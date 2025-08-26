Estrenos de Películas hoy 26 de agosto del 2025

Sinopsis

Ariel, Moana, Tiana, Rapunzel y Blanca Nieves frustran el plan de Gastón para apoderarse de sus reinos, y él llama a Ursula, Jafar y la Reina Malvada para que lo ayuden a derrotar a las princesas para siempre. Las Princesas se enteran del plan de Gastón y reclutan a algunas amigas con ayuda del Espejo Mágico: Aurora, Bella y Cenicienta. Juntas, las Princesas se unen en la máxima confrontación del bien contra el mal.