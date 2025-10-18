Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 18 de octubre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
18 de Octubre del 2025
Un fantasma en la batalla
Un fantasma en la batalla
1h 45minDrama,Misterio & Suspense,Historia2025
Director: Agustín Díaz Yanes
Reparto: Susana Abaitua,Andrés Gertrúdix,Iraia Elias,Ariadna Gil,Raúl Arévalo,Eduardo Rejón,Eneko Sanz,Anartz Zuazua,Jaime Chávarri,Cris Iglesias,Mikel Losada,Ander Lacalle,Diego París,Almagro San Miguel,Félix Granado
Valoración:
IMBD 7.5
Sinopsis

Amaia es una joven guardia civil que permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de ETA, con el objetivo de localizar los zulos que la banda terrorista tenía escondidos en el sur de Francia.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Uno de los nuestros
Uno de los nuestros
R2h 25minCrimen,Drama1990
Director: Martin Scorsese
Reparto: Robert De Niro,Ray Liotta,Joe Pesci,Lorraine Bracco,Paul Sorvino,Frank Sivero,Tony Darrow,Mike Starr,Frank Vincent,Chuck Low,Frank DiLeo,Henny Youngman,Gina Mastrogiacomo,Catherine Scorsese,Charles Scorsese
Valoración:
IMBD 8.7
Rotten Tomatoes 93
Sinopsis

Henry, un niño de trece años de Brooklyn, vive fascinado con el mundo de los gángsters. Su sueño se hace realidad cuando entra a formar parte de la familia Pauline, dueña absoluta de la zona, que lo educan como un miembro más de la banda convirtiéndole en un destacado mafioso.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
27 noches
27 noches
1h 48minDrama,Comedia2025
Director: Daniel Hendler
Reparto: Marilú Marini,Daniel Hendler,Humberto Tortonese,Julieta Zylberberg,Paula Grinszpan,Carla Peterson,Germán de Silva,Roberto Suárez,Alejandra Flechner,Mariana Chaud,Dani Umpi,Martín Rechimuzzi,Diego De Paula,Alan Sabbagh,José Luis Arias
Valoración:
IMBD 6.9
Sinopsis

Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica a pedido de sus hijas, quienes aseguran que sufre de demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna.

¿Dónde verla?
Netflix
Ni una palabra
Ni una palabra
141h 53minMisterio & Suspense,Drama2001
Director: Gary Fleder
Reparto: Michael Douglas,Sean Bean,Brittany Murphy,Skye McCole Bartusiak,Guy Torry,Jennifer Esposito,Famke Janssen,Oliver Platt,Shawn Doyle,Victor Argo,Conrad Goode,Paul Schulze,Lance Reddick,Aidan Devine,Alex Campbell
Valoración:
IMBD 6.3
Rotten Tomatoes 23
Sinopsis

Tres ejes narrativos independientes uno del otro, que con el correr de los minutos empiezan a conectarse, forman la base a través de la cual se desarrolla la trama de la película. El principal de ellos tiene como centro de acción a Nathan Conrad (Michael Douglas), un brillante psiquiatra de New York que, tras atender a una joven y misteriosa paciente, ve como su vida cambia abruptamente una mañana, cuando su pequeña hija es secuestrada sin motivo aparente. El segundo eje muestra al líder (Sean Bean) de una banda de ladrones de joyas en busca de venganza a cualquier costo luego de haber sido traicionado por unos de sus socios. Y el tercero cierra el triángulo con la investigación que la policía interpretada por Jennifer Esposito inicia a raíz de dos violentos asesinatos.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Romeo + Julieta de William Shakespeare
Romeo + Julieta de William Shakespeare
PG-132h 0minDrama,Romance1996
Director: Baz Luhrmann
Reparto: Leonardo DiCaprio,Claire Danes,Jesse Bradford,Vondie Curtis-Hall,Brian Dennehy,John Leguizamo,Miriam Margolyes,Harold Perrineau,Christina Pickles,Pete Postlethwaite,Paul Rudd,Paul Sorvino,Diane Venora,M. Emmet Walsh,Edwina Moore
Valoración:
IMBD 6.7
Rotten Tomatoes 74
Sinopsis

En Verona Beach se suceden los enfrentamientos entre las dos familias más poderosas (los Montesco y los Capuleto), cuyo objetivo es conseguir el dominio de la ciudad. Fulgencio Capuleto organiza una fiesta a la que asiste, gracias a la mediación de su amigo Mercuccio, Romeo Montesco. Lo que los Capuleto pretenden es que su joven hija Julieta se comprometa con el arrogante Dave Paris, el hijo del gobernador. Pero, cuando Romeo y Julieta se miran, surgirá entre ellos desde el primer momento la chispa del amor. Adaptación moderna del clásico de Shakespeare.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
La venganza de Popeye
La venganza de Popeye
1h 19minTerror2025
Director: William Stead
Reparto: Connor Powles,Danielle Ronald,Atlanta Moreno,Danielle Scott,Oliver Mason,Kathi deCouto,Kelly Rian Sanson
Valoración:
IMBD 3.2
Sinopsis

Unos monitores de campamento se enfrentan a una leyenda urbana sobre Popeye mientras se preparan para abrir un campamento de verano.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
V/H/S/Halloween
V/H/S/Halloween
1h 55minMisterio & Suspense,Comedia,Terror2025
Director: Alex Ross Perry,Bryan M Ferguson,Casper Kelly,Micheline Pitt,R.H. Norman,Paco Plaza
Reparto: Lawson Greyson,Sarah Nicklin,Isabella Feliciana,Sean Berube,Riley Nottingham,Lilly Speiser,Stephen Gurewitz,Miles Emanuel,Natalia Montgomery,Carl Garrison,Elena Musser,Adam Carr,Jeff Harms,Hallie Ruth Jacobs,Christian Paxton
Valoración:
IMBD 5.8
Rotten Tomatoes 95
Sinopsis

Una colección de videos con temática de Halloween desata una serie de historias retorcidas y llenas de sangre, que transforman el truco o trato en una lucha por la supervivencia.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
