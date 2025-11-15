Estrenos de Películas hoy 15 de noviembre del 2025

Cuatro estudiantes de secundaria se quedan atrapados en la selva dentro de un videojuego, donde viven una aventura convertidos en avatares adultos arquetípicos.
Ambientado en el Nueva York de 1972, este documental explora el mundo de John y Yoko en una época turbulenta. Centrándose en el concierto benéfico "One to One" para niños con necesidades especiales, presenta archivos inéditos, películas caseras y material restaurado.
Henry Roth (Adam Sandler) es un veterinario marino que vive en Hawái y sale con muchas mujeres. Un día conoce a Lucy Whitmore (Drew Barrymore), una artista que tiene amnesia y no recuerda nada al día siguiente. Henry se enamora de ella y trata de hacer que se enamore de él cada día, inventando nuevas formas de llamar su atención. Pero tendrá que enfrentarse a varios obstáculos, como el ex novio de Lucy, el padre de ella y el olvido de la chica.
A inicios de los 90, un grupo de amigos busca diversión en un conjunto residencial abandonado. Lo que comienza como una escapada se convierte en una pesadilla cuando una fuerza desconocida invade el cielo y altera sus mentes, desatando una serie de actos violentos e inexplicables.