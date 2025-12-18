Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 18 de diciembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
18 de Diciembre del 2025
Matrix
Matrix
R2h 16minAcción & Aventura,Ciencia ficción1999
Director: Lana Wachowski,Lilly Wachowski
Reparto: Keanu Reeves,Laurence Fishburne,Carrie-Anne Moss,Hugo Weaving,Gloria Foster,Joe Pantoliano,Marcus Chong,Julian Arahanga,Matt Doran,Belinda McClory,Anthony Ray Parker,Paul Goddard,Robert Taylor,David Aston,Marc Aden Gray
Valoración:
IMBD 8.7
Rotten Tomatoes 83
Sinopsis

Thomas Anderson lleva una doble vida: por el día es programador en una importante empresa de software, y por la noche un hacker informático llamado Neo. Su vida no volverá a ser igual cuando unos misteriosos personajes le inviten a descubrir la respuesta a la pregunta que no le deja dormir: ¿qué es Matrix?

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Venganza: Nunca subestimes a una mujer
Venganza: Nunca subestimes a una mujer
1h 48minAcción & Aventura,Terror,Misterio & Suspense,Europeas,Drama2018
Director: Coralie Fargeat
Reparto: Matilda Lutz,Kevin Janssens,Vincent Colombe,Guillaume Bouchède,Jean-Louis Tribes,Barbara Gateau
Valoración:
IMBD 6.4
Rotten Tomatoes 92
Sinopsis

Tres hombres casados ricos se reúnen anualmente para irse de caza. Pero esta vez, uno de ellos viene acompañado de su amante, una joven que despierta rápidamente el interés de los otros dos. Las cosas se complican dramáticamente para ella... Dejada por muerta en medio de la nada, la chica vuelve a la vida, y el juego de caza se convierte en una venganza implacable.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
¡Shazam!
¡Shazam!
PG-132h 12minFantasía,Acción & Aventura,Comedia2019
Director: David F. Sandberg
Reparto: Zachary Levi,Mark Strong,Asher Angel,Jack Dylan Grazer,Adam Brody,Djimon Hounsou,Faithe Herman,Meagan Good,Grace Caroline Currey,Michelle Borth,Ian Chen,Ross Butler,Jovan Armand,D.J. Cotrona,Marta Milans
Valoración:
IMBD 7
Rotten Tomatoes 90
Sinopsis

Todos llevamos un superhéroe dentro, solo se necesita un poco de magia para sacarlo a la luz. Cuando Billy Batson, un niño de acogida de 14 años que ha crecido en las calles, grita la palabra 'SHAZAM!' se convierte en el Superhéroe adulto Shazam, por cortesía de un antiguo mago. Dentro de un cuerpo musculoso y divino, Shazam esconde un corazón de niño. Pero lo mejor es que en esta versión de adulto consigue realizar todo lo que le gustaría hacer a cualquier adolescente con superpoderes: ¡divertirse con ellos! ¿Volar? ¿Tener visión de rayos X? ¿Disparar un rayo con las manos? ¿Saltarse el examen de sociales? Shazam va a poner a prueba los límites de sus habilidades con la inconsciencia propia de un niño. Pero necesitará dominar rápidamente esos poderes para luchar contra las letales fuerzas del mal que controla el Dr. Thaddeus Sivana.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Fargo. Secuestro voluntario
Fargo. Secuestro voluntario
R1h 38minDrama,Misterio & Suspense,Crimen1996
Director: Joel Coen
Reparto: Frances McDormand,William H. Macy,Steve Buscemi,Peter Stormare,Harve Presnell,John Carroll Lynch,Kristin Rudrüd,Bruce Bohne,Steve Reevis,Steve Park,Gary Houston,Sally Wingert,Larissa Kokernot,Melissa Peterman,Tony Denman
Valoración:
IMBD 8.1
Rotten Tomatoes 94
Sinopsis

Un hombre apocado y tímido, casado con la hija de un millonario que le impide disfrutar de su fortuna, decide contratar a dos delincuentes para que secuestren a su mujer con el fin de montar un negocio propio con el dinero del rescate. Pero, por una serie de azarosas circunstancias, al secuestro se suman tres brutales asesinatos, lo que obliga a la policía a intervenir.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
