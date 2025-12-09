Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 09 de diciembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
9 de Diciembre del 2025
Una vida en tres días
Una vida en tres días
PG-131h 51minDrama,Romance,Misterio & Suspense,Crimen2013
Director: Jason Reitman
Reparto: Kate Winslet,Josh Brolin,Gattlin Griffith,Tobey Maguire,Tom Lipinski,Maika Monroe,Clark Gregg,James Van Der Beek,J.K. Simmons,Brooke Smith,Brighid Fleming,Alexie Gilmore,Lucas Hedges,Micah Fowler,Chandra Thomas
Valoración:
IMBD 6.9
Rotten Tomatoes 34
Sinopsis

Ambientada en los años ochenta, la película cuenta la historia de Henry Wheeler, un chico de 13 años que vive en New Hampshire con su madre Adele. Ella está divorciada, hecho que le ha provocado una profunda depresión además de agorofobia, por lo que casi siempre está recluida en casa. Henry, además de estar pasando el complicado trance de la adolescencia, tiene que cuidar de su madre. Es jueves, y ese mismo fin de semana se celebra el Día del Trabajo, aunque para Henry no tiene nada de especial. Piensa que va a ser un fin de semana más del verano cuya única distracción será quedarse en casa junto a su madre. Pero algo diferente está por llegar.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Super Mario Bros: La película
Super Mario Bros: La película
PG1h 33minFantasía,Comedia,Familia,Animación2023
Director: Aaron Horvath,Michael Jelenic
Reparto: Chris Pratt,Anya Taylor-Joy,Charlie Day,Jack Black,Keegan-Michael Key,Seth Rogen,Fred Armisen,Sebastian Maniscalco,Charles Martinet,Kevin Michael Richardson,Khary Payton,Rino Romano,John DiMaggio,Jessica DiCicco,Eric Bauza
Valoración:
IMBD 7
Rotten Tomatoes 59
Sinopsis

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Noche de paz, noche de muerte
Noche de paz, noche de muerte
1h 34minComedia,Terror,Misterio & Suspense2012
Director: Steven C. Miller
Reparto: Malcolm McDowell,Jaime King,Donal Logue,Ellen Wong,Lisa Marie,Courtney-Jane White,Cortney Palm,John B. Lowe,Rick Skene,Brendan Fehr,Andrew Cecon,Erik J. Berg,Tom Anniko,Mike O'Brien,Curtis Moore
Valoración:
IMBD 5.2
Rotten Tomatoes 62
Sinopsis

Remake del film de terror de la década de los ochenta, "Silent Night". Un maníaco disfrazado de Santa Claus consigue aterrorizar a los habitantes de un pequeño pueblo estadounidense. Este terrorífico Santa Claus, traumatizado por presenciar el asesinato de sus padres cuando todavía era un niño, se dedica a asesinar a todo el que se cruce en su camino.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
