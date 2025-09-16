Estrenos de Películas hoy 16 de septiembre del 2025

16 de Septiembre del 2025
Ovnis en Zacapa
1h 30minComedia,Ciencia ficción,Misterio & Suspense2015
Director: Marcos Machado
Reparto: Daneri Gudiel,Domingo Lemus,Alejandra Estrada,Brayan Median,Douglas Vazques
Valoración:
Sinopsis
El largometraje sigue la historia de Rober Daneri (Daneri Gudiel), profesor universitario experto en ovnis. El frustrado académico “es contratado por un canal de televisión para conducir un reality show sobre extrañas desapariciones ocurridas en Guatemala”. Lo que sucede es que Daneri no sospecha que, la verdad detrás de las extrañas apariciones, le traerá consecuencias fatales.
¿Dónde verla?