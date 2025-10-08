Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 08 de octubre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
8 de Octubre del 2025
La maldición de las brujas
La maldición de las brujas
1h 31minFantasía,Familia,Terror,Europeas,Comedia1990
Director: Nicolas Roeg
Reparto: Jasen Fisher,Mai Zetterling,Anjelica Huston,Charlie Potter,Rowan Atkinson,Bill Paterson,Brenda Blethyn,Jane Horrocks,Nora Connolly,Rose English,Jenny Runacre,Angelique Rocas,Rosamund Greenwood,Sukie Smith,Emma Relph
Valoración:
IMBD 6.8
Rotten Tomatoes 94
Sinopsis

Luke es un niño apasionado por las historias de misterio. Un día, las leyendas contadas por su abuela sobre la existencia de las brujas lo introducen en un mundo misterioso.

¿Dónde verla?
HBO Max
La máscara del Zorro
La máscara del Zorro
PG-132h 16minAcción & Aventura,Romance,Misterio & Suspense,Western,Comedia,Drama1998
Director: Martin Campbell
Reparto: Antonio Banderas,Anthony Hopkins,Catherine Zeta-Jones,Stuart Wilson,Matt Letscher,L.Q. Jones,Diego Sieres,José María de Tavira,Tony Amendola,Emiliano Guerra,Yolanda Orisaga,Paco Morayta,William Marquez,Pedro Altamirano,Luisa Huertas
Valoración:
IMBD 6.8
Rotten Tomatoes 84
Sinopsis

México, 1821. Un enmascarado y romántico héroe popular, conocido como El Zorro, lucha valientemente contra el dominio colonial español en la Alta California. Sin embargo, la víspera de la liberación de México, el despótico gobernador don Rafael Montero descubre que el Zorro es don Diego de la Vega. Un ataque contra la casa del rebelde, se salda con su captura, la muerte de su mujer, el secuestro de su única hija Elena y la destrucción de sus propiedades. Veinte años después, Montero regresa del exilio con Elena, que ignora la identidad de su padre, y se propone comprar California al Presidente de México, el General Santa Anna.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Se requiere mantenimiento
Se requiere mantenimiento
1h 40minRomance,Comedia2025
Director: Lacey Uhlmeyer
Reparto: Katy O'Brian,Madelaine Petsch,Naomi J. Ogawa,Madison Bailey,Jacob Scipio,Jim Gaffigan,Inanna Sarkis,Matteo Lane,Kerim Hassan,Rob Rausch,Julee Cerda,James Dryden,Jack Perrons
Sinopsis

Charlie, la ferozmente independiente propietaria de un taller mecánico exclusivamente femenino, se ve obligada a replantearse su futuro cuando un llamativo competidor se muda al otro lado de la calle. En busca de consuelo, recurre a un anónimo confidente online, sin saber que está confiando en Beau, el mismo rival que amenaza su negocio. Mientras saltan chispas en la red y fuera de ella, la verdad amenaza con hacer que todo salte por los aires.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
¡Canta!
¡Canta!
1h 48minAnimación,Comedia,Familia2016
Director: Garth Jennings
Reparto: Matthew McConaughey,Reese Witherspoon,Seth MacFarlane,Scarlett Johansson,John C. Reilly,Taron Egerton,Tori Kelly,Jennifer Saunders,Garth Jennings,Peter Serafinowicz,Nick Kroll,Jennifer Hudson,Beck Bennett,Jay Pharoah,Nick Offerman
Valoración:
IMBD 7.1
Rotten Tomatoes 71
Sinopsis

Buster es un koala que posee y dirige un gran teatro que está pasando por un momento muy delicado. Para arreglar la situación y recuperar la gloria perdida, organizará el concurso de canto más grande del mundo, que atrae a multitud de animales que buscan convertirse en estrellas. Entre ellos encontramos a un bromista y arrogante ratón, una elefanta adolescente que tiene pánico escénico, una cerda que padece estrés debido a su camada de 25 lechones, un joven gorila proveniente de una familia de gánsteres y una puercoespín que tiene su propia banda de rock alternativo.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
El tren de las 3:10
El tren de las 3:10
142h 2minWestern,Drama,Acción & Aventura,Crimen2007
Director: James Mangold
Reparto: Russell Crowe,Christian Bale,Peter Fonda,Gretchen Mol,Ben Foster,Dallas Roberts,Alan Tudyk,Vinessa Shaw,Logan Lerman,Kevin Durand,Lennie Loftin,Johnny Whitworth,Luce Rains,Rio Alexander,Shawn Howell
Valoración:
IMBD 7.6
Rotten Tomatoes 89
Sinopsis

Remake del film de 1957 "El Tren de las 3:10", de Delmer Daves. Dan Evans es un típico ranchero de un pueblo de Arizona y veterano de la Guerra de Secesión que, para aliviar sus penurias económicas, decide escoltar al peligroso forajido Ben Wade mientras llega el tren que tiene que llevarlo ante la justicia. Pero no todo saldrá bien y la violencia no tardará en aparecer: durante ese tiempo se inicia una dramática lucha psicológica entre ambos hombres mientras las compañeros del forajido intentan liberarle.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Fat City, ciudad dorada
Fat City, ciudad dorada
1h 37minDrama,Deporte1972
Director: John Huston
Reparto: Stacy Keach,Jeff Bridges,Susan Tyrrell,Candy Clark,Nicholas Colasanto,Art Aragon,Curtis Cokes,Billy Walker,Wayne Mahan,Ruben Navarro,Al Silvani,Álvaro López,Carl D. Parker,Bill Riddle
Valoración:
IMBD 7.2
Rotten Tomatoes 100
Sinopsis

En Stockton, ciudad de California, un veterano púgil en decadencia (Stacy Keach), que sobrevive trabajando como jornalero agrícola, conoce a un muchacho que quiere ser boxeador (Jeff Bridges) y se lo recomienda a su antiguo mánager, otro perdedor. "Fat City" es una expresión de la jerga boxística que quiere decir "paraíso en la tierra".

¿Dónde verla?
HBO Max
Tod@s caen
Tod@s caen
142h 0minComedia2019
Director: Ariel Winograd
Reparto: Martha Higareda,Omar Chaparro,Claudia Álvarez,Mauricio Barrientos,Consuelo Duval,Miriam Higareda,Tiaré Scanda,Edgar Vivar,Elizabeth Guindi,Anabel Ferreira,Eugenio Siller,Alejandro Cuétara,Francisco De La Reguera,Maite Urrutia
Valoración:
IMBD 5
Rotten Tomatoes 57
Sinopsis

Adán y Mía son dos estrategas que quieren enseñarles a sus respectivos amigos las reglas para ganar el juego de ligar. En un bar se conocen y a partir de ahí, usarán sus técnicas para enamorar el uno al otro en una serie de cómicos enredos y lucha de poderes, en la que quien se enamora primero… pierde.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Mirreyes contra Godínez
Mirreyes contra Godínez
1h 49minComedia2019
Director: Chava Cartas
Reparto: Pablo Lyle,Daniel Tovar,Regina Blandón,Diana Bovio,Christian Vazquez,Roberto Aguire,Alejandro de Marino,Gloria Stalina,Carlos Ballarta,César Bono,Javier Centeno,Verónica García,Carmen Madrid,Hernán Mendoza,Roberto Palazuelos
Valoración:
IMBD 5.3
Sinopsis

Genaro Rodríguez es un joven godin que ha dedicado su vida a trabajar en Kuri & Sons y a aprender de su jefe Don Francisco Kuri, que lo quiere como a un hijo ya que sabe que su propio hijo Santiago, un mirrey, consentido pero con un gran corazón, no tiene interés por la empresa. Las circunstancias cambian cuando Don Francisco muere y Santiago decide hacerse cargo de la empresa, Genaro sabe que Santiago puede llevar Kuri & Sons a la ruina y Santiago odia la idea de que Genaro se encargue del negocio. El problema comienza cuando Santiago decide que él y sus mirreyes van a trabajar por el futuro de Kuri, así como Genaro y sus godínez van a luchar por mantener sus puestos, entre tanta disputa los dos grupos pierden de vista al verdadero enemigo de Kuri & Sons, alguien dentro de la compañía que quiere destruirla y beneficiarse de ella.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
La última apuesta
La última apuesta
1h 49minDrama,Familia,Deporte,Comedia2016
Director: Bart Freundlich
Reparto: Carla Gugino,Zazie Beetz,Michael Shannon,Chris Bauer,Jessica Rothe,Taylor John Smith,Jake Choi,Cindy Cheung,Christopher Meyer,Seth Barrish,Danny Hoch,Richard Kohnke,John Douglas Thompson,Noah Le Gros,Ralph Rodriguez
Valoración:
IMBD 5.7
Rotten Tomatoes 36
Sinopsis

Un joven de 18 años que juega a baloncesto y lo tiene todo en la vida: es capitán de su equipo, saca buenas notas, tiene novia, buenos amigos... tiene que luchar con su padre que es adicto al juego. Su madre intenta sacar la familia adelante pero con un gran sacrificio emocional y económico.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
#SexPact
#SexPact
1h 42minComedia,Drama2018
Director: Kay Cannon
Reparto: Leslie Mann,John Cena,Ike Barinholtz,Kathryn Newton,Geraldine Viswanathan,Gideon Adlon,Ramona Young,Graham Phillips,Miles Robbins,Jimmy Bellinger,Colton Dunn,Sarayu Blue,Gary Cole,Gina Gershon,June Diane Raphael
Valoración:
IMBD 6.2
Rotten Tomatoes 84
Sinopsis

Tres padres tratan de impedir que sus hijas tengan relaciones sexuales en la noche del baile de graduación.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
No eres tú, soy yo
No eres tú, soy yo
1h 40minDrama,Comedia,Romance2010
Director: Alejandro Springall
Reparto: Eugenio Derbez,Alejandra Barros,Martina García,Juan Ríos,Juan Ramírez,Mariana Gajá,Blanca Sánchez,Aarón Hernán,Gina Morett,Mauricio Herrera,Alberto Estrella,Raquel Pankowsky,Evaristo Valverde,Memo Villegas,Andrés Vázquez
Valoración:
IMBD 5.7
Sinopsis

Javier sólo desea una cosa en la vida: estar con su amada María, pero poco después de su boda, el destino cambia sus planes. No Eres Tú, Soy Yo es la singular historia de un hombre que busca reencontrarse con el amor, aún cuando éste se niega a aparecer. Una divertida trama en la que Javier lo mismo acude a terapias místicas, que compra un perro con la esperanza de atraer las miradas de las mujeres. En medio de todo esto, aparece Julia, una joven libre de espíritu que no le pone condiciones al protagonista para ser su amiga y cómplice. Si tan sólo Javier pudiera olvidarse de María.

¿Dónde verla?
HBO Max
