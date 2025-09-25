Estrenos de Películas hoy 25 de septiembre del 2025

Graham Hess es un pastor protestante que vive con sus dos hijos y con su hermano, Merrill, una antigua estrella del béisbol que trabaja en una gasolinera. Tras la muerte de su esposa en un accidente de tráfico, Graham pierde la fe y, en consecuencia, abandona a sus feligreses. Una mañana, al despertarse, se encuentra con que sus hijos han hecho un descubrimiento escalofriante en los campos de maíz que rodean su granja.
Continuación de la saga de los Corleone con dos historias paralelas: la elección de Michael Corleone como jefe de los negocios familiares y los orígenes del patriarca, el ya fallecido Don Vito, primero en Sicilia y luego en Estados Unidos, donde, empezando desde abajo, llegó a ser un poderosísimo jefe de la mafia de Nueva York.
En los años 60, durante la Guerra Fría y la carrera espacial entre la URSS y los Estados Unidos. Los soviéticos planean enviar a un hombre al espacio. El piloto militar Pavel Belyayev y Alexey Leonov están listos para entrar en el espacio abierto. Pero en el camino se enfrentan a muchos obstáculos y peligros.
Don Vito Corleone, conocido dentro de los círculos del hampa como 'El Padrino', es el patriarca de una de las cinco familias que ejercen el mando de la Cosa Nostra en Nueva York en los años cuarenta. Don Corleone tiene cuatro hijos: una chica, Connie, y tres varones; Sonny, Michael y Fredo. Cuando el Padrino reclina intervenir en el negocio de estupefacientes, empieza una cruenta lucha de violentos episodios entre las distintas familias del crimen organizado.
Annie es una exitosa abogada que vive en una casa de estilo modernista con sus dos hijas y su marido Peter, un reputado físico. La aparición de Gustav, un hijo que pertenece a una relación previa de Peter, pone patas arriba la armonía que reina en la vida de Annie. Lo que en un principio parece ser un movimiento liberador para ella, pronto se convierte en una historia de poder y traición que tendrá consecuencias devastadoras en su vida.
Cuando pasas de los 45 años, puede parecer que ya has hecho todo en la vida: un marido, dos hijos, un perro y una casa bonita con jardín. Pero... ¿eso es todo? ¿Así? ¿Y qué hay de TI en esa ecuación sin nombre? ¿Dónde estás TÚ y tus deseos? Cuando eres un adolescente, tienes toda la vida por delante. Tiempo para casarte, tener un par de hijos, un gato, y una casa bonita con jardín. Pero... ¿y si no tienes ni idea de qué hacer? ¿no sabes qué camino escoger? ¿Y nadie te ayuda a encontrar el camino? Ana y Eric. Eric y Ana. Los dos están perdidos. No tienen ni idea de qué hacer con el resto de sus vidas. Un día se conocen en un sex chat.
Jian (Ken Zheng) es un agente antiterrorista que combina sus habilidades como artista marcial y clarividente para llevar ante la justicia a las personas más viles del mundo. Este lobo solitario se ve obligado a hacer un desvío inesperado a Los Ángeles al recibir la devastadora noticia de un encubrimiento en torno al presunto suicidio de su hermano. Con la ayuda reacia de los detectives de LAPD, Abby (Madeline Zima), Carl (Tony Todd) y el Capitán Duke (Keith David), el grupo poco probable se involucró en la investigación. Jian y Abby luchan contra un criminal de alta tecnología (Sean Patrick Flanery) que busca explotar los dones de los hermanos en su propia búsqueda del poder.
Mitch Buchannon, un estricto y esforzado socorrista de la antigua escuela, deberá trabajar codo con codo con el rebelde Matt Brody, un joven ex nadador olímpico caído en desgracia al que le gusta saltarse las normas. A pesar de tener personalidades opuestas, los dos socorristas deberán unir fuerzas y formar equipo. Juntos descubrirán una trama criminal, en torno a drogas y asesinos, que amenaza el futuro de la Bahía. Su objetivo será proteger la playa de su destrucción a manos de un magnate del petróleo.
A tres kilómetros dentro de la Tierra, nueve mineros de los Apalaches luchan por sobrevivir después de que una explosión de metano les deje con tan sólo una hora de oxígeno.
A raíz de una ruptura desordenada, Andy Escobedo decide comenzar de nuevo, mudándose de Austin a Los Ángeles. Ansioso por hacer nuevas conexiones, se hace amigo de Roger, un inusual conductor de viajes compartidos. Pero cuando el comportamiento de Roger se vuelve demasiado extraño para que lo consuele, Andy lo rechaza y decide concentrarse en una relación en ciernes con su nueva novia, Sam. Esto desquicia a Roger, quien comienza a atormentar a Andy, asegurando que su estadía en Los Ángeles sea de corta duración.
Camilla es una exitosa abogada de unos cuarenta años que accidentalmente provoca la muerte de un inmigrante indocumentado. Al principio, solo le interesa exonerarse a sí misma, pero pronto un sentimiento de responsabilidad comienza a atormentarla: el cadáver de un joven yace en la morgue porque sus destinos se cruzaron fatalmente. Camilla está acostumbrada a protegerse del dolor y es incapaz de preocuparse realmente, ni siquiera por su propia hija. En medio de descubrir la identidad de la víctima, conoce a Bruno, el jefe de la morgue, quien parece ser el único que realmente puede entenderla. La investigación que emprende la llevará lejos de su entorno hasta que se verá obligada a cuestionarse a sí misma, su pasado sin resolver y la vida que realmente quiere vivir.