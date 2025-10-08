Estrenos de Películas hoy 08 de octubre del 2025

Sinopsis

Genaro Rodríguez es un joven godin que ha dedicado su vida a trabajar en Kuri & Sons y a aprender de su jefe Don Francisco Kuri, que lo quiere como a un hijo ya que sabe que su propio hijo Santiago, un mirrey, consentido pero con un gran corazón, no tiene interés por la empresa. Las circunstancias cambian cuando Don Francisco muere y Santiago decide hacerse cargo de la empresa, Genaro sabe que Santiago puede llevar Kuri & Sons a la ruina y Santiago odia la idea de que Genaro se encargue del negocio. El problema comienza cuando Santiago decide que él y sus mirreyes van a trabajar por el futuro de Kuri, así como Genaro y sus godínez van a luchar por mantener sus puestos, entre tanta disputa los dos grupos pierden de vista al verdadero enemigo de Kuri & Sons, alguien dentro de la compañía que quiere destruirla y beneficiarse de ella.