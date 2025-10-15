Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Estrenos de Películas hoy 15 de octubre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
15 de Octubre del 2025
Con derecho a roce
Con derecho a roce
R1h 50minRomance,Comedia2011
Director: Will Gluck
Reparto: Justin Timberlake,Mila Kunis,Jenna Elfman,Patricia Clarkson,Woody Harrelson,Richard Jenkins,Bryan Greenberg,Andy Samberg,Nolan Gould,Shaun White,Andrew Fleming,Catherine Reitman,Courtney Henggeler,Masi Oka,Tiya Sircar
Valoración:
IMBD 6.5
Rotten Tomatoes 69
Sinopsis

Narra cómo una relación entre dos jóvenes amigos, Dylan y Jamie, se complica cuando deciden involucrarse románticamente. Pensaban que seguir siendo amigos y tener sexo iba a ser fácil de llevar, pero pronto se darán cuenta de que no lo va a ser tanto.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Sala de profesores
Sala de profesores
1h 38minDrama2023
Director: İlker Çatak
Reparto: Leonie Benesch,Eva Löbau,Michael Klammer,Rafael Stachowiak,Sarah Bauerett,Kathrin Wehlisch,Leonard Stettnisch,Anne-Kathrin Gummich,Katharina M. Schubert,Uygar Tamer,Özgür Karadeniz,Tim Porath,Kersten Reimann,Katinka Auberger,Canan Samadi
Valoración:
IMBD 7.4
Rotten Tomatoes 96
Sinopsis

Carla Nowak, una idealista profesora de matemáticas y deportes, comienza su primer trabajo en una escuela de secundaria. Cuando se producen una serie de robos en la escuela y se sospecha de uno de sus alumnos, decide llegar al fondo del asunto por su cuenta. Carla intenta mediar entre padres indignados, colegas obstinados y estudiantes agresivos, pero se enfrenta a las implacables estructuras del sistema escolar.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Ángel de venganza
Ángel de venganza
1h 20minMisterio & Suspense,Crimen,Drama,Acción & Aventura1981
Director: Abel Ferrara
Reparto: Zoë Lund,Albert Sinkys,Darlene Stuto,Abel Ferrara,Helen McGara,Editta Sherman,Stephen Singer,Jayne Kennedy,Jack Thibeau,Nike Zachmanoglou,Bogey,Peter Yellen,Vincent Gruppi,Stanley Timms,Faith Peters
Valoración:
IMBD 6.8
Rotten Tomatoes 86
Sinopsis

Una muchacha muda, que ha sido violada dos veces en el mismo día, consigue matar a su segundo agresor y, apoderándose de su revolver, se convierte en una especie de vengadora feminista, dedicada a liquidar chulos, violadores, traficantes y otros muchos misóginos en general.

¿Dónde verla?
HBO Max
¿Qué me pasa, doctor?
¿Qué me pasa, doctor?
1h 34minComedia,Romance1972
Director: Peter Bogdanovich
Reparto: Barbra Streisand,Ryan O'Neal,Madeline Kahn,Kenneth Mars,Austin Pendleton,Michael Murphy,Philip Roth,Sorrell Booke,Stefan Gierasch,Mabel Albertson,Liam Dunn,John Hillerman,George Morfogen,Graham Jarvis,Randy Quaid
Valoración:
IMBD 7.7
Rotten Tomatoes 88
Sinopsis

Howard Bannister es un joven musicólogo, serio, tímido y despistado. Va a San Francisco con su novia para participar en una convención y obtener una beca de investigación. Allí conoce a Judy, una joven vitalista con la que vivirá las situaciones más disparatadas.

¿Dónde verla?
HBO Max
Espanglish
Espanglish
PG-132h 11minDrama,Comedia,Romance2004
Director: James L. Brooks
Reparto: Adam Sandler,Téa Leoni,Paz Vega,Cloris Leachman,Shelbie Bruce,Sarah Steele,Ian Hyland,Victoria Luna,Cecilia Suárez,Ricardo Molina,Brenda Canela,Eddy Martin,Nicole Nieth,Jamie Kaler,James Lancaster
Valoración:
IMBD 6.4
Rotten Tomatoes 54
Sinopsis

Flor (Paz Vega) es una mexicana que emigra a los Estados Unidos para poder ofrecer una vida mejor a su hija. Una vez allí consigue trabajo en casa de una acomodada familia, los Clasky (Adam Sandler y Téa Leoni), a pesar de la barrera que supone su desconocimiento del inglés.

¿Dónde verla?
HBO Max
Christmas in the Spotlight
Christmas in the Spotlight
1h 30minRomance2024
Director: Michelle Ouellet
Reparto: Jessica Lord,Laith Wallschleger,Jeannie Mai,Dennis Andres,Madeleine Cox,Carlisle J. Williams,David Pinard,Rob Stewart,Stacey Bernstein,Brian Sills
Valoración:
IMBD 5.8
Sinopsis

A pop star named Bowyn hasn’t found Mr. Right, until she meets Drew, a professional football player, backstage at one of her shows. When Drew publicly declares he has a crush on Bowyn, they decide to give dating a shot. Their feelings grow stronger, but can it last in the limelight?

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Barbarian
Barbarian
1h 42minTerror,Misterio & Suspense2022
Director: Zach Cregger
Reparto: Georgina Campbell,Justin Long,Bill Skarsgård,Richard Brake,Matthew Patrick Davis,Jaymes Butler,Kurt Braunohler,Sophie Sörensen,Rachel Fowler,JR Esposito,Kate Nichols,Kate Bosworth,Brooke Dillman,Sara Paxton,Will Greenberg
Valoración:
IMBD 7
Rotten Tomatoes 92
Sinopsis

Una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo alquila una casa para pasar la noche. Pero cuando llega a altas horas de la noche, descubre que la casa está doblemente reservada y que un hombre extraño ya se está quedando allí. En contra de su buen juicio, decide pasar la noche allí, pero pronto descubre que hay mucho más que temer que un invitado inesperado.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Desmadre de madres (Mom's Night Out)
Desmadre de madres (Mom's Night Out)
PG1h 39minComedia2014
Director: Jon Erwin,Andrew Erwin
Reparto: Sarah Drew,Sean Astin,Patricia Heaton,Andrea Logan White,Robert Amaya,Sammi Hanratty,Harry Shum Jr.,Kevin Downes,Abbie Cobb,Alex Kendrick,Anjelah Johnson-Reyes,Rhoda Griffis,Manwell Reyes,Jason Burkey,Brett Rice
Valoración:
IMBD 5.3
Rotten Tomatoes 21
Sinopsis

Todo lo que Allyson (Sarah Drew) y sus amigas necesitan para poder evadirse de su vida de madre y esposa es poder salir tranquilamente a una cena tranquila y tomar una copa. Sólo unas pocas horas. ¿Qué puede salir mal? En principio nada, pero la esperada noche se convertirá en algo completamente inimaginable…

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Furioza 2
Furioza 2
2h 47minCrimen,Misterio & Suspense,Drama2025
Director: Cyprian T. Olencki
Reparto: Mateusz Damięcki,Weronika Książkiewicz-Nathaniel,Szymon Bobrowski,Łukasz Simlat,Mateusz Banasiuk,Pola Gonciarz,Wojciech Zieliński,Cezary Łukaszewicz,Konrad Eleryk,Sebastian Stankiewicz,Janusz Chabior
Sinopsis

A resultas de un asesinato, el nuevo líder de Furioza, Golden, reclama el poder de su violenta banda de ultras y adopta un nuevo enfoque para actuar en el extranjero.

¿Dónde verla?
Netflix
El gran Coco Legrand
El gran Coco Legrand
1h 40minDocumental2025
Director: Sebastián Moreno
Reparto: Coco Legrand
Sinopsis

More than a tribute, it is a celebration of the life, talent, and legacy of a man who turned humor into an art form and transformed the way Chileans see themselves.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
¡Has llegado al final de la lista!
Tags
Series Películas online Netflix estrenos Peru

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola