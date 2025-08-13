Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 13 de agosto del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
13 de Agosto del 2025
Puro vicio
Puro vicio
R2h 29minComedia,Drama,Misterio & Suspense,Romance,Crimen2014
Director: Paul Thomas Anderson
Reparto: Joaquin Phoenix,Josh Brolin,Owen Wilson,Katherine Waterston,Reese Witherspoon,Benicio del Toro,Jena Malone,Joanna Newsom,Jordan Christian Hearn,Hong Chau,Jeannie Berlin,Maya Rudolph,Michael Kenneth Williams,Martin Short,Sasha Pieterse
Valoración:
IMBD 6.6
Rotten Tomatoes 73
Sinopsis

La historia está ambientada a finales de los años sesenta en Los Ángeles. Doc Sportello es un detective privado que hace mucho tiempo que no ve a su ex novia Shasta, hasta que un día ésta contrata sus servicios para resolver la desaparición de su nuevo amante. Sportello se verá entonces enredado en una serie de situaciones donde dejará atrás los escrúpulos y donde la resolución del misterio no será finalmente el objetivo principal.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
The Last Goodbye
The Last Goodbye
1h 46minComedia,Drama,Romance2025
Director: Noah Tonga
Reparto: Daniela Stranner,Matt Lozano,Esnyr,Karina Bautista,Arlene Muhlach,Bodjie Pascua,Lui Villaruz
Valoración:
IMBD 6.2
Sinopsis

It takes us back to the early 2000s, where handwritten letters held unspoken emotions, and love was both beautiful and fleeting. It follows the story of two souls drawn together by pain, healed by love, yet tested by fate.

¿Dónde verla?
Netflix
Lolita
Lolita
2h 34minDrama,Comedia,Romance,Crimen1962
Director: Stanley Kubrick
Reparto: James Mason,Shelley Winters,Sue Lyon,Gary Cockrell,Jerry Stovin,Diana Decker,Lois Maxwell,Cec Linder,Bill Greene,Shirley Douglas,Marianne Stone,Marion Mathie,James Dyrenforth,Maxine Holden,John Harrison
Valoración:
IMBD 7.5
Rotten Tomatoes 91
Sinopsis

Humbert Humbert, un profesor cuarentón, acaba de instalarse en Ramsdale, New Hampshire. Allí se enamora perdidamente de una niña de once años, tanto que concibe un plan maestro: se casará con su madre, Charlotte Haze, para poder estar siempre cerca del objeto de sus afectos: la alegre adolescente, la irresistible nínfula de nombre encantador, lírico y melodioso: Lolita.

¿Dónde verla?
HBO Max
Un loco a domicilio
Un loco a domicilio
PG-131h 36minComedia,Drama,Misterio & Suspense1996
Director: Ben Stiller
Reparto: Jim Carrey,Matthew Broderick,Leslie Mann,Jack Black,George Segal,Diane Baker,Ben Stiller,Eric Roberts,Janeane Garofalo,Andy Dick,Harry O'Reilly,David Cross,Amy Stiller,Owen Wilson,Keith Gibbs
Valoración:
IMBD 6.1
Rotten Tomatoes 56
Sinopsis

Un instalador del cable, llamado Ernie "Chip" Douglas, atiende a Steven Kovacs, que acaba de mudarse tras cortar con Robin, su novia. Durante la instalación en la nueva casa, Chip y Steven traban amistad. Al principio todo va bien, y Steven vuelve con Robin, pero Chip se toma la amistad muy en serio, convirtiéndose en un neurótico acosador. Y, para desgracia de Steven, Chip cae bien a todos los de su círculo familiar, incluso a su novia y los logra manipular a tal punto que hace ver a Steven como un perfecto insoportable y a sí mismo como a la víctima de los arranques de ira de Steven.

¿Dónde verla?
HBO Max
Oso intoxicado
Oso intoxicado
R1h 35minComedia,Crimen,Misterio & Suspense2023
Director: Elizabeth Banks
Reparto: Keri Russell,Alden Ehrenreich,O'Shea Jackson Jr.,Ray Liotta,Isiah Whitlock, Jr.,Brooklynn Prince,Christian Convery,Margo Martindale,Jesse Tyler Ferguson,Kristofer Hivju,Hannah Hoekstra,Ayoola Smart,Aaron Holliday,J.B. Moore,Leo Hanna
Valoración:
IMBD 5.9
Sinopsis

Inspirado en hechos reales ocurridos en Kentucky en 1985, donde un oso negro de 80 Kilos ingirió 40 Kilogramos de cocaína pura.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Songs from the Hole
Songs from the Hole
1h 46minDocumental,Drama,Música2024
Director: Contessa Gayles
Reparto: James "JJ'88" Jacobs
Valoración:
IMBD 6.8
Rotten Tomatoes 80
Sinopsis

En este premiado documental en formato de álbum visual, el músico JJ’88 ―condenado a cadena perpetua a los 15― encuentra esperanza componiendo música durante su confinamiento.

¿Dónde verla?
Netflix
Casi divas
Casi divas
1h 47minComedia,Drama,Fantasía2008
Director: Issa López
Reparto: Daniela Schmidt,Diana García,Patricia Llaca,Ana Layevska,Maya Zapata,Julio Bracho,Marina de Tavira,Mónica Huarte,Ianis Guerrero,Gustavo Sánchez Parra,Arturo Barba,Uriel del Toro,Miriana Moro,Julian Sedgwick,Moisés Arizmendi
Valoración:
IMBD 6.2
Rotten Tomatoes 60
Sinopsis

Alejandro Mateos, uno de los productores de cine más importantes, comienza un casting de talento para encontrar a la protagonista de su próxima película. Cuatro chicas provenientes de diferentes partes del país harán hasta lo imposible por conseguir un lugar en la cinta, aunque no la tendrán fácil, pues deberán enfrentarse a la novia del productor, una actriz con aires de diva (cualquier parecido con la realidad es a propósito) que hará todo lo que esté en sus manos por quedarse con el papel.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Los calientabanquillos
Los calientabanquillos
141h 25minComedia,Deporte2006
Director: Dennis Dugan
Reparto: Rob Schneider,David Spade,Jon Heder,Molly Sims,Jon Lovitz,Amaury Nolasco,Tim Meadows,Nick Swardson,Erinn Bartlett,Craig Kilborn,John Farley,Bill Romanowski,Matt Weinberg,Reggie Jackson,Sean Salisbury
Valoración:
IMBD 5.6
Rotten Tomatoes 13
Sinopsis

Tres peculiares amigos, que se consideran unos perdedores, intentan resarcirse de las oportunidades perdidas en su infancia, cuando sólo calentaban el banquillo (benchwarmers), fundando un equipo de béisbol. Empezarían por desafiar a un equipo de una escuela primaria, pero, en caso de conseguir la victoria, podrían enfrentarse a los mejores equipos infantiles del estado. Y no sólo eso: se convertirían en un ejemplo para todos los niños frustrados por su condición de "calientabanquillos".

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Mi gran boda griega 3
Mi gran boda griega 3
PG-131h 32minComedia,Drama,Romance2023
Director: Nia Vardalos
Reparto: Nia Vardalos,John Corbett,Louis Mandylor,Elena Kampouris,Lainie Kazan,Andrea Martin,Maria Vacratsis,Gia Carides,Joey Fatone,Elias Kacavas,Melina Kotselou,Alexis Georgoulis,Stephanie Nur,Giannis Vasilottos,Anthi Andreopoulou
Valoración:
IMBD 5.2
Rotten Tomatoes 30
Sinopsis

La familia Portokalos viaja a Grecia para asistir a una reunión familiar en un viaje conmovedor e hilarante lleno de amor, giros y sorpresas.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Sueños robados
Sueños robados
1h 25minDrama2009
Director: Sandra Werneck
Reparto: Nanda Costa,Amanda Diniz,Kika Farias,Marieta Severo,Daniel Dantas,Nelson Xavier,Ângelo Antônio,MV Bill,Lorena Da Silva,Guilherme Duarte,Sílvio Guindane,Zezeh Barbosa,Jefferson Brasil,Marcello Melo,Sandro Mattos
Valoración:
IMBD 6.3
Sinopsis

Jéssica, Sabrina y Daiane sueñan, como sueñan los jóvenes de cualquier clase social y lugar del mundo. Vecinas de un barrio pobre de los suburbios de Rio de Janeiro, eventualmente se prostituyen para sobrevivir y satisfacer sus deseos de consumo. Dentro de este cuadro de absoluta confusion y falta total de horizontes, Jéssica, Sabrina e Daiane se obstinan en amar, divertirse y vislumbrar un futuro.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
El Hotel del Terror
El Hotel del Terror
PG-131h 47minTerror,Misterio & Suspense2017
Director: Michael Melski
Reparto: Suzanne Clément,Allan Hawco,Shelley Thompson,Géza Kovács,Lee J. Campbell,Martha Irving,Rena Kossatz,Glen Lefchak,Lesley Smith
Valoración:
IMBD 4.5
Rotten Tomatoes 14
Sinopsis

Una pareja de enamorados que espera un niño celebra un fin de semana de relax cuando, de repente, se desata el terror: ambos descubren que la casa de campo en la que se hospedan se dedica a asesinar a las madres y a los hijos recién nacidos de estas.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Tags
Series Películas online Netflix estrenos Peru

