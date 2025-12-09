Estrenos de Películas hoy 09 de diciembre del 2025

Sinopsis

Ambientada en los años ochenta, la película cuenta la historia de Henry Wheeler, un chico de 13 años que vive en New Hampshire con su madre Adele. Ella está divorciada, hecho que le ha provocado una profunda depresión además de agorofobia, por lo que casi siempre está recluida en casa. Henry, además de estar pasando el complicado trance de la adolescencia, tiene que cuidar de su madre. Es jueves, y ese mismo fin de semana se celebra el Día del Trabajo, aunque para Henry no tiene nada de especial. Piensa que va a ser un fin de semana más del verano cuya única distracción será quedarse en casa junto a su madre. Pero algo diferente está por llegar.