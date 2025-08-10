Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 10 de agosto del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
10 de Agosto del 2025
Tren bala
Tren bala
R2h 6minAcción & Aventura,Misterio & Suspense,Comedia2022
Director: David Leitch
Reparto: Brad Pitt,Joey King,Aaron Taylor-Johnson,Brian Tyree Henry,Andrew Koji,Hiroyuki Sanada,Michael Shannon,Sandra Bullock,Bad Bunny,Logan Lerman,Zazie Beetz,Masi Oka,Karen Fukuhara,Kevin Akiyoshi Ching,Kaori Taketani
Valoración:
IMBD 7.3
Rotten Tomatoes 53
Sinopsis

Cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka con unas pocas paradas intermedias. Descubren que sus misiones no son ajenas entre sí. La pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
¡Has llegado al final de la lista!
Últimas noticias

