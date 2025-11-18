Estrenos de Películas hoy 18 de noviembre del 2025

Ray Waller, una estrella del béisbol obligada a retirarse prematuramente a causa de una enfermedad degenerativa, se muda a una nueva casa con su esposa Eve, su hija adolescente Izzy y su hijo pequeño Elliot. Con la esperanza secreta de recuperarse y volver al deporte profesional, Ray convence a Eve de que la fabulosa piscina del jardín de su nuevo hogar será divertida para los niños y le servirá a él como terapia física. Pero un oscuro secreto del pasado de la casa desatará una fuerza malévola que arrastrará a toda la familia a las insondables profundidades del terror más asfixiante.
Alicia y Eduardo se casaron enamorados, compraron una casa preciosa y adoptaron dos adorables erizos mientras esperaban convertirse en padres juntos. Tras quince años de convivencia, empiezan a cuestionar si esa vida feliz era realmente lo que desearon. A través del humor, el desasosiego y la ternura, esta comedia-dramática reflexiona sobre la rutina, las expectativas y el paso del tiempo.
Carlota se ve obligada a salvar a su expareja.
With dry wit, Canadian comic Gerry Dee explores his perilous years as a schoolteacher, the pitfalls of open marriages and the truth about Santa.