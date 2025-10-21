Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 21 de octubre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
21 de Octubre del 2025
Psicópata Americano
Psicópata Americano
1h 42minDrama,Misterio & Suspense,Terror,Crimen2000
Director: Mary Harron
Reparto: Christian Bale,Justin Theroux,Josh Lucas,Bill Sage,Chloë Sevigny,Reese Witherspoon,Samantha Mathis,Matt Ross,Jared Leto,Willem Dafoe,Cara Seymour,Guinevere Turner,Stephen Bogaert,Monika Meier,Reg E. Cathey
Valoración:
IMBD 7.6
Rotten Tomatoes 68
Sinopsis

En un mundo moralmente plano en el que la ropa tiene más sentido que la piel, Patrick Bateman es un espécimen soberbiamente elaborado que cumple todos los requisitos de Master del Universo, desde el diseño de su vestuario hasta el de sus productos químicos. Es prácticamente perfecto, como casi todos en su mundo e intenta desesperadamente encajar en él. Cuando más intenta ser como cualquier otro hombre adinerado de Wall Street, más anónimo se vuelve y menos control tiene sobre sus terribles instintos y su insaciable sed de sangre, que lo arrastra a una vorágine en la que los objetos valen más que el cuerpo y el alma de una persona.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
El proyecto de la bruja de Blair
El proyecto de la bruja de Blair
1h 21minMisterio & Suspense,Terror1999
Director: Daniel Myrick,Eduardo Sánchez
Reparto: Rei Hance,Joshua Leonard,Michael C. Williams,Bob Griffin,Jim King,Sandra Sánchez,Ed Swanson,Patricia DeCou,Mark Mason,Jackie Hallex
Valoración:
IMBD 6.5
Rotten Tomatoes 86
Sinopsis

Durante el octubre de 1994, tres estudiantes de cine en el Montgomery College, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams realizaron la propuesta de crear un proyecto para presentarla en la clase de cine, el proyecto llamado por Heather "El Proyecto de la Bruja de Blair" contaba de entrevistas con los residentes del pueblo de Burkittsville, Maryland, sobre la bruja local.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Esencia de mujer
Esencia de mujer
R2h 36minDrama1992
Director: Martin Brest
Reparto: Al Pacino,Chris O'Donnell,James Rebhorn,Gabrielle Anwar,Philip Seymour Hoffman,Richard Venture,Bradley Whitford,Ron Eldard,Rochelle Oliver,Margaret Eginton,Tom Riis Farrell,Nicholas Sadler,Todd Louiso,Matt Smith,Gene Canfield
Valoración:
IMBD 8
Rotten Tomatoes 82
Sinopsis

Frank Slade es un malhumorado Coronel en la reserva del ejército norteamericano, retirado pues sufre de ceguera. Durante el fin de semana de Acción de Gracias el joven estudiante Charlie Simms, contratado por la familia de Slade, se queda en su casa para servirle de lazarillo y procurar que no beba mucho. Pero Frank tiene otros planes: irse a la gran ciudad de Nueva York... Remake de la película italiana de 1974 "Profumo di donna" (Perfume de mujer).

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Bailando (Step Up)
Bailando (Step Up)
141h 44minRomance,Crimen,Drama,Música2006
Director: Anne Fletcher
Reparto: Channing Tatum,Jenna Dewan,Damaine Radcliff,Rachel Griffiths,Deirdre Lovejoy,Alyson Stoner,Drew Sidora,Josh Henderson,Heavy D,Ryan Sands,Frank Ferrara,Frank Herzog,De'Shawn Washington,Mario,Tim Lacatena
Valoración:
IMBD 6.5
Rotten Tomatoes 22
Sinopsis

Tyler Gage (Channing Tatum) ha crecido y pasado toda su vida en los barrios más peligrosos de la ciudad de Baltimore y sabe que es poco probable que alguna vez salga de ahí. Un día, tras un roce con la ley, Tyler es sentenciado a realizar un servicio comunitario en la Escuela de Artes de Maryland. Allí conoce a Nora (Jenna Dewan), una atractiva bailarina que está buscando desesperadamente a alguien que sustituya a su compañero, de baja por accidente, antes de la importantísima Exhibición Senior de la escuela.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Memorias de un zombie adolescente
Memorias de un zombie adolescente
141h 38minRomance,Terror,Comedia2013
Director: Jonathan Levine
Reparto: Nicholas Hoult,Teresa Palmer,Lio Tipton,John Malkovich,Dave Franco,Rob Corddry,Cory Hardrict,Vincent Leclerc,Daniel Rindress-Kay,Chris Cavener,Aaron Janke,Serge Alain Cambronne,Robert Reynolds,John Topor,Ayisha Issa
Valoración:
IMBD 6.8
Rotten Tomatoes 81
Sinopsis

R, un zombi con problemas existenciales, entabla una extraña amistad con la novia de una de sus víctimas. Esta insólita relación provoca una reacción en cadena que cambia su vida, la de otros zombis y probablemente la de todo el planeta.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Kill Bill: Volumen 2
Kill Bill: Volumen 2
R2h 16minAcción & Aventura,Crimen,Misterio & Suspense2004
Director: Quentin Tarantino
Reparto: Uma Thurman,David Carradine,Daryl Hannah,Michael Madsen,Gordon Liu Chia-Hui,Michael Parks,Perla Haney-Jardine,Vivica A. Fox,Ambrosia Kelley,James Parks,Jonathan Loughran,Michael Bowen,Kenji Ohba,Yoshiyuki Morishita,Jun Kunimura
Valoración:
IMBD 8
Rotten Tomatoes 84
Sinopsis

Tras eliminar a algunos de los miembros de la banda que intentó asesinarla el día de su boda, "Mamba Negra" prosigue su venganza e intenta acabar con el resto de la banda, en especial con su antiguo jefe, Bill, que la dio por muerta dejándola en coma.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Kill Bill: Volumen 1
Kill Bill: Volumen 1
R1h 51minCrimen,Acción & Aventura,Misterio & Suspense2003
Director: Quentin Tarantino
Reparto: Uma Thurman,Lucy Liu,Vivica A. Fox,Daryl Hannah,David Carradine,Michael Madsen,Julie Dreyfus,Chiaki Kuriyama,Sonny Chiba,Gordon Liu Chia-Hui,Michael Parks,Michael Bowen,Jun Kunimura,Kenji Ohba,Yuki Kazamatsuri
Valoración:
IMBD 8.2
Rotten Tomatoes 85
Sinopsis

Uma Thurman es una asesina que, el día de su boda, es atacada por los miembros de la banda de su jefe, Bill (David Carradine). Logra sobrevivir al ataque, aunque queda en coma. Cinco años después despierta con un trozo de metal en la cabeza y un gran deseo de venganza en su corazón.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Posdata: Te quiero
Posdata: Te quiero
142h 6minRomance,Drama,Comedia,Europeas2007
Valoración:
IMBD 7
Rotten Tomatoes 25
Sinopsis

Holly Kennedy es una joven viuda que trata de encauzar nuevamente su vida tras la muerte de su amado marido Gerry, fallecido de una enfermedad. Entonces descubre que éste le ha dejado escritas varias cartas...

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Cartas a Julieta
Cartas a Julieta
1h 45minComedia,Drama,Romance2010
Director: Gary Winick
Reparto: Amanda Seyfried,Christopher Egan,Gael García Bernal,Vanessa Redgrave,Franco Nero,Luisa Ranieri,Milena Vukotić,Marina Massironi,Marcia DeBonis,Luisa De Santis,Paolo Arvedi,Lidia Biondi,Dario Conti,Giordano Formenti,Remo Remotti
Valoración:
IMBD 6.5
Rotten Tomatoes 42
Sinopsis

Sophie Hall (Amanda Seyfried) es una aspirante a escritora de una revista, quien, junto con su novio Víctor (Gael García Bernal), vuela desde Nueva York a Italia para vivir algo del romance que mucha falta le hace a la relación. Mientras Víctor está fuera, ocupándose de unos asuntos de trabajo, Sofía se encuentra en el famoso patio de Verona, donde mujeres de todas partes del mundo le dejan a Julieta cartas de amores perdidos y no correspondidos. Ella descubre una carta escrita 50 años antes a Julieta por Claire Smith (Vanessa Redgrave) buscando a un joven italiano que la cautivó siendo adolescente. Para sorpresa de Sophie, su carta inspira a Claire, ahora abuela, para viajar a Verona en busca de su amor perdido (Franco Nero).

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
¡Qué guapa soy!
¡Qué guapa soy!
PG-131h 50minComedia,Romance2018
Director: Abby Kohn,Marc Silverstein
Reparto: Amy Schumer,Michelle Williams,Tom Hopper,Rory Scovel,Adrian Martinez,Emily Ratajkowski,Aidy Bryant,Busy Philipps,Lauren Hutton,Sasheer Zamata,Angela Davis,Caroline Day,Anastagia Pierre Friel,Gia Crovatin,Olivia Culpo
Valoración:
IMBD 5.7
Rotten Tomatoes 35
Sinopsis

Una mujer que lucha con la inseguridad se despierta de una caída creyendo que es la mujer más bella y capaz del planeta. Su nueva confianza le permite vivir sin miedo, pero ¿qué sucede cuando se da cuenta de que su apariencia nunca cambia?

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
¿Quién acabó con los Expos de Montreal?
¿Quién acabó con los Expos de Montreal?
1h 30minDocumental,Deporte2025
Director: Jean-François Poisson
Reparto: Pedro Martínez,Felipe Alou,Larry Walker,David Samson,Tom Verducci
Sinopsis

Una investigación sobre la caída de los Expos de Montreal —el primer equipo de las Grandes Ligas de Béisbol de Canadá— y los responsables del triste final.

¿Dónde verla?
Netflix
