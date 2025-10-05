Estrenos de Películas hoy 05 de octubre del 2025

5 de Octubre del 2025
Por favor, no destruyas; el tesoro de Foggy Mountain
1h 32minAcción & Aventura,Comedia2023
Director: Paul Briganti
Reparto: Martin Herlihy,John Higgins,Ben Marshall,Conan O'Brien,Bowen Yang,Megan Stalter,X Mayo,Nichole Sakura,Cedric Yarbrough,Chloe Troast,Sunita Mani,Jordan Mendoza,William Banks,Jamie Linn Watson,Gaten Matarazzo
Sinopsis
Cuando tres amigos que viven juntos se dan cuenta de que no les gusta su trayectoria de vida, parten en busca de un tesoro de oro que se rumorea que está enterrado en una montaña cercana.
Genio
PG1h 33minFantasía,Comedia2023
Director: Sam Boyd
Reparto: Melissa McCarthy,Paapa Essiedu,Denée Benton,Jordyn McIntosh,Alan Cumming,Marc Maron,Tate Ellington,LaChanze,Ellen Cleghorne,Oberon K.A. Adjepong,Ego Nwodim,John Reynolds,Nyasha Hatendi,Emanuele Secci,Luis Guzmán
Sinopsis
Flora, un genio atrapado durante más de 2.000 años dentro de un joyero antiguo, es llamado accidentalmente al servicio de Bernard, cuya vida se está desmoronando a su alrededor.
