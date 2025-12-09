Estrenos de Películas hoy 09 de diciembre del 2025

Ambientada en los años ochenta, la película cuenta la historia de Henry Wheeler, un chico de 13 años que vive en New Hampshire con su madre Adele. Ella está divorciada, hecho que le ha provocado una profunda depresión además de agorofobia, por lo que casi siempre está recluida en casa. Henry, además de estar pasando el complicado trance de la adolescencia, tiene que cuidar de su madre. Es jueves, y ese mismo fin de semana se celebra el Día del Trabajo, aunque para Henry no tiene nada de especial. Piensa que va a ser un fin de semana más del verano cuya única distracción será quedarse en casa junto a su madre. Pero algo diferente está por llegar.
Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.
Remake del film de terror de la década de los ochenta, "Silent Night". Un maníaco disfrazado de Santa Claus consigue aterrorizar a los habitantes de un pequeño pueblo estadounidense. Este terrorífico Santa Claus, traumatizado por presenciar el asesinato de sus padres cuando todavía era un niño, se dedica a asesinar a todo el que se cruce en su camino.