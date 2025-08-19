Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 19 de agosto del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
19 de Agosto del 2025
Casi 300
Casi 300
PG-131h 24minComedia,Fantasía2008
Director: Jason Friedberg,Aaron Seltzer
Reparto: Sean Maguire,Carmen Electra,Ken Davitian,Kevin Sorbo,Diedrich Bader,Method Man,Ike Barinholtz,Lauren Walsh,Tiffany Haddish,Travis Van Winkle,Jareb Dauplaise,Phil Morris,Jim Piddock,Nicole Parker,Crista Flanagan
Valoración:
IMBD 2.8
Rotten Tomatoes 2
Sinopsis

Parodia de la exitosa película "300". El heroico Leónidas, sin más armas que la ropa interior de cuero y una capa, lidera un grupo de 13 espartanos en defensa de su patria contra los invasores persas (cuyas filas incluyen a Ghost Rider, Rocky Balboa, los Transformers y a una jorobada Paris Hilton).

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Noé
Noé
2h 19minDrama,Acción & Aventura,Documental2014
Director: Darren Aronofsky
Reparto: Russell Crowe,Jennifer Connelly,Ray Winstone,Anthony Hopkins,Emma Watson,Logan Lerman,Douglas Booth,Nick Nolte,Mark Margolis,Kevin Durand,Marton Csokas,Finn Wittrock,Madison Davenport,Gavin Casalegno,Nolan Gross
Valoración:
IMBD 5.8
Rotten Tomatoes 75
Sinopsis

Superproducción épica sobre la figura bíblica de Noé. En un mundo destruido por la perversión de los hombres, un humilde carpintero llamado Noé recibe una importante misión que será trascendental para la evolución y el desarrollo de la raza humana. Dios, cansado del corrupto y depravado comportamiento de los seres humanos a los que él mismo dio vida, advierte a Noé de un necesario e inminente diluvio universal que depure y libere a la tierra de la acción humana. Noé tendrá que construir un arca gigante para salvar a su familia, donde deberá reunir a una pareja de cada especie animal para preservar su conservación y crecimiento tras el apocalíptico diluvio que acabará con la humanidad y su fatídica conducta. El arca evitará que los seres que estén dentro mueran ahogados y los mantendrá con vida para una posterior reconstrucción del universo.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Tiburón blanco
Tiburón blanco
PG-131h 31minTerror,Misterio & Suspense2021
Director: Martin Wilson
Reparto: Katrina Bowden,Aaron Jakubenko,Kimie Tsukakoshi,Tim Kano,Te Kohe Tuhaka,Tatjana Marjanovic,Jason Wilder,Patrick Atchison
Valoración:
IMBD 4.2
Rotten Tomatoes 44
Sinopsis

Una escapada en hidroavión a la Gran Barrera de Coral australiana se convierte en una pesadilla para un grupo de jóvenes cuando son atacados por un gigantesco tiburón blanco. Varado en alta mar sobre un frágil bote salvavidas, el grupo tendrá que usar todo su ingenio para resistir a la monstruosa amenaza que les acecha bajo el agua.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
