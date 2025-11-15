Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 15 de noviembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
15 de Noviembre del 2025
Jumanji: Bienvenidos a la jungla
Jumanji: Bienvenidos a la jungla
1h 59minComedia,Fantasía,Acción & Aventura,Familia2017
Director: Jake Kasdan
Reparto: Dwayne Johnson,Kevin Hart,Jack Black,Karen Gillan,Rhys Darby,Bobby Cannavale,Nick Jonas,Alex Wolff,Ser'Darius Blain,Madison Iseman,Morgan Turner,Sean Buxton,Mason Guccione,Marin Hinkle,Tracey Bonner
Valoración:
IMBD 6.9
Rotten Tomatoes 77
Sinopsis

Cuatro estudiantes de secundaria se quedan atrapados en la selva dentro de un videojuego, donde viven una aventura convertidos en avatares adultos arquetípicos.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
John & Yoko: One to One
John & Yoko: One to One
1h 41minDocumental,Música2025
Director: Kevin Macdonald
Reparto: John Lennon,Yoko Ono,Stan Bronstein,Dick Cavett,Charlie Chaplin,Shirley Chisholm,Kyoko Ono Cox,Walter Cronkite,Mike Douglas,Bob Dylan,Roberta Flack,Rick Frank,Wayne 'Tex' Gabriel,Allen Ginsberg,Adam Ippolito
Valoración:
IMBD 7.3
Rotten Tomatoes 91
Sinopsis

Ambientado en el Nueva York de 1972, este documental explora el mundo de John y Yoko en una época turbulenta. Centrándose en el concierto benéfico "One to One" para niños con necesidades especiales, presenta archivos inéditos, películas caseras y material restaurado.

¿Dónde verla?
HBO Max
50 primeras citas
50 primeras citas
G1h 39minRomance,Comedia,Drama2004
Director: Peter Segal
Reparto: Adam Sandler,Drew Barrymore,Rob Schneider,Sean Astin,Lusia Strus,Dan Aykroyd,Amy Hill,Allen Covert,Blake Clark,Maya Rudolph,Pomaika'i Brown,Joe Nakashima,Peter Dante,Dom Magwili,Jonathan Loughran
Valoración:
IMBD 6.8
Rotten Tomatoes 45
Sinopsis

Henry Roth (Adam Sandler) es un veterinario marino que vive en Hawái y sale con muchas mujeres. Un día conoce a Lucy Whitmore (Drew Barrymore), una artista que tiene amnesia y no recuerda nada al día siguiente. Henry se enamora de ella y trata de hacer que se enamore de él cada día, inventando nuevas formas de llamar su atención. Pero tendrá que enfrentarse a varios obstáculos, como el ex novio de Lucy, el padre de ella y el olvido de la chica.

¿Dónde verla?
HBO Max
No lo escuches
No lo escuches
Terror2024
Sinopsis

A inicios de los 90, un grupo de amigos busca diversión en un conjunto residencial abandonado. Lo que comienza como una escapada se convierte en una pesadilla cuando una fuerza desconocida invade el cielo y altera sus mentes, desatando una serie de actos violentos e inexplicables.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
