Estrenos de Películas hoy 24 de octubre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
24 de Octubre del 2025
Lo llaman OG
Lo llaman OG
2h 35minAcción & Aventura,Misterio & Suspense,Drama,Crimen2025
Director: Sujeeth
Reparto: Pawan Kalyan,Emraan Hashmi,Priyanka Arul Mohan,Prakash Raj,Sriya Reddy,Arjun Das,Ajay Ghosh,Rajendran,Jeeva,Harish Uthaman,Shaam,Abhimanyu Singh,Rahul Ravindran,Tej Sapru,Sudev Nair
Valoración:
IMBD 6.8
Sinopsis

Tras entrenar en Japón, un hombre vive tranquilo en el exilio... Hasta que un problema lo obliga a regresar a Mumbai para ayudar a quienes juró proteger.

¿Dónde verla?
Netflix
Eden
Eden
2h 9minMisterio & Suspense,Drama,Historia2025
Director: Ron Howard
Reparto: Sydney Sweeney,Jude Law,Daniel Brühl,Vanessa Kirby,Ana de Armas,Felix Kammerer,Toby Wallace,Jonathan Tittel,Ignacio Gasparini,Richard Roxburgh,Paul Gleeson,Thiago Moraes,Nicholas Denton,Tim Ross,Antonio Alvarez
Valoración:
IMBD 6.4
Sinopsis

En 1932, un grupo de europeos busca una nueva vida en una isla deshabitada del archipiélago de las Galápagos. Ellos y quienes les siguen creen haber encontrado el paraíso, pero descubren que el infierno son los demás.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Michelle Wolf: The Well
Michelle Wolf: The Well
1h 0minComedia2025
Director: Eric Abrams
Reparto: Michelle Wolf
Valoración:
IMBD 6.1
Sinopsis

Michelle Wolf habla sin tabúes sobre las mujeres blancas, los asesinos seriales y la transición a la maternidad en este incisivo especial de stand up.

¿Dónde verla?
Netflix
V/H/S/85
V/H/S/85
R1h 51minMisterio & Suspense,Terror2023
Director: David Bruckner,Gigi Saul Guerrero,Mike P. Nelson,Natasha Kermani,Scott Derrickson
Reparto: Alex Galick,Anna Sundberg,Chelsey Grant,Toussaint Morrison,Anna Hashizume,Mike Lester,Justen Jones,Gabriela Roel,Ari Gallegos,Gigi Saul Guerrero,Marcio Moreno,Felipe de Lara,Florencia Ríos,Gerardo Oñate,José María Higareda
Valoración:
IMBD 5.6
Rotten Tomatoes 75
Sinopsis

Desveladas a través de un documental hecho para la televisión, surgen cinco historias escalofriantes: unos científicos observan a un niño inusual obsesionado con su televisor, unos niños se embarcan en una aventura de esquí en un lago, un equipo de televisión lucha por sobrevivir a un desastre natural, los primeros días de la RV despiertan algo terrorífico y un sueño mortal es capturado en una cinta.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Banana Joe
Banana Joe
1h 36minComedia,Acción & Aventura,Europeas1982
Director: Steno
Reparto: Bud Spencer,Marina Langner,Mario Scarpetta,Gianfranco Barra,Enzo Garinei,Gunther Philipp,Giorgio Bracardi,Gisela Hahn,Nello Pazzafini,Carlo Reali,Salvatore Basile,Edy Biagetti,Giovanni Cianfriglia,Benito Pacifico,Sergio Smacchi
Valoración:
IMBD 6.3
Sinopsis

Banana Joe, un hombre que vive en una isla paradisíaca sin ningún tipo de actividad comercial, llega con su barco a un puerto, donde le dicen que para utilizar el barco necesita un permiso especial. Joe va a la ciudad para formalizar el permiso y allí descubre los avances de la vida moderna. Cuando regresa a la isla, se encuentra con algunos inversores de la peor calaña con los que acaba enfrentándose.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
A cualquier precio
A cualquier precio
1h 45minDrama,Misterio & Suspense,Deporte2012
Director: Ramin Bahrani
Reparto: Dennis Quaid,Zac Efron,Kim Dickens,Clancy Brown,Maika Monroe,Heather Graham,Red West,Chelcie Ross,Stephen Louis Grush,Ben Marten,Matthew Petersen,Dan Waller,John Hoogenakker,Laura Atwood,Marc Grapey
Valoración:
IMBD 5.6
Rotten Tomatoes 52
Sinopsis

Henry Whipple es un granjero del medio oeste americano que lo que más desea en el mundo es que su hijo Dean se haga cargo del negocio familiar. Pero Dean tiene otros planes: sueña con una carrera como piloto de carreras.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Una Navidad escandalosa
Una Navidad escandalosa
1h 33minRomance,Comedia2023
Director: Jonah Feingold
Reparto: Leighton Meester,Robbie Amell,Michael Hitchcock,Kathryn Greenwood,Veronika Slowikowska,Thomas Cadrot,Donna Benedicto,Daniel Bacon,Emily Schoen,Eleanor Walker,C.J. Wilkins,Brittany Hobson,Dana Stoutenburg,Spencer Borgeson,Rachel Risen
Valoración:
IMBD 5.7
Rotten Tomatoes 44
Sinopsis

Cuando Graham decide llegarle de sorpresa a su familia para Navidad, el sorprendido es él cuando se entera de que ya están celebrando con una inesperada invitada de honor: su antigua prometida, Ali. Ambos entran en una batalla para decidir quién se va y quién pasa la Navidad con la familia. ¡Que comience el caos navideño!

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Juega o Muere
Juega o Muere
1h 16minMisterio & Suspense,Terror2023
Director: Eren Celeboglu,Ari Costa
Reparto: Asa Butterfield,Natalia Dyer,Benjamin Evan Ainsworth,Laurel Marsden,Annabeth Gish,Kolton Stewart,Summer H. Howell,Erik Athavale,Matthew Lupu,Shylo Molina,Zoe Fish,Annelise Pollmann,Sydney Sabiston,Maclean Fish,Marina Stephenson Kerr
Valoración:
IMBD 4.3
Rotten Tomatoes 33
Sinopsis

Un grupo de adolescentes de Salem descubre un cuchillo maldito que desata un demonio que les obliga a jugar a horripilantes y mortales versiones de juegos infantiles en los que no puede haber ganadores, sólo supervivientes.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
