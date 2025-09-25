Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias de vida o muerte
EP 36 • 46:10
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?
EP 218 • 04:13
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29

Estrenos de Películas hoy 25 de septiembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
25 de Septiembre del 2025
Señales
Señales
141h 46minDrama,Misterio & Suspense,Ciencia ficción2002
Director: M. Night Shyamalan
Reparto: Mel Gibson,Joaquin Phoenix,Rory Culkin,Abigail Breslin,Cherry Jones,M. Night Shyamalan,Patricia Kalember,Ted Sutton,Merritt Wever,Lanny Flaherty,Marion McCorry,Michael Showalter,Kevin Pires,Clifford David,Rhonda Overby
Valoración:
IMBD 6.8
Rotten Tomatoes 76
Sinopsis

Graham Hess es un pastor protestante que vive con sus dos hijos y con su hermano, Merrill, una antigua estrella del béisbol que trabaja en una gasolinera. Tras la muerte de su esposa en un accidente de tráfico, Graham pierde la fe y, en consecuencia, abandona a sus feligreses. Una mañana, al despertarse, se encuentra con que sus hijos han hecho un descubrimiento escalofriante en los campos de maíz que rodean su granja.

¿Dónde verla?
Netflix
El Padrino Parte II
El Padrino Parte II
R3h 22minDrama,Crimen1974
Director: Francis Ford Coppola
Reparto: Al Pacino,Robert Duvall,Diane Keaton,Robert De Niro,John Cazale,Talia Shire,Lee Strasberg,Michael V. Gazzo,G. D. Spradlin,Richard Bright,Gastone Moschin,Tom Rosqui,Bruno Kirby,Frank Sivero,Francesca De Sapio
Valoración:
IMBD 9
Rotten Tomatoes 96
Sinopsis

Continuación de la saga de los Corleone con dos historias paralelas: la elección de Michael Corleone como jefe de los negocios familiares y los orígenes del patriarca, el ya fallecido Don Vito, primero en Sicilia y luego en Estados Unidos, donde, empezando desde abajo, llegó a ser un poderosísimo jefe de la mafia de Nueva York.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Caminantes espaciales
Caminantes espaciales
PG2h 20minMisterio & Suspense,Drama,Historia,Comedia2017
Director: Dmitry Kiselev
Reparto: Evgeny Mironov,Konstantin Khabenskiy,Vladimir Ilin,Anatoliy Kotenyov,Aleksandra Ursulyak,Elena Panova,Aleksandr Ilyin Jr,Yuriy Itskov,Kirill Poluhin,Vitaliya Kornienko,Saveliy Kudryashov,Sergey Cherdantsev,Aleksandr Filatov,Sergey Galakhov,Ruslan Dzhaybekov
Valoración:
IMBD 7.2
Sinopsis

En los años 60, durante la Guerra Fría y la carrera espacial entre la URSS y los Estados Unidos. Los soviéticos planean enviar a un hombre al espacio. El piloto militar Pavel Belyayev y Alexey Leonov están listos para entrar en el espacio abierto. Pero en el camino se enfrentan a muchos obstáculos y peligros.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
El padrino
El padrino
R2h 55minDrama,Crimen1972
Director: Francis Ford Coppola
Reparto: Marlon Brando,Al Pacino,James Caan,Robert Duvall,Richard S. Castellano,Diane Keaton,Talia Shire,Gianni Russo,Sterling Hayden,John Marley,Richard Conte,Al Lettieri,Abe Vigoda,John Cazale,Rudy Bond
Valoración:
IMBD 9.2
Rotten Tomatoes 97
Sinopsis

Don Vito Corleone, conocido dentro de los círculos del hampa como 'El Padrino', es el patriarca de una de las cinco familias que ejercen el mando de la Cosa Nostra en Nueva York en los años cuarenta. Don Corleone tiene cuatro hijos: una chica, Connie, y tres varones; Sonny, Michael y Fredo. Cuando el Padrino reclina intervenir en el negocio de estupefacientes, empieza una cruenta lucha de violentos episodios entre las distintas familias del crimen organizado.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Reina de corazones
Reina de corazones
R2h 7minDrama,Europeas2019
Director: May el-Toukhy
Reparto: Trine Dyrholm,Gustav Lindh,Magnus Krepper,Liv Esmår Dannemann,Silja Esmår Dannemann,Stine Gyldenkerne,Preben Kristensen,Frederikke Dahl Hansen,Ella Solgaard,Carla Philip Røder,Peter Khouri,Mads Knarreborg,Marie Dalsgaard,Elias Budde Christensen,Noel Bouhon Kiertzer
Valoración:
IMBD 7
Rotten Tomatoes 97
Sinopsis

Annie es una exitosa abogada que vive en una casa de estilo modernista con sus dos hijas y su marido Peter, un reputado físico. La aparición de Gustav, un hijo que pertenece a una relación previa de Peter, pone patas arriba la armonía que reina en la vida de Annie. Lo que en un principio parece ser un movimiento liberador para ella, pronto se convierte en una historia de poder y traición que tendrá consecuencias devastadoras en su vida.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
El doble más quince
El doble más quince
1h 43minDrama,Europeas2020
Director: Mikel Rueda
Reparto: Maribel Verdú,Germán Alcarazu,Jorge Bosch,Ander Martínez,Aimar Martínez,Oti Manzano,Enriqueta Vega,Arantxa Aranguren,Mario Plágaro,Iván Márquez,Duan Cuadrado,Oier del Río,Mikel Corral,Andoni Maguregi,Aitor Borobia
Valoración:
IMBD 5.5
Sinopsis

Cuando pasas de los 45 años, puede parecer que ya has hecho todo en la vida: un marido, dos hijos, un perro y una casa bonita con jardín. Pero... ¿eso es todo? ¿Así? ¿Y qué hay de TI en esa ecuación sin nombre? ¿Dónde estás TÚ y tus deseos? Cuando eres un adolescente, tienes toda la vida por delante. Tiempo para casarte, tener un par de hijos, un gato, y una casa bonita con jardín. Pero... ¿y si no tienes ni idea de qué hacer? ¿no sabes qué camino escoger? ¿Y nadie te ayuda a encontrar el camino? Ana y Eric. Eric y Ana. Los dos están perdidos. No tienen ni idea de qué hacer con el resto de sus vidas. Un día se conocen en un sex chat.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Presagios
Presagios
PG-131h 13minAcción & Aventura,Crimen,Misterio & Suspense,Ciencia ficción,Drama2020
Director: Livi Zheng,Ken Zheng
Reparto: Ken Zheng,Tony Todd,Keith David,Madeline Zima,John Savage,Adam Huss,Sunny May Allison
Valoración:
IMBD 4.5
Sinopsis

Jian (Ken Zheng) es un agente antiterrorista que combina sus habilidades como artista marcial y clarividente para llevar ante la justicia a las personas más viles del mundo. Este lobo solitario se ve obligado a hacer un desvío inesperado a Los Ángeles al recibir la devastadora noticia de un encubrimiento en torno al presunto suicidio de su hermano. Con la ayuda reacia de los detectives de LAPD, Abby (Madeline Zima), Carl (Tony Todd) y el Capitán Duke (Keith David), el grupo poco probable se involucró en la investigación. Jian y Abby luchan contra un criminal de alta tecnología (Sean Patrick Flanery) que busca explotar los dones de los hermanos en su propia búsqueda del poder.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Baywatch: Los vigilantes de la playa
Baywatch: Los vigilantes de la playa
1h 56minComedia,Acción & Aventura,Crimen2017
Director: Seth Gordon
Reparto: Dwayne Johnson,Zac Efron,Priyanka Chopra Jonas,Alexandra Daddario,Kelly Rohrbach,Ilfenesh Hadera,Jon Bass,Yahya Abdul-Mateen II,Hannibal Buress,Rob Huebel,Amin Joseph,Jack Kesy,Oscar Nuñez,David Hasselhoff,Pamela Anderson
Valoración:
IMBD 5.5
Rotten Tomatoes 18
Sinopsis

Mitch Buchannon, un estricto y esforzado socorrista de la antigua escuela, deberá trabajar codo con codo con el rebelde Matt Brody, un joven ex nadador olímpico caído en desgracia al que le gusta saltarse las normas. A pesar de tener personalidades opuestas, los dos socorristas deberán unir fuerzas y formar equipo. Juntos descubrirán una trama criminal, en torno a drogas y asesinos, que amenaza el futuro de la Bahía. Su objetivo será proteger la playa de su destrucción a manos de un magnate del petróleo.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Terror Bajo Tierra (Mine 9)
Terror Bajo Tierra (Mine 9)
1h 23minDrama,Misterio & Suspense2019
Director: Eddie Mensore
Reparto: Terry Serpico,Mark Ashworth,Kevin Sizemore,Clint James,Drew Starkey,Erin Elizabeth Burns,Alpha Trivette,Francine Locke,Owen Vaccaro,Tuesday Beebe,Vanley Boro,Patrick Lemon,Karl Funk,Shelby Tsuhlares,Joseph W. Peterson Jr.
Valoración:
IMBD 6
Rotten Tomatoes 90
Sinopsis

A tres kilómetros dentro de la Tierra, nueve mineros de los Apalaches luchan por sobrevivir después de que una explosión de metano les deje con tan sólo una hora de oxígeno.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
El Conductor de La Aplicación
El Conductor de La Aplicación
PG-131h 26minTerror,Misterio & Suspense2020
Reparto: Landry Allbright,Paula Jai Parker,Michael Joplin,Dusty Sorg,Carla Valentine,Stephanie Barkley,Christine Ko,Scott Subiono,Hailee Lautenbach,Patrick Gathron,Grace Marlow,Sheila Korsi,Donna Pieroni,Emily Kirk,Rebecca Knowles
Valoración:
IMBD 5.6
Rotten Tomatoes 92
Sinopsis

A raíz de una ruptura desordenada, Andy Escobedo decide comenzar de nuevo, mudándose de Austin a Los Ángeles. Ansioso por hacer nuevas conexiones, se hace amigo de Roger, un inusual conductor de viajes compartidos. Pero cuando el comportamiento de Roger se vuelve demasiado extraño para que lo consuele, Andy lo rechaza y decide concentrarse en una relación en ciernes con su nueva novia, Sam. Esto desquicia a Roger, quien comienza a atormentar a Andy, asegurando que su estadía en Los Ángeles sea de corta duración.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Victima 3/19
Victima 3/19
PG-132h 0minDrama2021
Director: Silvio Soldini
Reparto: Kasia Smutniak,Francesco Colella,Caterina Forza,Paolo Mazzarelli,Martina De Santis,Antonio Zavatteri,Anna Ferzetti,Arianna Scommegna,Giuseppe Cederna,Eric Alexander,Diego Benzoni
Valoración:
IMBD 6.2
Sinopsis

Camilla es una exitosa abogada de unos cuarenta años que accidentalmente provoca la muerte de un inmigrante indocumentado. Al principio, solo le interesa exonerarse a sí misma, pero pronto un sentimiento de responsabilidad comienza a atormentarla: el cadáver de un joven yace en la morgue porque sus destinos se cruzaron fatalmente. Camilla está acostumbrada a protegerse del dolor y es incapaz de preocuparse realmente, ni siquiera por su propia hija. En medio de descubrir la identidad de la víctima, conoce a Bruno, el jefe de la morgue, quien parece ser el único que realmente puede entenderla. La investigación que emprende la llevará lejos de su entorno hasta que se verá obligada a cuestionarse a sí misma, su pasado sin resolver y la vida que realmente quiere vivir.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
¡Has llegado al final de la lista!
Tags
Series Películas online Netflix estrenos Peru

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola