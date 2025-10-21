Estrenos de Películas hoy 21 de octubre del 2025

En un mundo moralmente plano en el que la ropa tiene más sentido que la piel, Patrick Bateman es un espécimen soberbiamente elaborado que cumple todos los requisitos de Master del Universo, desde el diseño de su vestuario hasta el de sus productos químicos. Es prácticamente perfecto, como casi todos en su mundo e intenta desesperadamente encajar en él. Cuando más intenta ser como cualquier otro hombre adinerado de Wall Street, más anónimo se vuelve y menos control tiene sobre sus terribles instintos y su insaciable sed de sangre, que lo arrastra a una vorágine en la que los objetos valen más que el cuerpo y el alma de una persona.
Durante el octubre de 1994, tres estudiantes de cine en el Montgomery College, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams realizaron la propuesta de crear un proyecto para presentarla en la clase de cine, el proyecto llamado por Heather "El Proyecto de la Bruja de Blair" contaba de entrevistas con los residentes del pueblo de Burkittsville, Maryland, sobre la bruja local.
Frank Slade es un malhumorado Coronel en la reserva del ejército norteamericano, retirado pues sufre de ceguera. Durante el fin de semana de Acción de Gracias el joven estudiante Charlie Simms, contratado por la familia de Slade, se queda en su casa para servirle de lazarillo y procurar que no beba mucho. Pero Frank tiene otros planes: irse a la gran ciudad de Nueva York... Remake de la película italiana de 1974 "Profumo di donna" (Perfume de mujer).
Tyler Gage (Channing Tatum) ha crecido y pasado toda su vida en los barrios más peligrosos de la ciudad de Baltimore y sabe que es poco probable que alguna vez salga de ahí. Un día, tras un roce con la ley, Tyler es sentenciado a realizar un servicio comunitario en la Escuela de Artes de Maryland. Allí conoce a Nora (Jenna Dewan), una atractiva bailarina que está buscando desesperadamente a alguien que sustituya a su compañero, de baja por accidente, antes de la importantísima Exhibición Senior de la escuela.
R, un zombi con problemas existenciales, entabla una extraña amistad con la novia de una de sus víctimas. Esta insólita relación provoca una reacción en cadena que cambia su vida, la de otros zombis y probablemente la de todo el planeta.
Tras eliminar a algunos de los miembros de la banda que intentó asesinarla el día de su boda, "Mamba Negra" prosigue su venganza e intenta acabar con el resto de la banda, en especial con su antiguo jefe, Bill, que la dio por muerta dejándola en coma.
Uma Thurman es una asesina que, el día de su boda, es atacada por los miembros de la banda de su jefe, Bill (David Carradine). Logra sobrevivir al ataque, aunque queda en coma. Cinco años después despierta con un trozo de metal en la cabeza y un gran deseo de venganza en su corazón.
Holly Kennedy es una joven viuda que trata de encauzar nuevamente su vida tras la muerte de su amado marido Gerry, fallecido de una enfermedad. Entonces descubre que éste le ha dejado escritas varias cartas...
Sophie Hall (Amanda Seyfried) es una aspirante a escritora de una revista, quien, junto con su novio Víctor (Gael García Bernal), vuela desde Nueva York a Italia para vivir algo del romance que mucha falta le hace a la relación. Mientras Víctor está fuera, ocupándose de unos asuntos de trabajo, Sofía se encuentra en el famoso patio de Verona, donde mujeres de todas partes del mundo le dejan a Julieta cartas de amores perdidos y no correspondidos. Ella descubre una carta escrita 50 años antes a Julieta por Claire Smith (Vanessa Redgrave) buscando a un joven italiano que la cautivó siendo adolescente. Para sorpresa de Sophie, su carta inspira a Claire, ahora abuela, para viajar a Verona en busca de su amor perdido (Franco Nero).
Una mujer que lucha con la inseguridad se despierta de una caída creyendo que es la mujer más bella y capaz del planeta. Su nueva confianza le permite vivir sin miedo, pero ¿qué sucede cuando se da cuenta de que su apariencia nunca cambia?
Una investigación sobre la caída de los Expos de Montreal —el primer equipo de las Grandes Ligas de Béisbol de Canadá— y los responsables del triste final.