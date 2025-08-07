Estrenos de Películas hoy 07 de agosto del 2025

Phil Weston (Will Ferrell) es un hombre que ha tenido que soportar durante toda su vida a un padre extremadamente competitivo, Buck (Robert Duval). Cuando Phil decide entrenar al equipo de fútbol infantil en el que juega su hijo, descubre que su padre es el entrenador del equipo favorito de la Liga. Mientras las viejas rencillas vuelven a aflorar, Phil y Buck tendrán que tomar serias medidas para alzarse con el trofeo del campeonato. (FILMAFFINITY)
Un ladrón de arte de alto nivel, Nemo (Willem Dafoe), queda atrapado y sin posibilidad de salir en un lujoso ático de alta tecnología en Times Square, Nueva York, después de que su atraco no sale como estaba planeado.
Extraños sucesos empiezan a producirse cuando la familia Grace (Jared, su hermano Simon, su hermana Mallory y su madre) deja Nueva York y se traslada al viejo caserón propiedad de su tío Arthur Spiderwick. Incapaces de explicar las extrañas desapariciones y accidentes que parecen ocurrir a diario, la familia le echa la culpa a Jared. Pero cuando éste, Simon y Mallory investigan lo que está ocurriendo, descubren la fantástica verdad sobre la finca Spiderwick y las criaturas que viven en ella.
Un profesor de inglés adicto al juego le debe a la mafia 40.000 dólares. Para ayudarle a salir a flote, su madre decide darle algún dinero que él trata de multiplicar rápidamente en Las Vegas, pero la suerte no le acompaña, por lo que su futuro estará en manos de la mafia.