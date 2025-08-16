Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 16 de agosto del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
16 de Agosto del 2025
Crepúsculo
Crepúsculo
142h 2minFantasía,Drama,Romance2008
Director: Catherine Hardwicke
Reparto: Kristen Stewart,Robert Pattinson,Billy Burke,Peter Facinelli,Ashley Greene,Jackson Rathbone,Nikki Reed,Kellan Lutz,Elizabeth Reaser,Taylor Lautner,Gil Birmingham,Cam Gigandet,Rachelle Lefevre,Edi Gathegi,Anna Kendrick
Valoración:
IMBD 5.3
Rotten Tomatoes 48
Sinopsis

La joven Bella Swan siempre fue una chica muy diferente ya en sus años de niña en Phoenix. Cuando su madre se volvió a casar, la mandó a vivir con su padre, a la pequeña y lluviosa ciudad de Forks, Washington, una población sin ningún aliciente para Bella. Pero entonces conoce en el instituo al misterioso y atractivo Edward Cullen, un joven distinto a los demás que esconde un secreto...

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Zombie camp
Zombie camp
R1h 33minComedia,Terror,Acción & Aventura2015
Director: Christopher Landon
Reparto: Tye Sheridan,Sarah Dumont,Logan Miller,Joey Morgan,David Koechner,Hiram A. Murray,Cloris Leachman,Halston Sage,Blake Anderson,Sara Malakul Lane,Laurel Harris,Patrick Schwarzenegger,Lukas Gage,Niki Koss,Drew Droege
Valoración:
IMBD 6.3
Rotten Tomatoes 44
Sinopsis

Tres Scouts, en la víspera de su último campamento, descubre el verdadero significado de la amistad cuando tratan de salvar a su pueblo de un brote de zombis.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Hotel Transilvania
Hotel Transilvania
1h 32minAnimación,Fantasía,Comedia,Familia2012
Director: Genndy Tartakovsky
Reparto: Adam Sandler,Andy Samberg,Selena Gomez,Kevin James,Fran Drescher,Steve Buscemi,Molly Shannon,David Spade,Cee Lo Green,Jon Lovitz,Brian George,Luenell,Brian Stack,Chris Parnell,Jackie Sandler
Valoración:
IMBD 7
Rotten Tomatoes 45
Sinopsis

Drácula regenta un hotel en el que se alojan personajes como Frankenstein, la Momia, el Hombre Invisible, hombres-lobo... El problema del conde es que tiene una hija de espíritu aventurero a la que le resulta difícil controlar. El conflicto surge cuando se aloja en el hotel un ser humano que se siente atraído por la hija del dueño.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
El Grinch
El Grinch
1h 25minFamilia,Comedia,Animación,Fantasía,Drama,Europeas2018
Director: Scott Mosier,Yarrow Cheney
Reparto: Benedict Cumberbatch,Rashida Jones,Kenan Thompson,Cameron Seely,Angela Lansbury,Pharrell Williams,Ramone Hamilton,Sam Lavagnino,Scarlett Estevez,Michael Beattie,Scott Mosier,Lori Alan,Carter Hastings,Carlos Alazraqui,John Kassir
Valoración:
IMBD 6.4
Rotten Tomatoes 60
Sinopsis

El Grinch, la película de animación basada en el popular clásico navideño del Dr. Seuss, cuenta la historia de un cínico cascarrabias que se propone robar la Navidad hasta que el desbordante espíritu navideño de una niña le hace cambiar de opinión. Divertida, enternecedora y visualmente impactante, se trata de una historia universal sobre el indómito poder del optimismo.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
La saga Crepúsculo: Luna nueva
La saga Crepúsculo: Luna nueva
142h 11minRomance,Acción & Aventura,Fantasía,Drama2009
Director: Chris Weitz
Reparto: Kristen Stewart,Robert Pattinson,Taylor Lautner,Dakota Fanning,Michael Sheen,Ashley Greene,Rachelle Lefevre,Billy Burke,Peter Facinelli,Elizabeth Reaser,Jackson Rathbone,Kellan Lutz,Nikki Reed,Edi Gathegi,Graham Greene
Valoración:
IMBD 4.8
Rotten Tomatoes 28
Sinopsis

Edward Cullen decide abandonar a Bella Swan para mantenerla alejada de los peligros del mundo vampírico. Con la ayuda de Jacob Black, su amigo de la infancia y miembro de la misteriosa tribu quileute, Bella intentará superar el abandono de Edward, que la ha dejado sumida en el mayor de los desconsuelos. Pero los peligros siguen acechando a la joven; nuevas y asombrosas criaturas sobrenaturales se cruzarán en su camino, y Bella sólo contará con el apoyo del cada vez más cercano e irresistible Jacob. Repentinamente, Bella se encuentra inmersa en el mundo de los hombres lobo, ancestrales enemigos de los vampiros, y su lealtad es puesta a prueba...

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Battleship
Battleship
142h 11minMisterio & Suspense,Acción & Aventura,Ciencia ficción2012
Director: Peter Berg
Reparto: Taylor Kitsch,Alexander Skarsgård,Rihanna,Brooklyn Decker,Tadanobu Asano,Hamish Linklater,Liam Neeson,Peter MacNicol,John Tui,Jesse Plemons,Gregory D. Gadson,Jerry Ferrara,Adam Godley,Rico McClinton,Joji Yoshida
Valoración:
IMBD 5.8
Rotten Tomatoes 34
Sinopsis

“Battleship” es la libre adaptación al cine del popular juego de mesa de Hasbro conocido como “Hundir la flota” o ”Batalla naval”. La curiosa variante que plantea esta versión es que la batalla será entre la U.S. Navy y… ¡una flota alienígena! La historia nos propone una épica aventura de acción que transcurre en el mar, el cielo y la tierra, y en la que nuestro planeta lucha por sobrevivir contra una fuerza muy superior. La película está protagonizada por Taylor Kitsch en el papel del teniente Hopper, un oficial de la Marina destinado al John Paul Jones; Brooklyn Decker es Sam Shane, una fisioterapeuta de la Marina y novia de Hopper; Alexander Skarsgård es Stone, el hermano mayor de Hopper y comandante del Samson; Rihanna es la suboficial Raikes, especialista en armas del John Paul Jones; y Liam Neeson es el almirante Shane, el oficial superior de Hopper y Stone (y padre de Sam).

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Resacón 3
Resacón 3
R1h 40minComedia,Crimen2013
Director: Todd Phillips
Reparto: Bradley Cooper,Ed Helms,Zach Galifianakis,Justin Bartha,Ken Jeong,John Goodman,Melissa McCarthy,Jeffrey Tambor,Heather Graham,Mike Epps,Sasha Barrese,Jamie Chung,Sondra Currie,Gillian Vigman,Oliver Cooper
Valoración:
IMBD 5.9
Rotten Tomatoes 21
Sinopsis

Tras la inesperada muerte de su padre, Alan (Zach Galifianakas) es llevado por sus amigos Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) y Doug (Justin Bartha) a un centro especializado para que mejore. Esta vez no hay boda ni fiesta de despedida ¿Qué puede ir mal? Pues que cuando estos chicos salen a la carretera, y sobre todo cuando aparece Chow (Ken Jeong)... la suerte está echada. Tercera entrega de la franquicia iniciada en 2009 con 'Resacón en Las Vegas'.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
