Estrenos de Películas hoy 13 de agosto del 2025

La historia está ambientada a finales de los años sesenta en Los Ángeles. Doc Sportello es un detective privado que hace mucho tiempo que no ve a su ex novia Shasta, hasta que un día ésta contrata sus servicios para resolver la desaparición de su nuevo amante. Sportello se verá entonces enredado en una serie de situaciones donde dejará atrás los escrúpulos y donde la resolución del misterio no será finalmente el objetivo principal.
It takes us back to the early 2000s, where handwritten letters held unspoken emotions, and love was both beautiful and fleeting. It follows the story of two souls drawn together by pain, healed by love, yet tested by fate.
Humbert Humbert, un profesor cuarentón, acaba de instalarse en Ramsdale, New Hampshire. Allí se enamora perdidamente de una niña de once años, tanto que concibe un plan maestro: se casará con su madre, Charlotte Haze, para poder estar siempre cerca del objeto de sus afectos: la alegre adolescente, la irresistible nínfula de nombre encantador, lírico y melodioso: Lolita.
Un instalador del cable, llamado Ernie "Chip" Douglas, atiende a Steven Kovacs, que acaba de mudarse tras cortar con Robin, su novia. Durante la instalación en la nueva casa, Chip y Steven traban amistad. Al principio todo va bien, y Steven vuelve con Robin, pero Chip se toma la amistad muy en serio, convirtiéndose en un neurótico acosador. Y, para desgracia de Steven, Chip cae bien a todos los de su círculo familiar, incluso a su novia y los logra manipular a tal punto que hace ver a Steven como un perfecto insoportable y a sí mismo como a la víctima de los arranques de ira de Steven.
Inspirado en hechos reales ocurridos en Kentucky en 1985, donde un oso negro de 80 Kilos ingirió 40 Kilogramos de cocaína pura.
En este premiado documental en formato de álbum visual, el músico JJ’88 ―condenado a cadena perpetua a los 15― encuentra esperanza componiendo música durante su confinamiento.
Alejandro Mateos, uno de los productores de cine más importantes, comienza un casting de talento para encontrar a la protagonista de su próxima película. Cuatro chicas provenientes de diferentes partes del país harán hasta lo imposible por conseguir un lugar en la cinta, aunque no la tendrán fácil, pues deberán enfrentarse a la novia del productor, una actriz con aires de diva (cualquier parecido con la realidad es a propósito) que hará todo lo que esté en sus manos por quedarse con el papel.
Tres peculiares amigos, que se consideran unos perdedores, intentan resarcirse de las oportunidades perdidas en su infancia, cuando sólo calentaban el banquillo (benchwarmers), fundando un equipo de béisbol. Empezarían por desafiar a un equipo de una escuela primaria, pero, en caso de conseguir la victoria, podrían enfrentarse a los mejores equipos infantiles del estado. Y no sólo eso: se convertirían en un ejemplo para todos los niños frustrados por su condición de "calientabanquillos".
La familia Portokalos viaja a Grecia para asistir a una reunión familiar en un viaje conmovedor e hilarante lleno de amor, giros y sorpresas.
Jéssica, Sabrina y Daiane sueñan, como sueñan los jóvenes de cualquier clase social y lugar del mundo. Vecinas de un barrio pobre de los suburbios de Rio de Janeiro, eventualmente se prostituyen para sobrevivir y satisfacer sus deseos de consumo. Dentro de este cuadro de absoluta confusion y falta total de horizontes, Jéssica, Sabrina e Daiane se obstinan en amar, divertirse y vislumbrar un futuro.
Una pareja de enamorados que espera un niño celebra un fin de semana de relax cuando, de repente, se desata el terror: ambos descubren que la casa de campo en la que se hospedan se dedica a asesinar a las madres y a los hijos recién nacidos de estas.