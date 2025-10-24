Estrenos de Películas hoy 24 de octubre del 2025

Sinopsis

Banana Joe, un hombre que vive en una isla paradisíaca sin ningún tipo de actividad comercial, llega con su barco a un puerto, donde le dicen que para utilizar el barco necesita un permiso especial. Joe va a la ciudad para formalizar el permiso y allí descubre los avances de la vida moderna. Cuando regresa a la isla, se encuentra con algunos inversores de la peor calaña con los que acaba enfrentándose.