Estrenos de Películas hoy 19 de septiembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
19 de Septiembre del 2025
Superman
Superman
2h 9minAcción & Aventura,Ciencia ficción,Fantasía2025
Director: James Gunn
Reparto: David Corenswet,Rachel Brosnahan,Nicholas Hoult,Edi Gathegi,Nathan Fillion,Isabela Merced,María Gabriela de Faría,Skyler Gisondo,Alan Tudyk,Grace Chan,Bradley Cooper,Angela Sarafyan,Michael Rooker,Pom Klementieff,Sara Sampaio
Valoración:
IMBD 7.2
Rotten Tomatoes 83
Sinopsis

En un mundo que ha perdido la fe en la bondad, Superman lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con los valores humanos que moldearon su carácter. Criado en la Tierra, representa la verdad, la justicia y el estilo americano, pero debe enfrentarse a un mundo cínico que cuestiona sus ideales. Entre el deber de proteger a la humanidad y la búsqueda de su identidad, Superman demuestra que la esperanza y la bondad nunca pasan de moda, incluso en los tiempos más oscuros, inspirando a otros a creer en un futuro mejor.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
El mismo día contigo
El mismo día contigo
1h 58minRomance,Comedia,Fantasía,Drama2025
Director: Yanyong Kuruaungkoul
Reparto: Jarinporn Joonkiat,Warintorn Panhakarn,Charlette Wasita Hermenau,Trisanu Soranun,Jaturong Mokjok,Siriam Pakdeedumrongrit,Metinee Kingpayome,Ratchaneeboon Pheinwikraisophon,Thanatchaporn Utsahajit,Party Watcharapol Nonpakdee,Wanichaya Pornpanarittichai
Sinopsis

Atrapada en un bucle temporal, una impecable conservadora de museo revive el peor día de su vida y debe encontrar la forma de escapar de ese círculo vicioso.

¿Dónde verla?
Netflix
Doctor Sueño
Doctor Sueño
R2h 32minTerror,Fantasía,Misterio & Suspense,Drama2019
Director: Mike Flanagan
Reparto: Ewan McGregor,Rebecca Ferguson,Kyliegh Curran,Cliff Curtis,Zahn McClarnon,Emily Alyn Lind,Selena Anduze,Robert Longstreet,Carel Struycken,Katie Parker,Jamie Flanagan,Met Clark,Zackary Momoh,Jocelin Donahue,Dakota Hickman
Valoración:
IMBD 7.3
Rotten Tomatoes 78
Sinopsis

Secuela del film de culto "El resplandor" (1980) dirigido por Stanley Kubrick y también basado en una famosa novela de Stephen King. La historia transcurre algunos años después de los acontecimientos de "The Shining", y sigue a Danny Torrance (Ewan McGregor), traumatizado y con problemas de ira y alcoholismo que hacen eco de los problemas de su padre Jack, que cuando sus habilidades psíquicas resurgen, se contacta con una niña de nombre Abra Stone, a quien debe rescatar de un grupo de viajeros que se alimentan de los niños que poseen el don de "el resplandor".

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Sonic 3: La película
Sonic 3: La película
PG1h 50minFamilia,Fantasía,Ciencia ficción,Acción & Aventura,Comedia2024
Director: Jeff Fowler
Reparto: Jim Carrey,Ben Schwartz,Keanu Reeves,Idris Elba,Colleen O'Shaughnessey,James Marsden,Tika Sumpter,Lee Majdoub,Krysten Ritter,Adam Pally,Natasha Rothwell,Shemar Moore,Alyla Browne,Tom Butler,Jorma Taccone
Valoración:
IMBD 6.9
Rotten Tomatoes 85
Sinopsis

Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora. Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Madame Web
Madame Web
PG-131h 57minAcción & Aventura,Fantasía,Ciencia ficción,Misterio & Suspense2024
Director: S.J. Clarkson
Reparto: Dakota Johnson,Sydney Sweeney,Isabela Merced,Celeste O'Connor,Tahar Rahim,Mike Epps,Emma Roberts,Adam Scott,Kerry Bishé,Zosia Mamet,José María Yázpik,Kathy-Ann Hart,Josh Drennen,Deirdre McCourt,Naheem Garcia
Valoración:
IMBD 4
Rotten Tomatoes 10
Sinopsis

Cassandra Webb es una paramédica en Manhattan que podría tener habilidades clarividentes. Obligada a enfrentarse a sucesos que se han revelado de su pasado, crea una relación con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso... si consiguen sobrevivir a un presente mortal.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
After: Aquí acaba todo
After: Aquí acaba todo
1h 34minDrama,Romance2023
Director: Castille Landon
Reparto: Hero Fiennes Tiffin,Josephine Langford,Mimi Keene,Stephen Moyer,Louise Lombard,Arielle Kebbel,Carter Jenkins,Kiana Madeira,Rob Estes,Frances Turner,Benjamin Mascolo,Rosa Escoda,Ella Martine,Jessica Webber,Cora Kirk
Valoración:
IMBD 4.7
Sinopsis

Hardin sigue luchando por seguir adelante. Agobiado por el bloqueo del escritor y la dolorosa ruptura con Tessa, Hardin viaja a Portugal en busca de una mujer a la que hizo daño en el pasado... y para encontrarse a sí mismo. Con la esperanza de recuperar a Tessa, se da cuenta de que necesita cambiar su forma de ser antes de poder comprometerse definitivamente.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
