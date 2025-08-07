Estrenos de Películas hoy 07 de agosto del 2025

Sinopsis

Extraños sucesos empiezan a producirse cuando la familia Grace (Jared, su hermano Simon, su hermana Mallory y su madre) deja Nueva York y se traslada al viejo caserón propiedad de su tío Arthur Spiderwick. Incapaces de explicar las extrañas desapariciones y accidentes que parecen ocurrir a diario, la familia le echa la culpa a Jared. Pero cuando éste, Simon y Mallory investigan lo que está ocurriendo, descubren la fantástica verdad sobre la finca Spiderwick y las criaturas que viven en ella.