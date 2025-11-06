Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 06 de noviembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

·
6 de Noviembre del 2025
Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos
Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos
1h 55minAcción & Aventura,Ciencia ficción2025
Director: Matt Shakman
Reparto: Pedro Pascal,Vanessa Kirby,Ebon Moss-Bachrach,Joseph Quinn,Ralph Ineson,Julia Garner,Paul Walter Hauser,Natasha Lyonne,Sarah Niles,Mark Gatiss,Ada Scott,Matthew Wood,Angela Jones,Maisie Shakman,Jay Underwood
Valoración:
IMBD 7
Rotten Tomatoes 86
Sinopsis

Con un mundo retrofuturista inspirado en los años 60 como telón de fondo, la Primera Familia de Marvel deberá hacer frente a su mayor desafío hasta la fecha. Obligados a buscar el equilibrio entre su papel de héroes y sus fuertes vínculos familiares, tendrán que defender la Tierra de un hambriento dios espacial llamado Galactus y su intrigante heraldo, Estela Plateada.

Trailer
¿Dónde verla?
Disney Plus
Troya
Troya
R2h 43minHistoria,Guerra,Acción & Aventura,Drama,Europeas2004
Director: Wolfgang Petersen
Reparto: Brad Pitt,Orlando Bloom,Eric Bana,Brian Cox,Sean Bean,Brendan Gleeson,Diane Kruger,Peter O'Toole,Rose Byrne,Saffron Burrows,Garrett Hedlund,Vincent Regan,Julie Christie,Nathan Jones,Mark Lewis Jones
Valoración:
IMBD 7.3
Rotten Tomatoes 53
Sinopsis

A lo largo de los tiempos, los hombres han hecho la guerra. Unos por poder, otros por gloria o por honor, y algunos por amor. En la antigua Grecia, la pasión de dos de los amantes más legendarios de la historia, Paris, príncipe de Troya y Helena, reina de Esparta, desencadena una guerra que asolará una civilización. El rapto de Helena por Paris, separándola de su esposo, el rey Menelao, es un insulto que El orgullo familiar establece que una afrenta a Menelao es una afrenta a su hermano Agamenón, el poderoso rey de Micenas, que no tarda en reunir a todas las grandes tribus de Grecia para recuperar a Helena de manos de los troyanos y defender el honor de su hermano. La verdad es que la lucha por el honor por parte de Agamenón está corrompida por su incontenible codicia ya que necesita conquistar Troya para asumir el control del mar Egeo.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Focus
Focus
R1h 45minRomance,Comedia,Crimen,Drama2015
Director: John Requa,Glenn Ficarra
Reparto: Will Smith,Margot Robbie,Adrian Martinez,Gerald McRaney,Rodrigo Santoro,BD Wong,Brennan Brown,Robert Taylor,Griff Furst,Dotan Bonen,Stephanie Honoré,David Stanford,Dominic Fumusa,Steve Kim,Don Yesso
Valoración:
IMBD 6.6
Rotten Tomatoes 55
Sinopsis

Nicky, un consumado maestro de la estafa conoce a Jess, una atractiva y joven ladrona que está dando sus primeros pasos en el oficio. Tras el intenso encuentro entre ambos, Nicky decide compartir sus trucos con ella.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
