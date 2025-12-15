Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 15 de diciembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
15 de Diciembre del 2025
El señor de los anillos: El retorno del rey
El señor de los anillos: El retorno del rey
PG-133h 21minAcción & Aventura,Fantasía,Drama2003
Director: Peter Jackson
Reparto: Elijah Wood,Ian McKellen,Viggo Mortensen,Sean Astin,Andy Serkis,Dominic Monaghan,Billy Boyd,John Noble,David Wenham,Miranda Otto,Bernard Hill,John Rhys-Davies,Orlando Bloom,Hugo Weaving,Liv Tyler
Valoración:
IMBD 9
Rotten Tomatoes 94
Sinopsis

Las fuerzas de Saruman han sido destruidas, y su fortaleza sitiada. Ha llegado el momento de que se decida el destino de la Tierra Media, y por primera vez en mucho tiempo, parece que hay una pequeña esperanza. La atención del señor oscuro Sauron se centra ahora en Gondor, el último reducto de los hombres, y del cual Aragorn tendrá que reclamar el trono para ocupar su puesto de rey. Pero las fuerzas de Sauron ya se preparan para lanzar el último y definitivo ataque contra el reino de Gondor, la batalla que decidirá el destino de todos. Mientras tanto, Frodo y Sam continuan su camino hacia Mordor, a la espera de que Sauron no repare en que dos pequeños Hobbits se acercan cada día más al final de su camino, el Monte del Destino.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
El señor de los anillos: La comunidad del anillo
El señor de los anillos: La comunidad del anillo
PG-132h 59minAcción & Aventura,Fantasía,Drama2001
Director: Peter Jackson
Reparto: Elijah Wood,Ian McKellen,Viggo Mortensen,Sean Astin,Ian Holm,Liv Tyler,Christopher Lee,Sean Bean,Billy Boyd,Dominic Monaghan,John Rhys-Davies,Orlando Bloom,Cate Blanchett,Hugo Weaving,Andy Serkis
Valoración:
IMBD 8.9
Rotten Tomatoes 92
Sinopsis

En la Tierra Media, el Señor Oscuro Saurón creó los Grandes Anillos de Poder, forjados por los herreros Elfos. Tres para los reyes Elfos, siete para los Señores Enanos, y nueve para los Hombres Mortales. Secretamente, Saurón también forjó un anillo maestro, el Anillo Único, que contiene en sí el poder para esclavizar a toda la Tierra Media. Con la ayuda de un grupo de amigos y de valientes aliados, Frodo emprende un peligroso viaje con la misión de destruir el Anillo Único. Pero el Señor Oscuro Sauron, quien creara el Anillo, envía a sus servidores para perseguir al grupo. Si Sauron lograra recuperar el Anillo, sería el final de la Tierra Media.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
El señor de los anillos: Las dos torres
El señor de los anillos: Las dos torres
PG-132h 59minAcción & Aventura,Fantasía,Drama2002
Director: Peter Jackson
Reparto: Elijah Wood,Ian McKellen,Viggo Mortensen,Sean Astin,Andy Serkis,John Rhys-Davies,Orlando Bloom,Bernard Hill,Miranda Otto,Dominic Monaghan,Billy Boyd,Christopher Lee,Cate Blanchett,Liv Tyler,Hugo Weaving
Valoración:
IMBD 8.8
Rotten Tomatoes 95
Sinopsis

La Compañía del Anillo se ha disuelto. El portador del anillo Frodo y su fiel amigo Sam se dirigen hacia Mordor para destruir el Anillo Único y acabar con el poder de Sauron. Mientras, y tras la dura batalla contra los orcos donde cayó Boromir, el hombre Aragorn, el elfo Legolas y el enano Gimli intentan rescatar a los medianos Merry y Pipin, secuestrados por los ogros de Mordor. Por su parte, Saurón y el traidor Sarumán continúan con sus planes en Mordor, en espera de la guerra contra las razas libres de la Tierra Media.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Salir de la oscuridad
Salir de la oscuridad
R1h 27minAcción & Aventura,Terror,Misterio & Suspense2024
Director: Andrew Cumming
Reparto: Safia Oakley-Green,Kit Young,Chuku Modu,Iola Evans,Arno Luening,Luna Mwezi
Valoración:
IMBD 5.4
Sinopsis

En la antigua Edad de Piedra, un grupo dispar de humanos primitivos se une en busca de una nueva tierra. Pero cuando sospechan que un ser malévolo y místico los está persiguiendo, el clan se ve obligado a enfrentar un peligro que nunca imaginaron.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Vecinos invasores
Vecinos invasores
PG1h 24minFamilia,Comedia,Animación2006
Director: Tim Johnson,Karey Kirkpatrick
Reparto: Bruce Willis,Garry Shandling,Steve Carell,Wanda Sykes,William Shatner,Nick Nolte,Thomas Haden Church,Allison Janney,Eugene Levy,Catherine O'Hara,Avril Lavigne,Omid Djalili,Sami Kirkpatrick,Shane Baumel,Madison Davenport
Valoración:
IMBD 6.7
Rotten Tomatoes 75
Sinopsis

Cuando R.J. (un travieso mapache estafador), Verne (una tímida tortuga), y sus amigos del bosque descubren que alguien ha construido unas casas en su territorio, la primera reacción de la tortuga es meterse en su caparazón y retroceder, pero el mapache oportunista se da cuenta de las posibilidades que ofrecen sus nuevos e ingenuos vecinos. Verne y R.J. formarán una inesperada asociación mientras aprenden a coexistir con este extraño mundo llamado “urbanización”, e incluso a explotarlo.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses
Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses
1h 25minCiencia ficción,Animación,Acción & Aventura,Comedia,Familia,Fantasía,Documental2013
Director: Masahiro Hosoda
Reparto: Masako Nozawa,Koichi Yamadera,Masakazu Morita,Ryo Horikawa,Hiromi Tsuru,Joji Yanami,Toshio Furukawa,Shoko Nakagawa,Kenji Utsumi,Mayumi Tanaka,Toru Furuya,Hikaru Midorikawa,Kozo Shioya,Shigeru Chiba,Tessyo Genda
Valoración:
IMBD 7.1
Rotten Tomatoes 89
Sinopsis

La historia se sitúa varios años después de la batalla con Majin Buu. Bils, el Dios de la destrucción que mantenía el equilibrio del universo, se ha despertado de un largo sueño. Al escuchar rumores sobre un saiyan que ha vencido a Freezer, Bils parte a la búsqueda de Goku. Emocionado por el hecho de que haya aparecido un oponente tan poderoso tras tanto tiempo, Goku ignora las advertencias de Kaito y decide enfrentarse a él.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Elsa y Fred
Elsa y Fred
1h 48minComedia,Drama,Romance,Europeas2005
Director: Marcos Carnevale
Reparto: China Zorrilla,Manuel Alexandre,Blanca Portillo,José Ángel Egido,Omar Muñoz,Roberto Carnaghi,Carlos Álvarez-Nóvoa,Gonzalo Urtizberea,Fanny Gautier,Federico Luppi,Tomás Sáez,Julián Villagrán,Manolo Solo,Fabrizio Meschini,Claudia Álvarez
Valoración:
IMBD 7.5
Sinopsis

Elsa, que tiene 82 años, es una mujer llena de vitalidad y con una imaginación desbordante. Alfredo, algo más joven que ella, ha sido siempre un hombre convencional, serio y responsable. Al quedar viudo, desconcertado y angustiado por la ausencia de su mujer, su hija lo anima a mudarse a un apartamento más pequeño. Es entonces cuando conoce a Elsa, que es vecina suya. A partir de ese momento, ella irrumpe en su vida como un torbellino dispuesta a demostrarle que el tiempo que le queda es precioso y debe disfrutarlo como le plazca.

¿Dónde verla?
Netflix
