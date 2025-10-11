Estrenos de Películas hoy 11 de octubre del 2025

Criada por un hombre con una monstruosa doble vida, la hija del asesino en serie BTK comparte su escalofriante historia en este documental sobre crímenes reales.
Una trabajadora de hogar y la niña a la que cuida se vuelven inseparables durante un tormentoso verano hasta que la separación entre sus mundos provoca un trágico giro.
Filmado con teléfonos de contrabando, este documental de HBO ofrece una impactante perspectiva de la corrupción, la violencia y la resistencia que prevalecen dentro de uno de los sistemas penitenciarios más peligrosos de los EUA.
Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y un temible dragón, Furia Nocturna, se ha convertido en una épica trilogía que ha recorrido sus vidas. En esta nueva entrega, Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero destino: para uno, gobernar Isla Mema junto a Astrid; para el otro, ser el líder de su especie. Pero, por el camino, deberán poner a prueba los lazos que los unen, plantando cara a la mayor amenaza que jamás haya afrontado... y a la aparición de una Furia Nocturna hembra.
Cuando el joven Alan Parrish descubre un misterioso juego de mesa, no se da cuenta de sus inimaginables poderes hasta que, por arte de magia, es transportado ante los ojos de su amiga Sarah a las salvajes junglas de Jumanji. Al cabo de 26 años, es liberado del juego por dos niños que no sospechan nada. Alan se reencuentra con Sarah y, junto a Judy y Peter, intentan burlar las poderosas fuerzas del juego antes de que sea demasiado tarde.
Comedia acerca de la vida que llevan nuestras mascotas cuando cerramos la puerta detrás de nosotros camino del trabajo o del colegio.
La vida de Dave Seville, un compositor sin éxito, es monótona y frustrante, hasta que encuentra con tres ardillas (Alvin, Simon y Theodore) que vienen del bosque. Dave las expulsa de su casa al no encontrar natural que las ardillas hablen, pero cambia de opinión cuando las oye cantar y los invita a cantar sus letras. Dave acude a su discográfica para mostrar las ardillas a su jefe, pero este las engaña para que se queden con él.
La historia gira en torno a un hombre de mediana edad, cansado de su trabajo y con una esposa infiel, que de mala gana debe convertirse en el mentor de un adolescente rebelde.
Cuenta la historia del reencuentro de 4 amigas de la infancia que la vida y los años se encargó de separar. Una soltera, Lorena, una casada, Daniela, una viuda, Cecilia y una divorciada, Conny. La muerte del esposo de Cecilia las une en un inesperado viaje a Pacasmayo. Pero el viaje se convierte en una disparatada odisea que pone a prueba su amistad. En el camino por ayudar a su amiga a cerrar el duelo, deberán aprender a unirse para enfrentar los desafíos en sus vidas e intentarán darse una segunda oportunidad para sanar heridas, vencer miedos y aceptarse a sí mismas.
Un matrimonio a punto de divorciarse queda atrapado en arenas movedizas mientras practica senderismo por la selva colombiana. Se enfrentan a los elementos de la selva en una lucha por la supervivencia y deben trabajar juntos para escapar.
Después de la caída de la nave alienígena, esto tomó tres años. La catástrofe cambió la vida de la niña de Chertanovo y cambió para siempre nuestra visión del universo. Parece que esta fue la prueba más grande para todos nosotros. Pero la humanidad aún no sabe que muy pronto tendrá que experimentar una nueva reunión.
Historia de unos controladores aéreos en un aeropuerto de Nueva York. A Nick Falzone le encanta su trabajo: mantener bajo control el aeropuerto más congestionado del mundo dirigiendo a pilotos y aviones, le hace creer que es el mejor de su profesión. La llegada de Russell Bell, un hombre adicto a las emociones fuertes, provocará una fuerte rivalidad entre ambos.
Las ardillas más famosas y divertidas del cine regresan a la gran pantalla para protagonizar una nueva aventura. En ella, Alvin y sus compañeros deben enfrentarse a la presión de la escuela, a los problemas de la celebridad y a un grupo de chicas ardilla que les está haciendo la competencia
Tras una serie de malentendidos Alvin, Simon y Theodore piensan que Dave se va a declarar a su nueva novia en Nueva York... y por tanto se olvidará de ellos. Tienen tres días para llegar e intentar romper el "compromiso" y salvarse así de la pérdida de Dave.
La película sigue a una pareja amante de la aventura, que convence a sus amigos para explorar un sistema de cuevas en un alejado bosque del norte de Australia. Con una tormenta acercándose, se precipitan a la boca de la cueva, la cual comienza a inundarse, lo que implica que se verán amenazados por una manada de hambrientos cocodrilos...
Durante su cumpleaños número 25, un año después de la muerte de su hermano mayor, Max y su mejor amigo Peter, recorren las calles de Manhattan contemplando la vida y pensando en las responsabilidades y preocupaciones de la vida adulta.
Tercera entrega de la saga Alvin y las ardillas. Las ardillas se embarcan en un crucero de lujo y acaban en una isla desierta, pero pronto averiguarán que no está tan desierta como parece.
Cuando el marido de Adam le regala unas clases semanales de español, éste no sabe cómo o dónde encajar este nuevo elemento en su estructurada vida. Pero cuando una inesperada tragedia lo pone todo del revés, Adam decide ir a las clases, desarrollando un complejo vínculo emocional con la profesora.
Jefri and Sarah are an adulterous couple now desperately trying to create an alibi after the corpse of Sofia, the lawful wife they murdered, mysteriously disappears from the morgue. Arya Pradana, a police investigator, uses all his logic to uncover the truth. Has the corpse come back to life to take revenge on her killers?
Visto sólo por los niños, los Fixies son diminutas criaturas que reparan electrodomésticos, aparatos y circuitos eléctricos. Cuando uno de los Fixies se apodera de un brazalete especial se transforman en un super-powered. ¡Ahora todo dependerá de estos coloridos amiguitos, un niño pequeño y un profesor de laboratorio para salvar el día!