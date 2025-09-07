Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Estrenos de Películas hoy 07 de septiembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
7 de Septiembre del 2025
Perseguido
Perseguido
1h 40minCiencia ficción,Acción & Aventura,Misterio & Suspense1987
Director: Paul Michael Glaser
Reparto: Arnold Schwarzenegger,Richard Dawson,María Conchita Alonso,Yaphet Kotto,Jim Brown,Jesse Ventura,Erland van Lidth,Marvin J. McIntyre,Gus Rethwisch,Professor Toru Tanaka,Mick Fleetwood,Dweezil Zappa,Karen Leigh Hopkins,Sven-Ole Thorsen,Edward Bunker
Valoración:
IMBD 6.6
Rotten Tomatoes 67
Sinopsis

En el año 2017, el mundo se ha colapsado por culpa de una grave crisis económica. La primera potencia del planeta, los Estados Unidos de América, se hallan inmersos en el caos y el desconcierto. Para salir del atolladero, el gobierno inventa un videojuego que se emite por televisión y que logra altas cotas de audiencia. Consiste en soltar a varios convictos para que corran hacia la libertad mientras son perseguidos por auténticas máquinas de matar. Entre los participantes se encuentra Ben Richards (Arnold Schwarzenneger), dispuesto a aprovechar la oportunidad que le han ofrecido.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Trolls 3: Se armó la banda
Trolls 3: Se armó la banda
PG1h 31minFamilia,Fantasía,Animación,Comedia2023
Director: Walt Dohrn
Reparto: Anna Kendrick,Justin Timberlake,Camila Cabello,Eric André,Amy Schumer,Andrew Rannells,Daveed Diggs,Troye Sivan,Kid Cudi,Zosia Mamet,Zooey Deschanel,Kunal Nayyar,Kenan Thompson,Christopher Mintz-Plasse,Ron Funches
Valoración:
IMBD 6
Rotten Tomatoes 63
Sinopsis

Cuando Floyd, uno de los hermanos de Branch, es secuestrado por una pareja de maléficas estrellas del pop para aprovecharse de su talento musical, Branch y Poppy tendrán que embarcarse en un viaje tan aterrador como emotivo para reunir a la familia y rescatar a Floyd de un destino aún peor que el desolador olvido de los fans.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
¡Has llegado al final de la lista!
Tags
Series Películas online Netflix estrenos Peru

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola