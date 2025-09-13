Estrenos de Películas hoy 13 de septiembre del 2025

13 de Septiembre del 2025
Inferno
PG-132h 1minMisterio & Suspense,Acción & Aventura,Crimen,Drama2016
Director: Ron Howard
Reparto: Tom Hanks,Felicity Jones,Omar Sy,Irrfan Khan,Sidse Babett Knudsen,Ben Foster,Ana Ularu,Ida Darvish,Paolo Antonio Simioni,Alessandro Grimaldi,Fausto Maria Sciarappa,Robin Mugnaini,Paul Ritter,Vincenzo Tanassi,Alessandro Fabrizi
Valoración:
Sinopsis
Robert Langdon se despierta en una habitación de hospital en Florencia, Italia, sin memoria de lo que ha ocurrido en los últimos días. De repente se encuentra a sí mismo, una vez más, el blanco de una cacería humana importante. Pero con la ayuda de la Dra Sienna Brooks, y su conocimiento de la simbología, Langdon va a tratar de recuperar su libertad, y la pérdida de los recuerdos, todo al mismo tiempo que resuelve los más intrincados enigmas que ha enfrentado.
¿Dónde verla?