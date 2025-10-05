Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Estrenos de Películas hoy 05 de octubre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
5 de Octubre del 2025
Por favor, no destruyas; el tesoro de Foggy Mountain
Por favor, no destruyas; el tesoro de Foggy Mountain
1h 32minAcción & Aventura,Comedia2023
Director: Paul Briganti
Reparto: Martin Herlihy,John Higgins,Ben Marshall,Conan O'Brien,Bowen Yang,Megan Stalter,X Mayo,Nichole Sakura,Cedric Yarbrough,Chloe Troast,Sunita Mani,Jordan Mendoza,William Banks,Jamie Linn Watson,Gaten Matarazzo
Valoración:
IMBD 6
Rotten Tomatoes 42
Sinopsis

Cuando tres amigos que viven juntos se dan cuenta de que no les gusta su trayectoria de vida, parten en busca de un tesoro de oro que se rumorea que está enterrado en una montaña cercana.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Genio
Genio
PG1h 33minFantasía,Comedia2023
Director: Sam Boyd
Reparto: Melissa McCarthy,Paapa Essiedu,Denée Benton,Jordyn McIntosh,Alan Cumming,Marc Maron,Tate Ellington,LaChanze,Ellen Cleghorne,Oberon K.A. Adjepong,Ego Nwodim,John Reynolds,Nyasha Hatendi,Emanuele Secci,Luis Guzmán
Valoración:
IMBD 5.9
Rotten Tomatoes 31
Sinopsis

Flora, un genio atrapado durante más de 2.000 años dentro de un joyero antiguo, es llamado accidentalmente al servicio de Bernard, cuya vida se está desmoronando a su alrededor.

¿Dónde verla?
Netflix
¡Has llegado al final de la lista!
Tags
Series Películas online Netflix estrenos Peru

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola