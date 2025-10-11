Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Estrenos de Películas hoy 11 de octubre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
11 de Octubre del 2025
Mi padre, el asesino BTK
Mi padre, el asesino BTK
1h 33minDocumental2025
Director: Skye Borgman
Sinopsis

Criada por un hombre con una monstruosa doble vida, la hija del asesino en serie BTK comparte su escalofriante historia en este documental sobre crímenes reales.

¿Dónde verla?
Netflix
Limpia
Limpia
1h 42minCrimen,Drama2025
Director: Dominga Sotomayor
Reparto: María Paz Grandjean,Ignacia Baeza,Benjamín Westfall,Rodrigo Palacios
Valoración:
IMBD 5.9
Sinopsis

Una trabajadora de hogar y la niña a la que cuida se vuelven inseparables durante un tormentoso verano hasta que la separación entre sus mundos provoca un trágico giro.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Alabama: Presos del Sistema
Alabama: Presos del Sistema
1h 57minDocumental2025
Director: Andrew Jarecki,Charlotte Kaufman
Valoración:
IMBD 8.4
Rotten Tomatoes 100
Sinopsis

Filmado con teléfonos de contrabando, este documental de HBO ofrece una impactante perspectiva de la corrupción, la violencia y la resistencia que prevalecen dentro de uno de los sistemas penitenciarios más peligrosos de los EUA.

¿Dónde verla?
HBO Max
Cómo entrenar a tu dragón 3
Cómo entrenar a tu dragón 3
1h 44minAcción & Aventura,Animación,Familia,Drama,Fantasía,Comedia2019
Director: Dean DeBlois
Reparto: Jay Baruchel,America Ferrera,F. Murray Abraham,Cate Blanchett,Gerard Butler,Craig Ferguson,Jonah Hill,Christopher Mintz-Plasse,Kristen Wiig,Kit Harington,Justin Rupple,Robin Atkin Downes,Kieron Elliott,Julia Emelin,Gideon Emery
Valoración:
IMBD 7.4
Rotten Tomatoes 90
Sinopsis

Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y un temible dragón, Furia Nocturna, se ha convertido en una épica trilogía que ha recorrido sus vidas. En esta nueva entrega, Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero destino: para uno, gobernar Isla Mema junto a Astrid; para el otro, ser el líder de su especie. Pero, por el camino, deberán poner a prueba los lazos que los unen, plantando cara a la mayor amenaza que jamás haya afrontado... y a la aparición de una Furia Nocturna hembra.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Jumanji
Jumanji
PG1h 45minFantasía,Familia,Acción & Aventura,Comedia1995
Director: Joe Johnston
Reparto: Robin Williams,Kirsten Dunst,Bradley Pierce,Bonnie Hunt,Jonathan Hyde,Bebe Neuwirth,David Alan Grier,Adam Hann-Byrd,Patricia Clarkson,Laura Bell Bundy,James Handy,Gillian Barber,Brandon Obray,Cyrus Thiedeke,Gary Joseph Thorup
Valoración:
IMBD 7.1
Rotten Tomatoes 53
Sinopsis

Cuando el joven Alan Parrish descubre un misterioso juego de mesa, no se da cuenta de sus inimaginables poderes hasta que, por arte de magia, es transportado ante los ojos de su amiga Sarah a las salvajes junglas de Jumanji. Al cabo de 26 años, es liberado del juego por dos niños que no sospechan nada. Alan se reencuentra con Sarah y, junto a Judy y Peter, intentan burlar las poderosas fuerzas del juego antes de que sea demasiado tarde.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Mascotas
Mascotas
1h 26minFamilia,Comedia,Acción & Aventura,Animación2016
Director: Chris Renaud
Reparto: Louis C.K.,Eric Stonestreet,Kevin Hart,Jenny Slate,Ellie Kemper,Albert Brooks,Lake Bell,Dana Carvey,Hannibal Buress,Bobby Moynihan,Chris Renaud,Steve Coogan,Michael Beattie,Sandra Echeverría,Jaime Camil
Valoración:
IMBD 6.5
Rotten Tomatoes 70
Sinopsis

Comedia acerca de la vida que llevan nuestras mascotas cuando cerramos la puerta detrás de nosotros camino del trabajo o del colegio.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Alvin y las ardillas
Alvin y las ardillas
1h 32minComedia,Familia,Fantasía,Música,Animación,Documental2007
Director: Tim Hill
Reparto: Jason Lee,David Cross,Cameron Richardson,Jane Lynch,Justin Long,Matthew Gray Gubler,Jesse McCartney,Allison Karman,Tiara Parker,Kira Verrastro,Veronica Alicino,Beth Riesgraf,Adriane Lenox,Don Tiffany,Lorne Green
Valoración:
IMBD 5.3
Rotten Tomatoes 28
Sinopsis

La vida de Dave Seville, un compositor sin éxito, es monótona y frustrante, hasta que encuentra con tres ardillas (Alvin, Simon y Theodore) que vienen del bosque. Dave las expulsa de su casa al no encontrar natural que las ardillas hablen, pero cambia de opinión cuando las oye cantar y los invita a cantar sus letras. Dave acude a su discográfica para mostrar las ardillas a su jefe, pero este las engaña para que se queden con él.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Mi vida es una ruina
Mi vida es una ruina
1h 37minDrama,Romance,Comedia,Europeas2007
Director: Bernie Goldmann,Melisa Wallack
Reparto: Aaron Eckhart,Jessica Alba,Elizabeth Banks,Logan Lerman,Kristen Wiig,Timothy Olyphant,Holmes Osborne,Reed Diamond,Jason Sudeikis,Todd Louiso,Marisa Coughlan,Constance Barron,Joseph Moynihan,Gabriel Basso,Craig Bierko
Valoración:
IMBD 6.2
Rotten Tomatoes 20
Sinopsis

La historia gira en torno a un hombre de mediana edad, cansado de su trabajo y con una esposa infiel, que de mala gana debe convertirse en el mentor de un adolescente rebelde.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Soltera, casada, viuda, divorciada
Soltera, casada, viuda, divorciada
141h 34minComedia2023
Director: Ani Alva Helfer
Reparto: Gianella Neyra,Milene Vásquez,Patricia Portocarrero,Katia Condos,Diego Bertie,Rodrigo Sánchez-Patiño,Rodrigo Palacios,Diego Lombardi,Armando Machuca,Gabriela Velásquez,Amil Mikati,Jesus Aranda,Matías Spitzer,Patricia Barreto,Diego Pérez
Valoración:
IMBD 5.5
Sinopsis

Cuenta la historia del reencuentro de 4 amigas de la infancia que la vida y los años se encargó de separar. Una soltera, Lorena, una casada, Daniela, una viuda, Cecilia y una divorciada, Conny. La muerte del esposo de Cecilia las une en un inesperado viaje a Pacasmayo. Pero el viaje se convierte en una disparatada odisea que pone a prueba su amistad. En el camino por ayudar a su amiga a cerrar el duelo, deberán aprender a unirse para enfrentar los desafíos en sus vidas e intentarán darse una segunda oportunidad para sanar heridas, vencer miedos y aceptarse a sí mismas.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Quicksand
Quicksand
PG-131h 26minDrama,Misterio & Suspense,Terror2023
Director: Andres Beltran
Reparto: Carolina Gaitán,Allan Hawco,Sebastián Eslava,Andrés Castañeda,Juan Manuel Combariza
Valoración:
IMBD 4.3
Sinopsis

Un matrimonio a punto de divorciarse queda atrapado en arenas movedizas mientras practica senderismo por la selva colombiana. Se enfrentan a los elementos de la selva en una lucha por la supervivencia y deben trabajar juntos para escapar.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Attraction 2: El fin de los tiempos
Attraction 2: El fin de los tiempos
PG-132h 9minDrama,Acción & Aventura,Ciencia ficción2020
Director: Fyodor Bondarchuk
Reparto: Alexander Petrov,Irina Starshenbaum,Oleg Menshikov,Rinal Mukhametov,Yura Borisov,Sergey Garmash,Igor Kosterin,Andrey Nazimov,Evgeniy Mikheev,Stanislav Kisilevskiy,Daniil Kolzenov,Sergey Troev,Ekaterina Stepanova,Grigoriy Dantsiger,Konstantin Bogomolov
Valoración:
IMBD 5.6
Sinopsis

Después de la caída de la nave alienígena, esto tomó tres años. La catástrofe cambió la vida de la niña de Chertanovo y cambió para siempre nuestra visión del universo. Parece que esta fue la prueba más grande para todos nosotros. Pero la humanidad aún no sabe que muy pronto tendrá que experimentar una nueva reunión.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Fuera de control
Fuera de control
R2h 4minDrama,Comedia,Romance1999
Director: Mike Newell
Reparto: John Cusack,Billy Bob Thornton,Cate Blanchett,Angelina Jolie,Jake Weber,Kurt Fuller,Vicki Lewis,Matt Ross,Jerry Grayson,Michael Willis,Philip Akin,Mike O'Malley,Neil Crone,Matt Gordon,Joe Pingue
Valoración:
IMBD 6
Rotten Tomatoes 48
Sinopsis

Historia de unos controladores aéreos en un aeropuerto de Nueva York. A Nick Falzone le encanta su trabajo: mantener bajo control el aeropuerto más congestionado del mundo dirigiendo a pilotos y aviones, le hace creer que es el mejor de su profesión. La llegada de Russell Bell, un hombre adicto a las emociones fuertes, provocará una fuerte rivalidad entre ambos.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Alvin y las ardillas 2
Alvin y las ardillas 2
1h 28minFantasía,Comedia,Familia,Música,Animación2009
Director: Betty Thomas
Reparto: Zachary Levi,David Cross,Jason Lee,Justin Long,Matthew Gray Gubler,Jesse McCartney,Amy Poehler,Anna Faris,Christina Applegate,Wendie Malick,Anjelah Johnson-Reyes,Kathryn Joosten,Kevin G. Schmidt,Chris Warren,Bridgit Mendler
Valoración:
IMBD 4.6
Rotten Tomatoes 21
Sinopsis

Las ardillas más famosas y divertidas del cine regresan a la gran pantalla para protagonizar una nueva aventura. En ella, Alvin y sus compañeros deben enfrentarse a la presión de la escuela, a los problemas de la celebridad y a un grupo de chicas ardilla que les está haciendo la competencia

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Alvin y las ardillas: Fiesta sobre ruedas
Alvin y las ardillas: Fiesta sobre ruedas
PG1h 26minAnimación,Música,Comedia,Familia,Fantasía2015
Director: Walt Becker
Reparto: Jason Lee,Justin Long,Matthew Gray Gubler,Jesse McCartney,Kimberly Williams-Paisley,Josh Green,Tony Hale,Bella Thorne,Eddie Steeples,Christina Applegate,Kaley Cuoco,Anna Faris,Jose D. Xuconoxtli Jr.,Keith Arthur Bolden,Joshua Mikel
Valoración:
IMBD 4.9
Rotten Tomatoes 16
Sinopsis

Tras una serie de malentendidos Alvin, Simon y Theodore piensan que Dave se va a declarar a su nueva novia en Nueva York... y por tanto se olvidará de ellos. Tienen tres días para llegar e intentar romper el "compromiso" y salvarse así de la pérdida de Dave.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Abismo (Black Water-Abyss)
Abismo (Black Water-Abyss)
PG1h 38minTerror,Misterio & Suspense2020
Director: Andrew Traucki
Reparto: Jessica McNamee,Luke Mitchell,Amali Golden,Benjamin Hoetjes,Anthony J. Sharpe,Louis Toshio Okada,Rumi Kikuchi,Anna Kubat,Nicole Collett,Stu Kirk,Troy Black,Damien Blewett,Isabella Sheehan,Glenn Adams,Myra Stoertzer
Valoración:
IMBD 4.6
Rotten Tomatoes 41
Sinopsis

La película sigue a una pareja amante de la aventura, que convence a sus amigos para explorar un sistema de cuevas en un alejado bosque del norte de Australia. Con una tormenta acercándose, se precipitan a la boca de la cueva, la cual comienza a inundarse, lo que implica que se verán amenazados por una manada de hambrientos cocodrilos...

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Por las Calles de Manhattan
Por las Calles de Manhattan
1h 16minDrama,Comedia2019
Director: Michael Angarano
Reparto: Michael Angarano,Ari Graynor,Nicholas Braun,Adelaide Clemens,John Robinson,Greg Vrotsos,Brian Geraghty,Juno Temple,Maya Kazan,Lorna Guity Pruce,Yaron Urbas
Valoración:
IMBD 5.9
Sinopsis

Durante su cumpleaños número 25, un año después de la muerte de su hermano mayor, Max y su mejor amigo Peter, recorren las calles de Manhattan contemplando la vida y pensando en las responsabilidades y preocupaciones de la vida adulta.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Alvin y las ardillas 3
Alvin y las ardillas 3
1h 27minFantasía,Familia,Música,Animación,Comedia2011
Director: Mike Mitchell
Reparto: Jason Lee,David Cross,Jenny Slate,Justin Long,Matthew Gray Gubler,Jesse McCartney,Amy Poehler,Anna Faris,Christina Applegate,Alan Tudyk,Michael P. Northey,Sophia Aguiar,Lauren Gottlieb,Tera Perez,Andy Buckley
Valoración:
IMBD 4.4
Rotten Tomatoes 10
Sinopsis

Tercera entrega de la saga Alvin y las ardillas. Las ardillas se embarcan en un crucero de lujo y acaban en una isla desierta, pero pronto averiguarán que no está tan desierta como parece.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
A un Click de Distancia
A un Click de Distancia
1h 32minDrama,Comedia2021
Director: Natalie Morales
Reparto: Mark Duplass,Natalie Morales,Desean Terry,Christine Quesada
Valoración:
IMBD 7.1
Rotten Tomatoes 96
Sinopsis

Cuando el marido de Adam le regala unas clases semanales de español, éste no sabe cómo o dónde encajar este nuevo elemento en su estructurada vida. Pero cuando una inesperada tragedia lo pone todo del revés, Adam decide ir a las clases, desarrollando un complejo vínculo emocional con la profesora.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Vengeance in the Dreary Night
Vengeance in the Dreary Night
1h 43minMisterio & Suspense,Crimen,Drama2025
Director: Danial Rifki
Reparto: Arya Saloka,Bront Palarae,Marissa Anita,Davina Karamoy,Ibnu Widodo,Megarita,Putri Ayudya,Fatimah Azzahra,Agus Firmansyah,Yessi Clara,Shalfa Putri Rayhan,Andri Firmansyah,Sigit Antonio
Valoración:
IMBD 7.6
Sinopsis

Jefri and Sarah are an adulterous couple now desperately trying to create an alibi after the corpse of Sofia, the lawful wife they murdered, mysteriously disappears from the morgue. Arya Pradana, a police investigator, uses all his logic to uncover the truth. Has the corpse come back to life to take revenge on her killers?

¿Dónde verla?
Netflix
Los Fixies: Amigos Secretos
Los Fixies: Amigos Secretos
1h 20minComedia,Familia,Animación,Acción & Aventura2017
Director: Vasiko Bedoshvili,Andrey Kolpin,Ivan Pshonkin
Reparto: Aleksandr Pushnoy,Dmitri Nazarov,Larisa Brokhman,Prokhor Chekhovskoy,Felix Golovnin,Daria Kolbaseeva,Diomid Vinogradov,Pyotr Ivaschenko,Inna Korolyova,Yakov Vasilyev,Ekaterina Semenova
Sinopsis

Visto sólo por los niños, los Fixies son diminutas criaturas que reparan electrodomésticos, aparatos y circuitos eléctricos. Cuando uno de los Fixies se apodera de un brazalete especial se transforman en un super-powered. ¡Ahora todo dependerá de estos coloridos amiguitos, un niño pequeño y un profesor de laboratorio para salvar el día!

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
¡Has llegado al final de la lista!
Tags
Series Películas online Netflix estrenos Peru

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola