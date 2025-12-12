Estrenos de Películas hoy 12 de diciembre del 2025

Sinopsis

Maggie es una mujer independiente que ha decidido vivir sin ataduras. Pero conoce a Jamie, un joven cuyo irresistible encanto funciona no sólo con las mujeres, sino también dentro del despiadado mundo de las ventas farmacéuticas. La relación entre Maggie y Jamie, para sorpresa de ambos, desemboca en amor. La película se basa en una historia real: la de Jamie Reidy, un vendedor de Pfizer (laboratorio que desarrolló la Viagra), quien sacó a la luz algunas prácticas dudosas empleadas por estas compañías farmacéuticas.