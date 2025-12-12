Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 12 de diciembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
12 de Diciembre del 2025
Amor y otras drogas
Amor y otras drogas
R1h 52minDrama,Comedia,Romance2010
Director: Edward Zwick
Reparto: Jake Gyllenhaal,Anne Hathaway,Oliver Platt,Hank Azaria,Josh Gad,Gabriel Macht,Judy Greer,Jill Clayburgh,George Segal,Kate Jennings Grant,Katheryn Winnick,Kimberly Scott,Peter Friedman,Nikki DeLoach,Natalie Gold
Valoración:
IMBD 6.7
Rotten Tomatoes 49
Sinopsis

Maggie es una mujer independiente que ha decidido vivir sin ataduras. Pero conoce a Jamie, un joven cuyo irresistible encanto funciona no sólo con las mujeres, sino también dentro del despiadado mundo de las ventas farmacéuticas. La relación entre Maggie y Jamie, para sorpresa de ambos, desemboca en amor. La película se basa en una historia real: la de Jamie Reidy, un vendedor de Pfizer (laboratorio que desarrolló la Viagra), quien sacó a la luz algunas prácticas dudosas empleadas por estas compañías farmacéuticas.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Ángeles cotidianos
Ángeles cotidianos
PG1h 58minDrama2024
Director: Jon Gunn
Reparto: Hilary Swank,Alan Ritchson,Emily Mitchell,Skywalker Hughes,Nancy Travis,Tamala Jones,Drew Powell,Amy Acker,Stephanie Sy,Erik Athavale,Dempsey Bryk,David Lawrence Brown,Darcy Fehr,Don Mike,Ryan Allen
Valoración:
IMBD 7.4
Rotten Tomatoes 84
Sinopsis

Inspirada en la historia real de una peluquera que, sin ayuda de nadie, intentó reunir a toda una comunidad para ayudar a un padre viudo a intentar salvar la vida de su pequeña hija gravemente enferma.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Indomables
Indomables
1h 59minDrama,Romance2025
Director: Daniel Minahan
Reparto: Daisy Edgar-Jones,Jacob Elordi,Will Poulter,Diego Calva,Sasha Calle,Don Swayze,Ryan Fitzgerald,Andrew Keenan-Bolger,Jason Kravits,Dan Martin,John Lee Ames,Patrick Burch,Dwayne Grady,Kat Cunning,Anthony Palermo
Valoración:
IMBD 6
Rotten Tomatoes 53
Sinopsis

Muriel y su marido Lee, que están a punto de comenzar una vida nueva, se ven alterados por la llegada del hermano de Lee. Muriel se embarca en una vida secreta, apostando en carreras de caballos y descubre un amor que nunca creyó posible.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Shaman: Entre Dios y el Diablo
Shaman: Entre Dios y el Diablo
1h 38minDrama,Fantasía,Misterio & Suspense,Terror2025
Director: Antonio Negret
Reparto: Sara Canning,Daniel Gillies,Jett Klyne,Alejandro Fajardo,Segundo Fuérez
Valoración:
IMBD 4.5
Rotten Tomatoes 64
Sinopsis

La fe de una predicadora puesto a prueba cuando su hijo es poseído por un ente durante una misión en una zona rural de Ecuador. En esta lucha por salvar a su hijo, se enfrentará a un espíritu más antiguo que su propia religión.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Billy y Mandy Salvan la Navidad
Billy y Mandy Salvan la Navidad
34minTerror,Comedia,Animación,Familia,Fantasía,Acción & Aventura2005
Director: Russell Calabrese,Shaun Cashman,Robert Hughes,Juli Murphy,Sue Perrotto
Reparto: Greg Eagles,Richard Steven Horvitz,Grey DeLisle-Griffin,Malcolm McDowell,Gilbert Gottfried,Carol Kane,Armin Shimerman,Dee Bradley Baker,Amber Hood,Richard McGonagle,B.J. Ward
Sinopsis

Billy, Mandy y Puro-Hueso deben salvar la Navidad cuando los vampiros amenazan el Polo Norte.

¿Dónde verla?
HBO Max
Stolen Children
Stolen Children
1h 37minDocumental2025
Director: Martyna Wojciechowska
Sinopsis

Martyna Wojciechowska and Jowita Baraniecka deliver rigorously reported investigative journalism into a case that continues to stir deep public emotion. The film takes us to Georgia, where the shadows of the post-Soviet past still loom large. At its center is investigative reporter Tamuna Museridze, who sets out to unravel a profoundly personal mystery. As she follows the trail of a widespread 1990s scheme in which newborns were taken from Georgian maternity wards and trafficked across the world, she exposes networks, mechanisms, and long-buried secrets along with family tragedies that remain just as painful today. The scale of the practice is staggering: as many as 100,000 children were stolen from hospitals and sold. Among them were Amy and Ano, twin sisters separated at birth who finally found each other in 2024 through social media.

¿Dónde verla?
HBO Max
