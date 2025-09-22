Estrenos de Películas hoy 22 de septiembre del 2025

Decidida a lograr el éxito profesional sin comprometer su ética, Lucy se embarca en un juego despiadado de superioridad contra el frío y eficiente némesis Joshua, una rivalidad que se complica por su creciente atracción por él.
Después de siete años perdiendo el tiempo en la universidad, Van Wilder no tiene la menor intención de graduarse. Sin embargo, para su desgracia, su padre, Vance Wilder, tampoco tiene la menor intención de seguir pagando sus estudios. Pero Van tiene una idea: organizar fiestas para recaudar el dinero necesario para continuar con su vida de estudiante. Gwen Pearson es una estudiante a la que le han encargado escribir un artículo, en contra de sus deseos, sobre el "Rey de la universidad". A medida que Gwen conoce el mundo de Van, descubre la verdad sobre el hombre que hay detrás del mito.
Al aspirante a agente del FBI Eric O'Neill (Phillippe) le asignan como compañero al veterano Robert Hanssen (Cooper). La Agencia tiene evidencias de que está pasando información muy valiosa a los soviéticos. Para no levantar demasiadas sospechas, una de las supervisoras del caso (Linney) le dice a Eric que su misión será vigilar a Hanssen porque es un pervertido sexual. (FILMAFFINITY)