Estrenos de Películas hoy 24 de octubre del 2025

Tras entrenar en Japón, un hombre vive tranquilo en el exilio... Hasta que un problema lo obliga a regresar a Mumbai para ayudar a quienes juró proteger.
En 1932, un grupo de europeos busca una nueva vida en una isla deshabitada del archipiélago de las Galápagos. Ellos y quienes les siguen creen haber encontrado el paraíso, pero descubren que el infierno son los demás.
Michelle Wolf habla sin tabúes sobre las mujeres blancas, los asesinos seriales y la transición a la maternidad en este incisivo especial de stand up.
Desveladas a través de un documental hecho para la televisión, surgen cinco historias escalofriantes: unos científicos observan a un niño inusual obsesionado con su televisor, unos niños se embarcan en una aventura de esquí en un lago, un equipo de televisión lucha por sobrevivir a un desastre natural, los primeros días de la RV despiertan algo terrorífico y un sueño mortal es capturado en una cinta.
Banana Joe, un hombre que vive en una isla paradisíaca sin ningún tipo de actividad comercial, llega con su barco a un puerto, donde le dicen que para utilizar el barco necesita un permiso especial. Joe va a la ciudad para formalizar el permiso y allí descubre los avances de la vida moderna. Cuando regresa a la isla, se encuentra con algunos inversores de la peor calaña con los que acaba enfrentándose.
Henry Whipple es un granjero del medio oeste americano que lo que más desea en el mundo es que su hijo Dean se haga cargo del negocio familiar. Pero Dean tiene otros planes: sueña con una carrera como piloto de carreras.
Cuando Graham decide llegarle de sorpresa a su familia para Navidad, el sorprendido es él cuando se entera de que ya están celebrando con una inesperada invitada de honor: su antigua prometida, Ali. Ambos entran en una batalla para decidir quién se va y quién pasa la Navidad con la familia. ¡Que comience el caos navideño!
Un grupo de adolescentes de Salem descubre un cuchillo maldito que desata un demonio que les obliga a jugar a horripilantes y mortales versiones de juegos infantiles en los que no puede haber ganadores, sólo supervivientes.