Estrenos de Películas hoy 11 de octubre del 2025

Sinopsis

Cuenta la historia del reencuentro de 4 amigas de la infancia que la vida y los años se encargó de separar. Una soltera, Lorena, una casada, Daniela, una viuda, Cecilia y una divorciada, Conny. La muerte del esposo de Cecilia las une en un inesperado viaje a Pacasmayo. Pero el viaje se convierte en una disparatada odisea que pone a prueba su amistad. En el camino por ayudar a su amiga a cerrar el duelo, deberán aprender a unirse para enfrentar los desafíos en sus vidas e intentarán darse una segunda oportunidad para sanar heridas, vencer miedos y aceptarse a sí mismas.