Estrenos de Películas hoy 26 de agosto del 2025

26 de Agosto del 2025
Ralph Barbosa: Planet Bosa
58minComedia,Documental2025
Director: Jeff Tomsic
Reparto: Ralph Barbosa
Valoración:
Sinopsis
"Ralph Barbosa: Planet Bosa", su segundo especial de comedia de una hora, Ralph comparte sus aventuras románticas, cómo controla su temperamento, su trabajo con autos y sus opiniones sobre la actualidad.
Lego Disney Princess: Villanos Unidos
Fantasía2025
Reparto: Jodi Benson,Anika Noni Rose,Mandy Moore,Auliʻi Cravalho,Katherine Von Till,Jennifer Hale,Kate Higgins,Paige O'Hara,Richard White,Jonathan Freeman,Susanne Blakeslee,Debra Wilson,Corey Burton
Sinopsis
Ariel, Moana, Tiana, Rapunzel y Blanca Nieves frustran el plan de Gastón para apoderarse de sus reinos, y él llama a Ursula, Jafar y la Reina Malvada para que lo ayuden a derrotar a las princesas para siempre. Las Princesas se enteran del plan de Gastón y reclutan a algunas amigas con ayuda del Espejo Mágico: Aurora, Bella y Cenicienta. Juntas, las Princesas se unen en la máxima confrontación del bien contra el mal.
