backstages y camarines. ¿Existe para él alguna diferencia entre la realidad y la ficción?