Estrenos de Películas hoy 22 de agosto del 2025

La solitaria adolescente Mia se engancha a la emoción de invocar espíritus utilizando una mano embalsamada, pero cuando se enfrenta a un alma que dice ser su madre muerta, desata una plaga de fuerzas sobrenaturales y se debate entre decidir en quién puede confiar: en los vivos o en los muertos.
En un pueblo maldito, una madre debe invocar el poder de una diosa cuando una fuerza demoníaca que roba niños amenaza la vida de su hija.
Tras cumplir una condena en prisión por un crimen de su hermano, un hombre se reencuentra con su familia, y el rencor se transforma en sanación cuando conoce a su sobrina.
La famosa pareja conoce a Robyn Starling quien tras escaparse de su casa necesita la ayuda de Tom y Jerry para encontrar a su desaparecido padre. A pesar de sus esfuerzos heróicos, Tom y Jerry son capturados por la malvada tía de Robyn, Tía Gordis, y su abogado Lambis y encarcelados en una cárcel de animales por el perverso doctor Caradulce Cachetín. Tom y Jerry planean una fuga genial y liberan a sus nuevos amigos Puggsy y Frankie la Pulga. (FILMAFFINITY)
Tras el fracaso de una operación encubierta, un mercenario sobrevive para vengar a sus camaradas caídos.
El knd debe encontrar una manera de evitar que el abuelo gobierne el mundo y convierta a todos, incluidos los adultos, en zombis de la tercera edad. Mientras tanto, uno descubre que su padre perdedor fue el gran número cero.
¿Crimen de odio o simulación? Jussie Smollett cuenta su historia en este revelador documental de los productores de «El estafador de Tinder» y «No te metas con los gatos».