Estrenos de Películas hoy 22 de agosto del 2025

Sinopsis

La famosa pareja conoce a Robyn Starling quien tras escaparse de su casa necesita la ayuda de Tom y Jerry para encontrar a su desaparecido padre. A pesar de sus esfuerzos heróicos, Tom y Jerry son capturados por la malvada tía de Robyn, Tía Gordis, y su abogado Lambis y encarcelados en una cárcel de animales por el perverso doctor Caradulce Cachetín. Tom y Jerry planean una fuga genial y liberan a sus nuevos amigos Puggsy y Frankie la Pulga. (FILMAFFINITY)