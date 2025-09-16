Estrenos de Películas hoy 16 de septiembre del 2025

Sinopsis

El largometraje sigue la historia de Rober Daneri (Daneri Gudiel), profesor universitario experto en ovnis. El frustrado académico “es contratado por un canal de televisión para conducir un reality show sobre extrañas desapariciones ocurridas en Guatemala”. Lo que sucede es que Daneri no sospecha que, la verdad detrás de las extrañas apariciones, le traerá consecuencias fatales.