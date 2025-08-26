Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 25 de agosto | "¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren"
EP 1058 • 12:32
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Estrenos de Películas hoy 26 de agosto del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
26 de Agosto del 2025
Ralph Barbosa: Planet Bosa
Ralph Barbosa: Planet Bosa
58minComedia,Documental2025
Director: Jeff Tomsic
Reparto: Ralph Barbosa
Valoración:
IMBD 6.2
Sinopsis

"Ralph Barbosa: Planet Bosa", su segundo especial de comedia de una hora, Ralph comparte sus aventuras románticas, cómo controla su temperamento, su trabajo con autos y sus opiniones sobre la actualidad.

¿Dónde verla?
Disney Plus
Lego Disney Princess: Villanos Unidos
Lego Disney Princess: Villanos Unidos
Fantasía2025
Reparto: Jodi Benson,Anika Noni Rose,Mandy Moore,Auliʻi Cravalho,Katherine Von Till,Jennifer Hale,Kate Higgins,Paige O'Hara,Richard White,Jonathan Freeman,Susanne Blakeslee,Debra Wilson,Corey Burton
Sinopsis

Ariel, Moana, Tiana, Rapunzel y Blanca Nieves frustran el plan de Gastón para apoderarse de sus reinos, y él llama a Ursula, Jafar y la Reina Malvada para que lo ayuden a derrotar a las princesas para siempre. Las Princesas se enteran del plan de Gastón y reclutan a algunas amigas con ayuda del Espejo Mágico: Aurora, Bella y Cenicienta. Juntas, las Princesas se unen en la máxima confrontación del bien contra el mal.

¿Dónde verla?
Disney Plus
¡Has llegado al final de la lista!
Tags
Series Películas online Netflix estrenos Peru

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola