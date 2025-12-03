Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 03 de diciembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
3 de Diciembre del 2025
Taxi driver
Taxi driver
R1h 53minDrama,Crimen1976
Director: Martin Scorsese
Reparto: Robert De Niro,Jodie Foster,Cybill Shepherd,Harvey Keitel,Peter Boyle,Leonard Harris,Albert Brooks,Diahnne Abbott,Frank Adu,Victor Argo,Gino Ardito,Garth Avery,Harry Cohn,Cooper Cunningham,Brenda Dickson
Valoración:
IMBD 8.2
Rotten Tomatoes 89
Sinopsis

Para sobrellevar el insomnio crónico que sufre después de su regreso de Vietnam, Travis decide trabajar como taxista nocturno. Como individuo tiene poco contacto con la gente, pero observa la violencia y desolación en la que se hunde la ciudad de Nueva York. Travis anota en su diario todas sus impresiones, hasta que un día decide pasar a la acción.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
¡Vaya Navidad!
¡Vaya Navidad!
Comedia2025
Director: Michael Showalter
Reparto: Michelle Pfeiffer,Felicity Jones,Chloë Grace Moretz,Denis Leary,Dominic Sessa,Danielle Brooks,Devery Jacobs,Havana Rose Liu,Maude Apatow,Jason Schwartzman,Eva Longoria,Joan Chen,Saidah Arrika Ekulona,Rose Abdoo,Roxy Rivera
Sinopsis

Claire Clauster es el pegamento que une a su caótica y adorable familia en Navidad, pero este año, planea una salida especial para todos, y ellos cometen un gran error y la dejan sola en casa. Claire se siente harta y poco valorada, así que emprende su propia aventura improvisada. Mientras su familia lucha por encontrarla, Claire descubre la magia inesperada de una Navidad fuera de serie.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Alguien voló sobre el nido del cuco
Alguien voló sobre el nido del cuco
2h 13minDrama1975
Director: Miloš Forman
Reparto: Jack Nicholson,Brad Dourif,Louise Fletcher,Danny DeVito,William Redfield,Scatman Crothers,Christopher Lloyd,Will Sampson,Dean R. Brooks,Michael Berryman,Sydney Lassick,William Duell,Vincent Schiavelli,Peter Brocco,Alonzo Brown
Valoración:
IMBD 8.6
Rotten Tomatoes 93
Sinopsis

Randle McMurphy (Jack Nicholson), un violador de espíritu libre, que vive contracorriente, es recluido en un hospital psiquiátrico. La inflexible disciplina del centro acentúa su contagiosa tendencia al desorden, que acabará desencadenando una guerra entre los pacientes y el personal de la clínica con la fría y severa enfermera Ratched (Louise Fletcher) a la cabeza. La suerte de cada paciente del pabellón está en juego.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Manchester frente al mar
Manchester frente al mar
R2h 18minDrama2016
Director: Kenneth Lonergan
Reparto: Casey Affleck,Lucas Hedges,Michelle Williams,Kyle Chandler,C.J. Wilson,Gretchen Mol,Matthew Broderick,Anna Baryshnikov,Heather Burns,Ivy O'Brien,Kara Hayward,Tom Kemp,Josh Hamilton,Tate Donovan,Ruibo Qian
Valoración:
IMBD 7.8
Rotten Tomatoes 96
Sinopsis

Lee Chandler es un fontanero que se ve obligado a regresar a su pequeño pueblo natal tras enterarse de que su hermano ha fallecido. Allí se encuentra con su sobrino de 16 años, del que tendrá que hacerse cargo. De pronto, Lee se verá obligado a enfrentarse a un pasado trágico que le llevó a separarse de su esposa Randi y de la comunidad en la que nació y creció.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Life (Vida)
Life (Vida)
R1h 43minTerror,Misterio & Suspense,Ciencia ficción2017
Director: Daniel Espinosa
Reparto: Jake Gyllenhaal,Ryan Reynolds,Rebecca Ferguson,Hiroyuki Sanada,Olga Dihovichnaya,Ariyon Bakare,Naoko Mori,Haruka Kuroda,Camiel Warren-Taylor,Alexandre Nguyen,Hiu Woong-Sin,David Muir,Allen McLean,Jesus Del Orden,Leila Grace
Valoración:
IMBD 6.6
Rotten Tomatoes 67
Sinopsis

Seis miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional que están a punto de lograr uno de los descubrimientos más importantes en la historia humana: la primera evidencia de vida extraterrestre en Marte. A medida que el equipo comienza a investigar y sus métodos tienen consecuencias inesperadas, la forma viviente demostrará ser más inteligente de lo que cualquiera esperaba.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Empezar de nuevo
Empezar de nuevo
1h 44minWestern,Drama2025
Director: Carlyle Eubank
Reparto: Wyatt Russell,Auden Thornton,Dennis Quaid,Mary McDonnell,Johnny Berchtold,Tom Skerritt,Austin Amelio,Alet Taylor,Jackie Freeman Vetter,John Budge,Bethany Jacobs,Gillian Todd,Kate Britton,Tami Renner,Aaron Murtagh
Valoración:
IMBD 6.1
Rotten Tomatoes 91
Sinopsis

True Brandywine (Wyatt Russell) es un jinete de caballos salvajes que se aferra a su decadente carrera en el rodeo. Cuando queda atrapado en una inesperada tormenta de nieve, deberá enfrentarse a heridas, enfermedades y un frío implacable. Mientras lucha por sobrevivir enfrentará las decisiones vitales que lo llevaron a su precaria situación.

¿Dónde verla?
HBO Max
Doctor Jivago
Doctor Jivago
3h 13minRomance,Guerra,Drama1965
Director: David Lean
Reparto: Omar Sharif,Julie Christie,Geraldine Chaplin,Rod Steiger,Alec Guinness,Tom Courtenay,Siobhán McKenna,Ralph Richardson,Rita Tushingham,Adrienne Corri,Bernard Kay,Geoffrey Keen,Klaus Kinski,Jeffrey Rockland,Gérard Tichy
Valoración:
IMBD 7.9
Rotten Tomatoes 82
Sinopsis

Rusia, revolución bolchevique (1917). La guerra produce una convulsión general en un país dividido. En medio del conflicto, asistimos al drama íntimo de un hombre que lucha por sobrevivir. Este hombre es Zhivago, poeta y cirujano, marido y amante, cuya vida trastornada por la guerra afecta a las vidas de otros, incluida Tonya, su mujer, y Lara, la mujer de la que se enamora.

¿Dónde verla?
HBO Max
Asalto al Distrito 13
Asalto al Distrito 13
141h 49minAcción & Aventura,Crimen,Misterio & Suspense,Drama2005
Director: Jean-François Richet
Reparto: Ethan Hawke,Laurence Fishburne,Gabriel Byrne,Maria Bello,Drea De Matteo,John Leguizamo,Brian Dennehy,Ja Rule,Currie Graham,Aisha Hinds,Peter Bryant,Matt Craven,Fulvio Cecere,Kim Coates,Hugh Dillon
Valoración:
IMBD 6.3
Rotten Tomatoes 59
Sinopsis

Quedan pocas horas para que el año toque a su fin y en la comisaría del distrito 13, sólo queda un puñado de policías encabezado por el sargento Jake Roenick (Ethan Hawke), un buen oficial que no consigue olvidar una operación fallida que tuvo lugar la primavera pasada. Pero es que, además, ese mismo día por la mañana, un policía de paisano había intentado arrestar al mafioso Marion Bishop (Laurence Fishburne), el cual consiguió matar al agente antes de ser capturado por la Unidad contra el Crimen Organizado encabezada por Marcus Duvall (Gabriel Byrne). Bishop es trasladado en autobús a la cárcel, pero la tormenta de nieve arrecia y el autobús, ante la imposibilidad de llegar a la cárcel de máxima seguridad, se dirige provisionalmente a la comisaría del distrito 13.

¿Dónde verla?
HBO Max
LEGO DC Super Heroes: Aquaman: la ira de Atlantis
LEGO DC Super Heroes: Aquaman: la ira de Atlantis
1h 17minAcción & Aventura,Comedia,Animación,Familia,Fantasía,Ciencia ficción2018
Director: Matt Peters
Reparto: Dee Bradley Baker,Susan Eisenberg,Trevor Devall,Jonathan Adams,Troy Baker,Nolan North,Grey DeLisle-Griffin,Khary Payton,Cristina Milizia,Alyson Stoner,Eric Bauza,Scott Menville,Fred Tatasciore
Valoración:
IMBD 5.7
Sinopsis

Aquaman debe luchar contra los enemigos en el aire, en tierra y en las profundidades de los Siete Mares, junto con la ayuda de la Liga de la Justicia.

¿Dónde verla?
HBO Max
My Secret Santa
My Secret Santa
1h 29minRomance,Comedia2025
Director: Mike Rohl
Reparto: Alexandra Breckenridge,Ryan Eggold,Tia Mowry,Madison MacIsaac,Diana Maria Riva,Dominic Fox
Sinopsis

Narra la historia de una madre soltera llena de vida que, en busca de trabajo, se disfraza de hombre para poder ser contratada como Santa Claus de temporada en un resort de esquí de lujo. Cuando comienza a enamorarse del gerente del hotel, surgen complicaciones.

¿Dónde verla?
Netflix
El año que vivimos peligrosamente
El año que vivimos peligrosamente
141h 54minRomance,Drama,Guerra1982
Director: Peter Weir
Reparto: Mel Gibson,Sigourney Weaver,Linda Hunt,Michael Murphy,Bill Kerr,Noel Ferrier,Bembol Roco,Paul Sonkkila,Domingo Landicho,Kuh Ledesma,Hermino De Guzman,Ali Nur,Dominador Robridillo,Joel Agona,Mike Emperio
Valoración:
IMBD 7.1
Rotten Tomatoes 88
Sinopsis

Yakarta, año 1965. Al inexperto reportero australiano Guy Hamilton (Mel Gibson) se le presenta la oportunidad de su vida cuando lo mandan como enviado especial a Indonesia. En el turbulento escenario de la insurrección comunista contra el presidente Sukarno, conoce a Billy Kwan (Hunt), un enigmático fotógrafo, y a Jill Bryant (Weawer), una atractiva mujer que trabaja en la embajada inglesa.

¿Dónde verla?
HBO Max
Con amor, Meghan: Especial de Navidad
Con amor, Meghan: Especial de Navidad
2025
Reparto: Meghan, Duchess of Sussex
Sinopsis

¡Llega la Navidad! En este especial festivo, Meghan comparte con amigos nuevos y viejos sus tradiciones favoritas para estos días, así como manualidades y recetas familiares.

¿Dónde verla?
Netflix
Refuge
Refuge
1h 26minDrama,Comedia2012
Director: Jessica Goldberg
Reparto: Krysten Ritter,Brian Geraghty,Logan Huffman,Madeleine Martin,Juliet Garrett,Chris Papavasiliou,Billy Paterson,Helen Rogers,Ronald Thomas,Joe Pallister
Valoración:
IMBD 5.8
Rotten Tomatoes 33
Sinopsis

Después de que sus padres abandonan a la familia, una mujer joven trabaja para cuidar de sus hermanos menores.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Presente continuo
Presente continuo
1h 20minDocumental2025
Director: Ulises Rosell
Reparto: Valentina Bassi,Jeff Zorrilla
Sinopsis

Esta película explora la percepción de Lisandro, un joven de 16 años que está dentro del espectro autista. Su madre, Valentina, actriz, lo ha criado entre backstages y camarines. ¿Existe para él alguna diferencia entre la realidad y la ficción?

¿Dónde verla?
HBO Max
