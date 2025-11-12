Estrenos de Películas hoy 12 de noviembre del 2025

Cuando el contador desempleado Brian (Kevin James) se reúne con Jeff, papá de tiempo completo, para que sus hijos jueguen juntos, él espera una tarde tranquila. En cambio, los persiguen unos mercenarios, y Brian no está preparado para sobrevivir a un obstáculo absurdo tras otro. La vida de un papá suburbano se convierte en una película de acción en esta caótica e hilarante aventura.
Roy McAvoy (Kevin Costner), una antigua gloria del golf que sobrevive en una caravana bebiendo cerveza y dando clases de golf, recibe en poco tiempo dos propuestas: enseñar a jugar a una atractiva mujer, Molly Griswold (Rene Russo), y ganar algo de dinero como caddy de su novio David Simms (Don Johnson), un famoso golfista con el que rivalizó en el pasado.
Robbie trabaja como cantante en banquetes de boda, y está a punto de casarse. Ese día tiene que trabajar como camarera Julia, una joven que también está a punto de casarse y en cuya boda actuará Robbie. Pero a Robbie le dejará plantado su novia en el altar, y Julia dejará a su novio tras descubrir su verdadera personalidad, lo que provocará que ambos se conozcan e inicien una relación.
Paul Vitti (De Niro), uno de los capos de la mafia más poderosos de la ciudad sufre de inseguridad, y como se acerca una reunión de todos los capos donde se debe decidir quien será el nuevo jefe de todos los jefes, debe encontrar una solución para que no piensen que es un cobarde. Y como cualquier hijo de vecino, lo más lógico es que vaya a un psiquiatra. Por casualidad uno de sus secuaces choca con Ben Sobol (Crystal), un "comecocos" divorciado que está a punto de casarse, y Vitti empieza a recibir terapia. El único problema es que Sobol debe estar disponible las 24 horas del día, si no quiere acabar en el río, y no precisamente para remojarse. Pero con el paso del tiempo se irán conociendo mejor, llegando incluso a involucrarse demasiado en los negocios no demasiado turbios del jefe mafioso.
Joel Goodsen es un joven de 17 años, universitario y responsable. Un chico en el que cualquiera puede confiar. Pero ha sido bueno durante demasiado tiempo. Ahora los padres de Joel se encuentran de viaje, y él está solo a cargo de la casa. Sus padres, confían en él. Aunque quizá no deberían...
Stephanie es una joven madre videobloguera de una ciudad pequeña cuya mejor amiga, la sofisticada Emily, desaparece un día repentinamente. A Stephanie le ayudará en su búsqueda el marido de Emily, Sean.
Lisa Jorgenson es una joven atleta de 31 años que está convencida de que su vida sentimental es un fracaso. Pero, inesperadamente, se verá envuelta en un divertido triángulo amoroso con George, un ejecutivo en plena crisis, y Matty, un jugador de béisbol profesional. ¿Por cuál de los dos se decidirá? ¿Cómo saber qué es el amor verdadero?
La vida de Carol Peters se trastorna cuando es seleccionada para ser examinada por la primera superinteligencia del mundo, una forma de inteligencia artificial que puede o no conquistar el mundo.
El mafioso Paul Vitti está de nuevo en la cárcel y va a necesitar asesoramiento serio cuando salga. Naturalmente, vuelve a su analista, el Dr. Ben Sobel en busca de ayuda y encuentra que es el propio Sobel quien necesita ayuda seria, puesto que ha heredado la práctica familiar, así como un exceso de estrés.
La película comienza con Black Adam regresando a la Tierra, visto como un meteorito que choca contra una colina en la noche. Más tarde se revela que Billy es un huérfano cuyos padres de acogida lo echaron. Él va a un restaurante para reunirse con Clark Kent, quien está escribiendo un artículo sobre la situación de Billy. Black Adam llega y ataca a Billy, declarando su intención de matar al niño antes de que el Mago pueda llegar a él. Clark distrae a Adam y le permite a Billy escapar mientras se convierte en Superman . Black Adam persigue a Billy por las calles, pero Superman interviene y lo combate. Al principio, los dos parecen emparejados, pero la vulnerabilidad de Superman a la magia le da a Adam la ventaja.
El film consta de varias historias que suceden el día de San Valentín: una oficial del ejército que vuela desde Iraq a Los Ángeles, coincide en el avión con alguien que debe resolver algunos asuntos; el dueño de una floristería le propone matrimonio a su novia, aunque, en realidad, está enamorado de una amiga, cuyo novio está casado; una jubilada le confiesa a su marido que mantuvo un largo romance con otra persona; una mujer que trabaja en la agencia de talentos más importante de la ciudad sale con un empleado de Correos. Y, finalmente, una desafortunada publicista resulta que no tiene con quién quedar el día de San Valentín.
Kate y Everett, una pareja separada, intentan celebrar una última Navidad juntos con sus hijos antes de su divorcio. Sin embargo, la nueva novia del marido se une a las festividades, provocando tensión y caos durante las fiestas.
Dick Harper, después de años de duro trabajo, es por fin ascendido a vicepresidente en Globodyne, empresa líder a nivel mundial en la consolidación de propiedades de medios de comunicación. Pero, al día siguiente de su nombramiento, un escándalo tipo Enron arruina la empresa. Entonces Dick y su mujer Jane ven horrorizados cómo su lujosa casa, sus ostentosos coches e incluso sus amistades se desvanecen como por arte de magia.
En este documental plagado de estrellas, Eddie Murphy revive su paso de comediante juvenil a leyenda de Hollywood con honestidad brutal y mucho humor.
Este documental atrapante explora el caso de una adolescente secuestrada por su exnovio en una de las situaciones con rehenes más impactantes de Brasil.