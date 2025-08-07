Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 07 de agosto del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
7 de Agosto del 2025
Un entrenador genial
Un entrenador genial
1h 35minFamilia,Comedia,Romance,Deporte,Europeas2005
Director: Jesse Dylan
Reparto: Will Ferrell,Robert Duvall,Mike Ditka,Kate Walsh,Musetta Vander,Dylan McLaughlin,Josh Hutcherson,Steven Anthony Lawrence,Jeremy Bergman,Elliott Cho,Erik Walker,Dallas McKinney,Francesco Liotti,Alessandro Ruggiero,Sammy Fine
Valoración:
IMBD 5.6
Rotten Tomatoes 41
Sinopsis

Phil Weston (Will Ferrell) es un hombre que ha tenido que soportar durante toda su vida a un padre extremadamente competitivo, Buck (Robert Duval). Cuando Phil decide entrenar al equipo de fútbol infantil en el que juega su hijo, descubre que su padre es el entrenador del equipo favorito de la Liga. Mientras las viejas rencillas vuelven a aflorar, Phil y Buck tendrán que tomar serias medidas para alzarse con el trofeo del campeonato. (FILMAFFINITY)

¿Dónde verla?
Netflix
Inside
Inside
R1h 45minDrama,Misterio & Suspense2023
Director: Vasilis Katsoupis
Reparto: Willem Dafoe,Gene Bervoets,Eliza Stuyck,Andrew Blumenthal,Vincent Eaton,Josia Krug
Valoración:
IMBD 5.5
Rotten Tomatoes 62
Sinopsis

Un ladrón de arte de alto nivel, Nemo (Willem Dafoe), queda atrapado y sin posibilidad de salir en un lujoso ático de alta tecnología en Times Square, Nueva York, después de que su atraco no sale como estaba planeado.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Las crónicas de Spiderwick
Las crónicas de Spiderwick
PG1h 36minFamilia,Acción & Aventura,Fantasía,Drama,Misterio & Suspense2008
Director: Mark Waters
Reparto: Freddie Highmore,Sarah Bolger,David Strathairn,Mary-Louise Parker,Nick Nolte,Joan Plowright,Andrew McCarthy,Seth Rogen,Martin Short,Jordy Benattar,Lise Durocher-Viens,Tod Fennell,Mariah Inger,Jeremy Lavalley,Kyle Switzer
Valoración:
IMBD 6.5
Rotten Tomatoes 81
Sinopsis

Extraños sucesos empiezan a producirse cuando la familia Grace (Jared, su hermano Simon, su hermana Mallory y su madre) deja Nueva York y se traslada al viejo caserón propiedad de su tío Arthur Spiderwick. Incapaces de explicar las extrañas desapariciones y accidentes que parecen ocurrir a diario, la familia le echa la culpa a Jared. Pero cuando éste, Simon y Mallory investigan lo que está ocurriendo, descubren la fantástica verdad sobre la finca Spiderwick y las criaturas que viven en ella.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
El jugador
El jugador
R1h 51minMisterio & Suspense,Drama,Crimen,Europeas2014
Director: Rupert Wyatt
Reparto: Mark Wahlberg,John Goodman,Brie Larson,Michael Kenneth Williams,George Kennedy,Jessica Lange,Richard Schiff,Andre Braugher,Emory Cohen,Domenick Lombardozzi,Anthony Kelley,Alvin Ing,Da'Vone McDonald,Griffin Cleveland,Omar Leyva
Valoración:
IMBD 6
Rotten Tomatoes 43
Sinopsis

Un profesor de inglés adicto al juego le debe a la mafia 40.000 dólares. Para ayudarle a salir a flote, su madre decide darle algún dinero que él trata de multiplicar rápidamente en Las Vegas, pero la suerte no le acompaña, por lo que su futuro estará en manos de la mafia.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
¡Has llegado al final de la lista!
