Estrenos de Películas hoy 12 de noviembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

por Redacción RPP

12 de Noviembre del 2025
Juego de niños
Juego de niños
1h 33minAcción & Aventura,Comedia2025
Director: Luke Greenfield
Reparto: Kevin James,Alan Ritchson,Sarah Chalke,Isla Fisher,Alan Tudyk,Stephen Root,Benjamin Pajak,Jason William Day,Hiro Kanagawa,Kiefer O'Reilly,Chase Petriw,Lauren Bradley,Sarah Surh,Sabrina Elba,Massiel Taveras
Valoración:
IMBD 6.7
Sinopsis

Cuando el contador desempleado Brian (Kevin James) se reúne con Jeff, papá de tiempo completo, para que sus hijos jueguen juntos, él espera una tarde tranquila. En cambio, los persiguen unos mercenarios, y Brian no está preparado para sobrevivir a un obstáculo absurdo tras otro. La vida de un papá suburbano se convierte en una película de acción en esta caótica e hilarante aventura.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Tin Cup
Tin Cup
R2h 15minDrama,Romance,Comedia,Deporte1996
Director: Ron Shelton
Reparto: Kevin Costner,Rene Russo,Don Johnson,Cheech Marin,Linda Hart,Dennis Burkley,Rex Linn,Lou Myers,Richard Lineback,George Perez,Mickey Jones,Michael Milhoan,Gary McCord,Craig Stadler,Peter Jacobsen
Valoración:
IMBD 6.4
Rotten Tomatoes 73
Sinopsis

Roy McAvoy (Kevin Costner), una antigua gloria del golf que sobrevive en una caravana bebiendo cerveza y dando clases de golf, recibe en poco tiempo dos propuestas: enseñar a jugar a una atractiva mujer, Molly Griswold (Rene Russo), y ganar algo de dinero como caddy de su novio David Simms (Don Johnson), un famoso golfista con el que rivalizó en el pasado.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
El chico ideal
El chico ideal
1h 37minRomance,Comedia,Música1998
Director: Frank Coraci
Reparto: Adam Sandler,Drew Barrymore,Christine Taylor,Allen Covert,Matthew Glave,Ellen Albertini Dow,Angela Featherstone,Alexis Arquette,Christina Pickles,Jodi Thelen,Frank Sivero,Patrick McTavish,Gemini Barnett,Billy Idol,Kevin Nealon
Valoración:
IMBD 6.9
Rotten Tomatoes 72
Sinopsis

Robbie trabaja como cantante en banquetes de boda, y está a punto de casarse. Ese día tiene que trabajar como camarera Julia, una joven que también está a punto de casarse y en cuya boda actuará Robbie. Pero a Robbie le dejará plantado su novia en el altar, y Julia dejará a su novio tras descubrir su verdadera personalidad, lo que provocará que ambos se conozcan e inicien una relación.

¿Dónde verla?
HBO Max
Una terapia peligrosa
Una terapia peligrosa
R1h 43minComedia,Crimen1999
Director: Harold Ramis
Reparto: Robert De Niro,Billy Crystal,Lisa Kudrow,Chazz Palminteri,Kresh Novakovic,Bart Tangredi,Michael Straka,Joseph Rigano,Joe Viterelli,Richard C. Castellano,Molly Shannon,Max Casella,Frank Pietrangolare,Kyle Sabihy,Bill Macy
Valoración:
IMBD 6.7
Rotten Tomatoes 70
Sinopsis

Paul Vitti (De Niro), uno de los capos de la mafia más poderosos de la ciudad sufre de inseguridad, y como se acerca una reunión de todos los capos donde se debe decidir quien será el nuevo jefe de todos los jefes, debe encontrar una solución para que no piensen que es un cobarde. Y como cualquier hijo de vecino, lo más lógico es que vaya a un psiquiatra. Por casualidad uno de sus secuaces choca con Ben Sobol (Crystal), un "comecocos" divorciado que está a punto de casarse, y Vitti empieza a recibir terapia. El único problema es que Sobol debe estar disponible las 24 horas del día, si no quiere acabar en el río, y no precisamente para remojarse. Pero con el paso del tiempo se irán conociendo mejor, llegando incluso a involucrarse demasiado en los negocios no demasiado turbios del jefe mafioso.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Risky Business
Risky Business
R1h 38minRomance,Comedia,Drama,Crimen1983
Director: Paul Brickman
Reparto: Tom Cruise,Rebecca De Mornay,Joe Pantoliano,Richard Masur,Bronson Pinchot,Curtis Armstrong,Nicholas Pryor,Janet Carroll,Shera Danese,Raphael Sbarge,Bruce A. Young,Kevin Anderson,Sarah Partridge,Nathan Davis,Scott Harlan
Valoración:
IMBD 6.8
Rotten Tomatoes 93
Sinopsis

Joel Goodsen es un joven de 17 años, universitario y responsable. Un chico en el que cualquiera puede confiar. Pero ha sido bueno durante demasiado tiempo. Ahora los padres de Joel se encuentran de viaje, y él está solo a cargo de la casa. Sus padres, confían en él. Aunque quizá no deberían...

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Un pequeño favor
Un pequeño favor
R1h 57minComedia,Misterio & Suspense,Crimen2018
Director: Paul Feig
Reparto: Anna Kendrick,Blake Lively,Henry Golding,Rupert Friend,Linda Cardellini,Bashir Salahuddin,Danielle Bourgon,Kelly McCormack,Andrew Rannells,Ian Ho,Joshua Satine,Paul Jurewicz,Roger Dunn,Dustin Milligan,Eric Johnson
Valoración:
IMBD 6.7
Rotten Tomatoes 84
Sinopsis

Stephanie es una joven madre videobloguera de una ciudad pequeña cuya mejor amiga, la sofisticada Emily, desaparece un día repentinamente. A Stephanie le ayudará en su búsqueda el marido de Emily, Sean.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
¿Cómo sabes si...?
¿Cómo sabes si...?
R1h 56minDrama,Romance,Comedia2010
Director: James L. Brooks
Reparto: Reese Witherspoon,Paul Rudd,Owen Wilson,Jack Nicholson,Kathryn Hahn,Molly Price,Shelley Conn,Tony Shalhoub,Mark Linn-Baker,Lenny Venito,Ron McLarty,Domenick Lombardozzi,John Tormey,Teyonah Parris,Dean Norris
Valoración:
IMBD 5.4
Rotten Tomatoes 31
Sinopsis

Lisa Jorgenson es una joven atleta de 31 años que está convencida de que su vida sentimental es un fracaso. Pero, inesperadamente, se verá envuelta en un divertido triángulo amoroso con George, un ejecutivo en plena crisis, y Matty, un jugador de béisbol profesional. ¿Por cuál de los dos se decidirá? ¿Cómo saber qué es el amor verdadero?

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Superinteligencia
Superinteligencia
PG1h 46minComedia,Ciencia ficción,Romance,Acción & Aventura2020
Director: Ben Falcone
Reparto: Melissa McCarthy,James Corden,Bobby Cannavale,Brian Tyree Henry,Sam Richardson,Ben Falcone,Michael Beach,Rachel Ticotin,Jean Smart,Sarah Baker,Jessica St. Clair,Karan Soni,Ken Griffey, Jr.,Octavia Spencer,William Daniels
Valoración:
IMBD 5.5
Sinopsis

La vida de Carol Peters se trastorna cuando es seleccionada para ser examinada por la primera superinteligencia del mundo, una forma de inteligencia artificial que puede o no conquistar el mundo.

¿Dónde verla?
Netflix
Otra terapia peligrosa ¡Recaída total!
Otra terapia peligrosa ¡Recaída total!
R1h 36minComedia,Crimen2002
Director: Harold Ramis
Reparto: Robert De Niro,Billy Crystal,Lisa Kudrow,Joe Viterelli,Cathy Moriarty,Joey Diaz,Jerome Le Page,Joseph Bono,Brian Rogalski,Thomas Rosales Jr.,Patrick Marcune,John F. Gooding,Henry Morales-Ballet,Scott Dillin,Ted Neustadt
Valoración:
IMBD 5.9
Rotten Tomatoes 26
Sinopsis

El mafioso Paul Vitti está de nuevo en la cárcel y va a necesitar asesoramiento serio cuando salga. Naturalmente, vuelve a su analista, el Dr. Ben Sobel en busca de ayuda y encuentra que es el propio Sobel quien necesita ayuda seria, puesto que ha heredado la práctica familiar, así como un exceso de estrés.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
DC Showcase: Superman/Shazam! El Regreso de Black Adam
DC Showcase: Superman/Shazam! El Regreso de Black Adam
PG-1325minAnimación,Acción & Aventura,Fantasía,Ciencia ficción2010
Director: Joaquim Dos Santos
Reparto: George Newbern,Jerry O'Connell,Arnold Vosloo,Zach Callison,James Garner,Kevin Michael Richardson,Danica McKellar,Josh Keaton
Valoración:
IMBD 7
Sinopsis

La película comienza con Black Adam regresando a la Tierra, visto como un meteorito que choca contra una colina en la noche. Más tarde se revela que Billy es un huérfano cuyos padres de acogida lo echaron. Él va a un restaurante para reunirse con Clark Kent, quien está escribiendo un artículo sobre la situación de Billy. Black Adam llega y ataca a Billy, declarando su intención de matar al niño antes de que el Mago pueda llegar a él. Clark distrae a Adam y le permite a Billy escapar mientras se convierte en Superman . Black Adam persigue a Billy por las calles, pero Superman interviene y lo combate. Al principio, los dos parecen emparejados, pero la vulnerabilidad de Superman a la magia le da a Adam la ventaja.

¿Dónde verla?
HBO Max
Historias de San Valentín
Historias de San Valentín
PG-132h 5minComedia,Romance2010
Director: Garry Marshall
Reparto: Bradley Cooper,Jessica Alba,Kathy Bates,Jessica Biel,Eric Dane,Patrick Dempsey,Héctor Elizondo,Jamie Foxx,Jennifer Garner,Topher Grace,Anne Hathaway,Carter Jenkins,Ashton Kutcher,Queen Latifah,Taylor Lautner
Valoración:
IMBD 5.8
Rotten Tomatoes 17
Sinopsis

El film consta de varias historias que suceden el día de San Valentín: una oficial del ejército que vuela desde Iraq a Los Ángeles, coincide en el avión con alguien que debe resolver algunos asuntos; el dueño de una floristería le propone matrimonio a su novia, aunque, en realidad, está enamorado de una amiga, cuyo novio está casado; una jubilada le confiesa a su marido que mantuvo un largo romance con otra persona; una mujer que trabaja en la agencia de talentos más importante de la ciudad sale con un empleado de Correos. Y, finalmente, una desafortunada publicista resulta que no tiene con quién quedar el día de San Valentín.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Una Navidad ex-cepcional
Una Navidad ex-cepcional
Comedia,Romance2025
Director: Steve Carr
Reparto: Alicia Silverstone,Oliver Hudson,Jameela Jamil,Pierson Fodé,Melissa Joan Hart,Timothy Innes
Sinopsis

Kate y Everett, una pareja separada, intentan celebrar una última Navidad juntos con sus hijos antes de su divorcio. Sin embargo, la nueva novia del marido se une a las festividades, provocando tensión y caos durante las fiestas.

¿Dónde verla?
Netflix
Dick y Jane, ladrones de risa
Dick y Jane, ladrones de risa
R1h 30minComedia,Crimen2005
Director: Dean Parisot
Reparto: Jim Carrey,Téa Leoni,Alec Baldwin,Richard Jenkins,John Michael Higgins,Angie Harmon,Richard Burgi,Carlos Jacott,Aaron Michael Drozin,Gloria Garayua,Michelle Arthur,Stacey Travis,Timm Sharp,David Herman,Gian Franco Tordi
Valoración:
IMBD 6.2
Rotten Tomatoes 30
Sinopsis

Dick Harper, después de años de duro trabajo, es por fin ascendido a vicepresidente en Globodyne, empresa líder a nivel mundial en la consolidación de propiedades de medios de comunicación. Pero, al día siguiente de su nombramiento, un escándalo tipo Enron arruina la empresa. Entonces Dick y su mujer Jane ven horrorizados cómo su lujosa casa, sus ostentosos coches e incluso sus amistades se desvanecen como por arte de magia.

¿Dónde verla?
HBO Max
Soy Eddie
Soy Eddie
Documental2025
Director: Angus Wall
Reparto: Eddie Murphy,Kevin Hart,Jamie Foxx,Pete Davidson,John Landis,Chris Rock,Jerry Bruckheimer,Jerry Seinfeld,Dave Chappelle,Kenan Thompson,Tracee Ellis Ross,Tracy Morgan,Arsenio Hall,Michael Che,Jeffrey Katzenberg
Sinopsis

En este documental plagado de estrellas, Eddie Murphy revive su paso de comediante juvenil a leyenda de Hollywood con honestidad brutal y mucho humor.

¿Dónde verla?
Netflix
El caso Eloá: Rehén en vivo
El caso Eloá: Rehén en vivo
Documental,Crimen2025
Sinopsis

Este documental atrapante explora el caso de una adolescente secuestrada por su exnovio en una de las situaciones con rehenes más impactantes de Brasil.

¿Dónde verla?
Netflix
