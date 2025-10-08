Estrenos de Películas hoy 08 de octubre del 2025

Luke es un niño apasionado por las historias de misterio. Un día, las leyendas contadas por su abuela sobre la existencia de las brujas lo introducen en un mundo misterioso.
México, 1821. Un enmascarado y romántico héroe popular, conocido como El Zorro, lucha valientemente contra el dominio colonial español en la Alta California. Sin embargo, la víspera de la liberación de México, el despótico gobernador don Rafael Montero descubre que el Zorro es don Diego de la Vega. Un ataque contra la casa del rebelde, se salda con su captura, la muerte de su mujer, el secuestro de su única hija Elena y la destrucción de sus propiedades. Veinte años después, Montero regresa del exilio con Elena, que ignora la identidad de su padre, y se propone comprar California al Presidente de México, el General Santa Anna.
Charlie, la ferozmente independiente propietaria de un taller mecánico exclusivamente femenino, se ve obligada a replantearse su futuro cuando un llamativo competidor se muda al otro lado de la calle. En busca de consuelo, recurre a un anónimo confidente online, sin saber que está confiando en Beau, el mismo rival que amenaza su negocio. Mientras saltan chispas en la red y fuera de ella, la verdad amenaza con hacer que todo salte por los aires.
Buster es un koala que posee y dirige un gran teatro que está pasando por un momento muy delicado. Para arreglar la situación y recuperar la gloria perdida, organizará el concurso de canto más grande del mundo, que atrae a multitud de animales que buscan convertirse en estrellas. Entre ellos encontramos a un bromista y arrogante ratón, una elefanta adolescente que tiene pánico escénico, una cerda que padece estrés debido a su camada de 25 lechones, un joven gorila proveniente de una familia de gánsteres y una puercoespín que tiene su propia banda de rock alternativo.
Remake del film de 1957 "El Tren de las 3:10", de Delmer Daves. Dan Evans es un típico ranchero de un pueblo de Arizona y veterano de la Guerra de Secesión que, para aliviar sus penurias económicas, decide escoltar al peligroso forajido Ben Wade mientras llega el tren que tiene que llevarlo ante la justicia. Pero no todo saldrá bien y la violencia no tardará en aparecer: durante ese tiempo se inicia una dramática lucha psicológica entre ambos hombres mientras las compañeros del forajido intentan liberarle.
En Stockton, ciudad de California, un veterano púgil en decadencia (Stacy Keach), que sobrevive trabajando como jornalero agrícola, conoce a un muchacho que quiere ser boxeador (Jeff Bridges) y se lo recomienda a su antiguo mánager, otro perdedor. "Fat City" es una expresión de la jerga boxística que quiere decir "paraíso en la tierra".
Adán y Mía son dos estrategas que quieren enseñarles a sus respectivos amigos las reglas para ganar el juego de ligar. En un bar se conocen y a partir de ahí, usarán sus técnicas para enamorar el uno al otro en una serie de cómicos enredos y lucha de poderes, en la que quien se enamora primero… pierde.
Genaro Rodríguez es un joven godin que ha dedicado su vida a trabajar en Kuri & Sons y a aprender de su jefe Don Francisco Kuri, que lo quiere como a un hijo ya que sabe que su propio hijo Santiago, un mirrey, consentido pero con un gran corazón, no tiene interés por la empresa. Las circunstancias cambian cuando Don Francisco muere y Santiago decide hacerse cargo de la empresa, Genaro sabe que Santiago puede llevar Kuri & Sons a la ruina y Santiago odia la idea de que Genaro se encargue del negocio. El problema comienza cuando Santiago decide que él y sus mirreyes van a trabajar por el futuro de Kuri, así como Genaro y sus godínez van a luchar por mantener sus puestos, entre tanta disputa los dos grupos pierden de vista al verdadero enemigo de Kuri & Sons, alguien dentro de la compañía que quiere destruirla y beneficiarse de ella.
Un joven de 18 años que juega a baloncesto y lo tiene todo en la vida: es capitán de su equipo, saca buenas notas, tiene novia, buenos amigos... tiene que luchar con su padre que es adicto al juego. Su madre intenta sacar la familia adelante pero con un gran sacrificio emocional y económico.
Tres padres tratan de impedir que sus hijas tengan relaciones sexuales en la noche del baile de graduación.
Javier sólo desea una cosa en la vida: estar con su amada María, pero poco después de su boda, el destino cambia sus planes. No Eres Tú, Soy Yo es la singular historia de un hombre que busca reencontrarse con el amor, aún cuando éste se niega a aparecer. Una divertida trama en la que Javier lo mismo acude a terapias místicas, que compra un perro con la esperanza de atraer las miradas de las mujeres. En medio de todo esto, aparece Julia, una joven libre de espíritu que no le pone condiciones al protagonista para ser su amiga y cómplice. Si tan sólo Javier pudiera olvidarse de María.