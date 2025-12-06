Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 06 de diciembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

por Redacción RPP

·
6 de Diciembre del 2025
Polar Express
Polar Express
G1h 40minFamilia,Fantasía,Animación,Acción & Aventura2004
Director: Robert Zemeckis
Reparto: Tom Hanks,Leslie Zemeckis,Eddie Deezen,Nona Gaye,Peter Scolari,Michael Jeter,Josh Hutcherson,Daryl Sabara,Jimmy Bennett,Tinashe,Brendan King,Andy Pellick,Josh Eli,Mark Mendonca,Rolondas Hendricks
Valoración:
IMBD 6.6
Rotten Tomatoes 55
Sinopsis

Esta es la historia de un jovencito en la víspera de Navidad quien aborda un poderoso y mágico tren que se dirige al hogar de Papá Noel, en el Polo Norte. Lo que se desarrolla es una aventura que sigue al dubitativo niño, quien toma un tren extraordinario al Polo Norte; durante este viaje, se embarca en una experiencia de autodescubrimiento que le muestra que las maravillas de la vida nunca se desvanecen para quienes creen.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Enchantada Christmas
Enchantada Christmas
PG1h 37minComedia,Familia,Fantasía,Romance2003
Director: Jon Favreau
Reparto: Will Ferrell,James Caan,Bob Newhart,Ed Asner,Mary Steenburgen,Zooey Deschanel,Daniel Tay,Faizon Love,Peter Dinklage,Amy Sedaris,Michael Lerner,Andy Richter,Kyle Gass,Artie Lange,Leon Redbone
Valoración:
IMBD 7.1
Rotten Tomatoes 86
Sinopsis

Una Nochebuena, en un orfanato, un bebé gatea dentro del saco de regalos de Santa Claus y acaba en el taller de éste en el Polo Norte. Aunque allí es adoptado y educado como un elfo, al crecer, se hace tres veces más grande que los habitantes de la región. Parece claro que nunca encajará en el mundo de los elfos; lo que necesita es encontrar a su verdadera familia. Con esta intención viaja a Nueva York, donde descubrirá que la vida no consiste sólo en patinar y comer dulces; así que vuelve a sentirse otra vez fuera lugar. Consigue, no obstante, encontrar a su padre, Walter, un editor de libros infantiles adicto al trabajo y al dinero que figura en la lista negra de Santa Claus. Buddy también encuentra a una nueva madre y descubre que su hermanastro de diez años no cree en los elfos ni en Santa Claus ni en las Navidades. En realidad todo el mundo parece haber olvidado el verdadero significado de la Navidad.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Bronce
Bronce
R1h 48minDrama,Comedia,Deporte2016
Director: Bryan Buckley
Reparto: Melissa Rauch,Gary Cole,Thomas Middleditch,Sebastian Stan,Cecily Strong,Haley Lu Richardson,Dale Raoul,Craig Kilborn,Dominique Dawes,Olga Korbut,Dominique Moceanu,Barak Hardley,Michael Shamus Wiles,Ellery Sprayberry,Kathryn Ding
Valoración:
IMBD 6.1
Rotten Tomatoes 37
Sinopsis

En el 2004, Hope Ann Greggory se convirtió en una heroína de América tras ganar la medalla de bronce con el equipo de gimnasia femenino. Hoy, está viviendo en el sótano de su padre en su pueblo natal, varada, medio olvidada y amargada. Atascada en su gloria pasada, Hope es obligada a reconsiderar su vida cuando una joven promesa de la gimnasia quien la adula pone en peligro su estatus de celebridad. ¿Será la mentora de la adorable y esperanzadora protegida, la saboteará o ambas cosas?

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Lisa Frankenstein
Lisa Frankenstein
PG-131h 41minComedia,Terror,Romance2024
Director: Zelda Williams
Reparto: Kathryn Newton,Cole Sprouse,Liza Soberano,Henry Eikenberry,Joe Chrest,Carla Gugino,Joey Harris,Bryce Romero,Jenna Davis,Joshua Montes,Trina LaFargue,Paola Andino,Jennifer Pierce Mathus,Luke Sexton,Chris Greening
Valoración:
IMBD 6.1
Rotten Tomatoes 52
Sinopsis

En 1989, una chica de instituto poco popular llamada Lisa reanima accidentalmente a un apuesto cadáver victoriano durante una tormenta eléctrica y empieza a reconstruirlo para convertirlo en el hombre de sus sueños utilizando la cama de bronceado rota de su garaje.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Septiembre 5
Septiembre 5
R1h 34minMisterio & Suspense,Drama,Historia2024
Director: Tim Fehlbaum
Reparto: Peter Sarsgaard,John Magaro,Ben Chaplin,Leonie Benesch,Zinedine Soualem,Georgina Rich,Corey Johnson,Marcus Rutherford,Daniel Adeosun,Benjamin Walker,Ferdinand Dörfler,Solomon Mousley,Caroline Ebner,Daniel Betts,Leif Eduard Eisenberg
Valoración:
IMBD 7.1
Rotten Tomatoes 92
Sinopsis

Durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, el equipo de periodistas deportivos estadounidenses de la ABC que cubrían los juegos se vieron de repente obligados a cubrir la crisis de los rehenes de los atletas israelíes secuestrados por un grupo terrorista.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Ecos mortales
Ecos mortales
141h 38minFantasía,Misterio & Suspense,Terror,Ciencia ficción2018
Director: Scott Speer
Reparto: Bella Thorne,Richard Harmon,Dermot Mulroney,Amy Price-Francis,Shaun Benson,Louis Herthum,Thomas Elms,Sara Thompson,David Lawrence Brown,Hugh Dillon,Stephanie Moroz,Micah Kennedy,Marina Stephenson Kerr,Cassandra Potenza,Danika Frederick
Valoración:
IMBD 5.8
Rotten Tomatoes 9
Sinopsis

Este thriller romántico y sobrenatural cuenta la historia de una adolescente que vive en un mundo en el que los vivos y los muertos conviven tras la ruptura de la barrera entre ambas realidades. Tras años de tranquila convivencia, una de estas presencias fantasmales amenazará a la joven, que se verá obligada a emprender una misión que cambiará su vida para siempre.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
