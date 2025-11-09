Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 09 de noviembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
9 de Noviembre del 2025
Harimau Merah: Intrik Dalaman
Harimau Merah: Intrik Dalaman
1h 23minAcción & Aventura,Crimen,Drama2025
Director: Silver Chung
Reparto: Luqman Hafidz,Ammar Alfian Aziz,Pablo Amirul,Along Eyzendy,Shaharuddin Thamby,Jalaluddin Hassan,Ayez Shaukat Fonseka,Alicia Amin,Esma Daniel,Adam Shahz,Ishraf Danish
Valoración:
IMBD 6
Sinopsis

Hakin, an undercover police officer, has long infiltrated the Harimau Merah gang. Although he wishes to end his mission, Inspector Nazri urges him to continue in order to combat crime. Conflict arises when Bos, the leader of Harimau Merah, is murdered by his brother, AhB, who aspires to become the new leader. Hakin investigates AhB's operations, including the brutal murder of Uncle Hazim and the smuggling of drugs using foreign migrants.

¿Dónde verla?
Netflix
Migración. Un viaje patas arriba
Migración. Un viaje patas arriba
PG1h 22minAnimación,Familia,Comedia,Acción & Aventura2023
Director: Benjamin Renner
Reparto: Kumail Nanjiani,Elizabeth Banks,Caspar Jennings,Tresi Gazal,Awkwafina,Carol Kane,Keegan-Michael Key,Danny DeVito,David Mitchell,Isabela Merced,Carlos Alazraqui,Ozioma Akagha,Carlos Alazraqui,Valenzia Algarin,Laraine Newman
Valoración:
IMBD 6.6
Rotten Tomatoes 73
Sinopsis

La familia Mallard se ha quedado 'estancada'. Mientras papá Mack se siente realizado cuidando de su familia en su estanque de Nueva Inglaterra, mamá Pam se muere de ganas de vivir la vida y hacer descubrir a sus hijos –el adolescente Dax y la patita Gwen– el mundo en toda su amplitud. Después de que una familia de patos migratorios llegue a su estanque con maravillosas historias de lugares lejanos, Pam consigue convencer a Mack de que deben viajar a la tropical Jamaica pasando por Nueva York. Los Mallard emprenden el viaje hacia el sur para pasar el invierno, pero nada sale como estaba previsto. La experiencia les ayudará a descubrir horizontes desconocidos, a hacer nuevos amigos, a vivir experiencias que jamás imaginaron, y de paso, a conocerse mejor.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Últimas noticias