Estrenos de Películas hoy 18 de noviembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

por Redacción RPP

18 de Noviembre del 2025
La piscina
La piscina
PG-131h 38minMisterio & Suspense,Terror2024
Director: Bryce McGuire
Reparto: Wyatt Russell,Kerry Condon,Amélie Hoeferle,Gavin Warren,Nancy Lenehan,Jodi Long,Preston Galli,Ellie Araiza,Eddie Martinez,Rahnuma Panthaky,Ben Sinclair,Ayazhan,Joziah Lagonoy,Mike Avery,Eleanor Threatt
Valoración:
IMBD 4.7
Rotten Tomatoes 19
Sinopsis

Ray Waller, una estrella del béisbol obligada a retirarse prematuramente a causa de una enfermedad degenerativa, se muda a una nueva casa con su esposa Eve, su hija adolescente Izzy y su hijo pequeño Elliot. Con la esperanza secreta de recuperarse y volver al deporte profesional, Ray convence a Eve de que la fabulosa piscina del jardín de su nuevo hogar será divertida para los niños y le servirá a él como terapia física. Pero un oscuro secreto del pasado de la casa desatará una fuerza malévola que arrastrará a toda la familia a las insondables profundidades del terror más asfixiante.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Amor erizo
Amor erizo
Drama,Romance2025
Reparto: Patricia Barreto,Óscar Meza,Cindy Díaz,Alicia Mercado,Montserrat Brugué,Miguel Iza
Sinopsis

Alicia y Eduardo se casaron enamorados, compraron una casa preciosa y adoptaron dos adorables erizos mientras esperaban convertirse en padres juntos. Tras quince años de convivencia, empiezan a cuestionar si esa vida feliz era realmente lo que desearon. A través del humor, el desasosiego y la ternura, esta comedia-dramática reflexiona sobre la rutina, las expectativas y el paso del tiempo.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Yo, mi ex y sus secuestradores
Yo, mi ex y sus secuestradores
1h 40minComedia,Crimen2017
Director: Javiera Fombona
Reparto: Alberto Alifa
Sinopsis

Carlota se ve obligada a salvar a su expareja.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Gerry Dee: Funny You Should Say That
Gerry Dee: Funny You Should Say That
Comedia2025
Sinopsis

With dry wit, Canadian comic Gerry Dee explores his perilous years as a schoolteacher, the pitfalls of open marriages and the truth about Santa.

¿Dónde verla?
Netflix
