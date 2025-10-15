Estrenos de Películas hoy 15 de octubre del 2025

Narra cómo una relación entre dos jóvenes amigos, Dylan y Jamie, se complica cuando deciden involucrarse románticamente. Pensaban que seguir siendo amigos y tener sexo iba a ser fácil de llevar, pero pronto se darán cuenta de que no lo va a ser tanto.
Carla Nowak, una idealista profesora de matemáticas y deportes, comienza su primer trabajo en una escuela de secundaria. Cuando se producen una serie de robos en la escuela y se sospecha de uno de sus alumnos, decide llegar al fondo del asunto por su cuenta. Carla intenta mediar entre padres indignados, colegas obstinados y estudiantes agresivos, pero se enfrenta a las implacables estructuras del sistema escolar.
Una muchacha muda, que ha sido violada dos veces en el mismo día, consigue matar a su segundo agresor y, apoderándose de su revolver, se convierte en una especie de vengadora feminista, dedicada a liquidar chulos, violadores, traficantes y otros muchos misóginos en general.
Howard Bannister es un joven musicólogo, serio, tímido y despistado. Va a San Francisco con su novia para participar en una convención y obtener una beca de investigación. Allí conoce a Judy, una joven vitalista con la que vivirá las situaciones más disparatadas.
Flor (Paz Vega) es una mexicana que emigra a los Estados Unidos para poder ofrecer una vida mejor a su hija. Una vez allí consigue trabajo en casa de una acomodada familia, los Clasky (Adam Sandler y Téa Leoni), a pesar de la barrera que supone su desconocimiento del inglés.
A pop star named Bowyn hasn’t found Mr. Right, until she meets Drew, a professional football player, backstage at one of her shows. When Drew publicly declares he has a crush on Bowyn, they decide to give dating a shot. Their feelings grow stronger, but can it last in the limelight?
Una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo alquila una casa para pasar la noche. Pero cuando llega a altas horas de la noche, descubre que la casa está doblemente reservada y que un hombre extraño ya se está quedando allí. En contra de su buen juicio, decide pasar la noche allí, pero pronto descubre que hay mucho más que temer que un invitado inesperado.
Todo lo que Allyson (Sarah Drew) y sus amigas necesitan para poder evadirse de su vida de madre y esposa es poder salir tranquilamente a una cena tranquila y tomar una copa. Sólo unas pocas horas. ¿Qué puede salir mal? En principio nada, pero la esperada noche se convertirá en algo completamente inimaginable…
A resultas de un asesinato, el nuevo líder de Furioza, Golden, reclama el poder de su violenta banda de ultras y adopta un nuevo enfoque para actuar en el extranjero.
More than a tribute, it is a celebration of the life, talent, and legacy of a man who turned humor into an art form and transformed the way Chileans see themselves.