Estrenos de Películas hoy 06 de diciembre del 2025

Esta es la historia de un jovencito en la víspera de Navidad quien aborda un poderoso y mágico tren que se dirige al hogar de Papá Noel, en el Polo Norte. Lo que se desarrolla es una aventura que sigue al dubitativo niño, quien toma un tren extraordinario al Polo Norte; durante este viaje, se embarca en una experiencia de autodescubrimiento que le muestra que las maravillas de la vida nunca se desvanecen para quienes creen.
Una Nochebuena, en un orfanato, un bebé gatea dentro del saco de regalos de Santa Claus y acaba en el taller de éste en el Polo Norte. Aunque allí es adoptado y educado como un elfo, al crecer, se hace tres veces más grande que los habitantes de la región. Parece claro que nunca encajará en el mundo de los elfos; lo que necesita es encontrar a su verdadera familia. Con esta intención viaja a Nueva York, donde descubrirá que la vida no consiste sólo en patinar y comer dulces; así que vuelve a sentirse otra vez fuera lugar. Consigue, no obstante, encontrar a su padre, Walter, un editor de libros infantiles adicto al trabajo y al dinero que figura en la lista negra de Santa Claus. Buddy también encuentra a una nueva madre y descubre que su hermanastro de diez años no cree en los elfos ni en Santa Claus ni en las Navidades. En realidad todo el mundo parece haber olvidado el verdadero significado de la Navidad.
En el 2004, Hope Ann Greggory se convirtió en una heroína de América tras ganar la medalla de bronce con el equipo de gimnasia femenino. Hoy, está viviendo en el sótano de su padre en su pueblo natal, varada, medio olvidada y amargada. Atascada en su gloria pasada, Hope es obligada a reconsiderar su vida cuando una joven promesa de la gimnasia quien la adula pone en peligro su estatus de celebridad. ¿Será la mentora de la adorable y esperanzadora protegida, la saboteará o ambas cosas?
En 1989, una chica de instituto poco popular llamada Lisa reanima accidentalmente a un apuesto cadáver victoriano durante una tormenta eléctrica y empieza a reconstruirlo para convertirlo en el hombre de sus sueños utilizando la cama de bronceado rota de su garaje.
Durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, el equipo de periodistas deportivos estadounidenses de la ABC que cubrían los juegos se vieron de repente obligados a cubrir la crisis de los rehenes de los atletas israelíes secuestrados por un grupo terrorista.
Este thriller romántico y sobrenatural cuenta la historia de una adolescente que vive en un mundo en el que los vivos y los muertos conviven tras la ruptura de la barrera entre ambas realidades. Tras años de tranquila convivencia, una de estas presencias fantasmales amenazará a la joven, que se verá obligada a emprender una misión que cambiará su vida para siempre.