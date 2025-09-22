Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 22 de septiembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
22 de Septiembre del 2025
Cariño, cuánto te odio
Cariño, cuánto te odio
R1h 42minDrama,Comedia,Romance2021
Director: Peter Hutchings
Reparto: Lucy Hale,Austin Stowell,Corbin Bernsen,Sakina Jaffrey,Damon Daunno,Yasha Jackson,Shona Tucker,Kathryn Boswell,Sean Cullen,Nance Williamson,Brock Yurich,Robby Johnson,Tania Asnes,Nicholas Baroudi,David Ebert
Valoración:
IMBD 6.2
Rotten Tomatoes 69
Sinopsis

Decidida a lograr el éxito profesional sin comprometer su ética, Lucy se embarca en un juego despiadado de superioridad contra el frío y eficiente némesis Joshua, una rivalidad que se complica por su creciente atracción por él.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Van Wilder: Animal Party
Van Wilder: Animal Party
141h 32minComedia,Romance,Europeas2002
Director: Walt Becker
Reparto: Ryan Reynolds,Tara Reid,Tim Matheson,Kal Penn,Teck Holmes,Daniel Cosgrove,Deon Richmond,Alex Burns,Emily Rutherfurd,Paul Gleason,Erik Estrada,Curtis Armstrong,Jason Winer,Chris Owen,Simon Helberg
Valoración:
IMBD 6.4
Rotten Tomatoes 18
Sinopsis

Después de siete años perdiendo el tiempo en la universidad, Van Wilder no tiene la menor intención de graduarse. Sin embargo, para su desgracia, su padre, Vance Wilder, tampoco tiene la menor intención de seguir pagando sus estudios. Pero Van tiene una idea: organizar fiestas para recaudar el dinero necesario para continuar con su vida de estudiante. Gwen Pearson es una estudiante a la que le han encargado escribir un artículo, en contra de sus deseos, sobre el "Rey de la universidad". A medida que Gwen conoce el mundo de Van, descubre la verdad sobre el hombre que hay detrás del mito.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
El espía
El espía
PG1h 50minMisterio & Suspense,Crimen,Historia,Drama2007
Director: Billy Ray
Reparto: Chris Cooper,Ryan Phillippe,Laura Linney,Caroline Dhavernas,Gary Cole,Dennis Haysbert,Kathleen Quinlan,Bruce Davison,Jonathan Watton,Tom Barnett,Jonathan Potts,David Huband,Catherine Burdon,Scott Gibson,Courtenay J. Stevens
Valoración:
IMBD 7
Rotten Tomatoes 83
Sinopsis

Al aspirante a agente del FBI Eric O'Neill (Phillippe) le asignan como compañero al veterano Robert Hanssen (Cooper). La Agencia tiene evidencias de que está pasando información muy valiosa a los soviéticos. Para no levantar demasiadas sospechas, una de las supervisoras del caso (Linney) le dice a Eric que su misión será vigilar a Hanssen porque es un pervertido sexual. (FILMAFFINITY)

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
¡Has llegado al final de la lista!
Series Películas online Netflix estrenos Peru

Últimas noticias

