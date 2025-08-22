Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 22 de agosto del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
22 de Agosto del 2025
Háblame
Háblame
1h 35minTerror,Misterio & Suspense2023
Director: Michael Philippou,Danny Philippou
Reparto: Sophie Wilde,Alexandra Jensen,Joe Bird,Otis Dhanji,Miranda Otto,Zoe Terakes,Chris Alosio,Marcus Johnson,Alexandria Steffensen,Ari McCarthy,Sunny Johnson,James Oliver,Cass Comerford,Jett Gazley,Kitt Erhart-Bruce
Valoración:
IMBD 7.1
Sinopsis

La solitaria adolescente Mia se engancha a la emoción de invocar espíritus utilizando una mano embalsamada, pero cuando se enfrenta a un alma que dice ser su madre muerta, desata una plaga de fuerzas sobrenaturales y se debate entre decidir en quién puede confiar: en los vivos o en los muertos.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Maa
Maa
2h 13minTerror2025
Director: Vishal Furia
Reparto: Kajol,Ronit Roy,Indraneil Sengupta,Jitin Gulati,Gopal Singh,Dibyendu Bhattacharya,Aashit Chatterjee,Yaaneea Bhardwaj
Valoración:
IMBD 5.5
Rotten Tomatoes 15
Sinopsis

En un pueblo maldito, una madre debe invocar el poder de una diosa cuando una fuerza demoníaca que roba niños amenaza la vida de su hija.

¿Dónde verla?
Netflix
Abandoned Man
Abandoned Man
Drama2025
Director: Çağrı Vila Lostuvalı
Reparto: Mert Ramazan Demir,Ada Erma,Rahimcan Kapkap,Ercan Kesal,Edip Tepeli,Burcu Cavrar
Sinopsis

Tras cumplir una condena en prisión por un crimen de su hermano, un hombre se reencuentra con su familia, y el rencor se transforma en sanación cuando conoce a su sobrina.

¿Dónde verla?
Netflix
Tom y Jerry: la película
Tom y Jerry: la película
G1h 23minMúsica,Animación,Comedia,Familia1992
Director: Phil Roman
Reparto: Richard Kind,Dana Hill,Anndi McAfee,Tony Jay,Rip Taylor,Henry Gibson,Michael Bell,Ed Gilbert,David L. Lander,Howard Morris,Sydney Lassick,Raymond McLeod,Tino Insana,Don Messick,B.J. Ward
Valoración:
IMBD 5.4
Rotten Tomatoes 14
Sinopsis

La famosa pareja conoce a Robyn Starling quien tras escaparse de su casa necesita la ayuda de Tom y Jerry para encontrar a su desaparecido padre. A pesar de sus esfuerzos heróicos, Tom y Jerry son capturados por la malvada tía de Robyn, Tía Gordis, y su abogado Lambis y encarcelados en una cárcel de animales por el perverso doctor Caradulce Cachetín. Tom y Jerry planean una fuga genial y liberan a sus nuevos amigos Puggsy y Frankie la Pulga. (FILMAFFINITY)

¿Dónde verla?
Netflix
Perros de guerra
Perros de guerra
PG-131h 35minDrama,Acción & Aventura,Misterio & Suspense2024
Director: Isaac Florentine
Reparto: Frank Grillo,Robert Patrick,Rhona Mitra,Leeshon Alexander,Urs Rechn,Matthew Marsh,Steven Elder,Victor Solé,Seydina Baldé,Marc Hoang,Mark Strange,Joey Ansah,Yvonne Mai,Raha Rahbari,Lee Charles
Valoración:
IMBD 4.5
Sinopsis

Tras el fracaso de una operación encubierta, un mercenario sobrevive para vengar a sus camaradas caídos.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Código: KND Los chicos del Barrio - Operación C.E.R.O.
Código: KND Los chicos del Barrio - Operación C.E.R.O.
1h 13minFantasía,Animación,Comedia,Acción & Aventura,Misterio & Suspense,Ciencia ficción,Familia2006
Director: Tom Warburton,Guy Moore
Reparto: Ben Diskin,Lauren Tom,Dee Bradley Baker,Cree Summer,Jason Harris,Grey DeLisle,Jeff Bennett,Jennifer Hale,Mark Hamill,Tom Kenny,Maurice LaMarche,Matt Levin,Frank Welker,Neil Ross,Daran Norris
Valoración:
IMBD 7.4
Sinopsis

El knd debe encontrar una manera de evitar que el abuelo gobierne el mundo y convierta a todos, incluidos los adultos, en zombis de la tercera edad. Mientras tanto, uno descubre que su padre perdedor fue el gran número cero.

¿Dónde verla?
HBO Max
The Truth About Jussie Smollett?
The Truth About Jussie Smollett?
1h 30minDocumental2025
Director: Gagan Rehill
Reparto: Jussie Smollett
Sinopsis

¿Crimen de odio o simulación? Jussie Smollett cuenta su historia en este revelador documental de los productores de «El estafador de Tinder» y «No te metas con los gatos».

¿Dónde verla?
Netflix
